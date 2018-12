Táncház, vadgasztronómia és a Grincs is vár a hétvégén Fejérben

Nem tudják még, hogy mihez kezdjenek a harmadik adventi hétvégén? Mutatunk pár tippet, ha már letudták a vásárlást!

Színház

Péntek (december 14.)

Sárbogárd, 17 óra: Majdnem valaki… Udvaros Dorottya zenés pódiumestje a városháza dísztermében.

Szombat (december 15.)

Bicske, 17 óra: Édes Alkony. Zenés vígjáték a Pódium Színház előadásában (Bicskei Művelődési Központ).

Vasárnap (december 16.)

Székesfehérvár, 11 óra: A kobold karácsonyi titka. Mesejáték (Igéző). 19 óra: Jövőre veled ugyanitt 2. Kortárs színmű (Vörösmarty Színház, Kozák András Stúdió).

Kiállítás

Péntek (december 14.)

Székesfehérvár, 18 óra: Mind-Egy, Novák Edith képző- és iparművész kiállítása az Öreghegyi Közösségi Házban. Megnyitja Soproni Kiss Sándor festőművész, közreműködik Karacs Ildikó hangterapeuta.

Advent

Péntek (december 14.)

Bicske, 17 óra: Szülőföldünk, helytörténeti klub az evangélikus templomban. Az evangélikus templom és közössége, valamint a Göllner család.

Székesfehérvár, 9.30 óra: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Katica csoportjának Téli örömök című műsora (Adventi színpad). 10 óra: Az Árpád úti Óvoda Vízivárosi Tagóvoda Süni csoportjának karácsonyi betlehemese (Adventi színpad). 10.30 óra: A Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája 1. számú csoportjának Tél, tél, tél című műsora (Adventi színpad). 11 óra: A Napsugár Óvoda 1. számú vegyes csoportjának lucázás bemutatója (Adventi színpad). 11.30 óra: A Talentum Református Általános Iskola 3. osztályának Karácsony üzenete című előadása (Adventi színpad). 17 óra: Ohnody, Hegyi Dóri koncertje (Budenz-ház). 17–21 óra: Zenélő padok és fényjáték (Varkocs-szobor, szombaton és vasárnap is). 17– 21 óra: Interaktív hópelyhes játék (Zichy liget, szombaton és vasárnap is). 17.30 óra: Meglepetés minden napra: élő adventi naptár (a városháza ablakai, szombaton és vasárnap is). Sötétedéstől: Ünnepi fényfestés (a városháza díszudvara). 18 óra: A karácsonyi jászol, mesejáték regisztrációval (A Szabadművelődés Háza).

Szombat (december 15.)

Bicske, 13 óra: Szeretetvendégség a Fiatalok Házában. A katolikus karitász és az önkormányzat közös rendezvénye a rászoruló családok részére.

Székesfehérvár, 10–19 óra: Jótékonysági és kézműves vásár (Püspöki palota, Adventi udvar). 10 óra: A Munkácsy Mihály Általános Iskola alsó tagozatának adventi dalcsokra (Adventi színpad). 14–16 óra: Karácsonyfadíszek készítése (Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum). 15–19 óra: Hasznos holmik 3. Nemez ékszerek: karkötők, hajdíszek készítése (Hiemer-ház, Gesztenyés udvar, bejárat a Jókai utcáról). 15–19 óra: Társasjátéksarok, közös játék családoknak (Hiemer-ház). 15.30 és 16.30 óra: Adventi Fényvonat, utazás az ünnepi fénybe öltözött városnéző kisvonattal. 16 óra: Harmadik adventi gyertyagyújtás, felszólal Spányi Antal megyés püspök, a színpadon a martonvásári Szent László Katolikus Óvoda gyermekeinek adventi műsora (Püspöki palota, Adventi udvar). 16 óra: A diótörő és a négy birodalom (Barátság mozi). 17 óra: Karácsonyi meseszövés és mesejáték a Sosemvolt mesékkel (Hiemer-ház). 17.35 óra: Gesztesi Alexandra (ének) és Gulyás-Szabó Gergely (zongora) kiskoncertje (Adventi színpad). 18 óra: Kökény Attila adventi műsora (Adventi színpad). Sötétedéstől: Ünnepi fényfestés (a városháza díszudvara, a zeneiskola fala és a Hiemer-ház Jókai utcai kapuja, vasárnap is).

Vasárnap (december 16.)

Mezőfalva, 15.30 óra: Adventi vásár a téren. Kristofory Valter plébános adventi gondolatai. Műsort ad a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Gyertyát gyújt a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a gazdakör és a nyugdíjasklub.

Sárszentmihály, 17 óra: Adventi gyertyát gyújt Mayer László katolikus helyettes esperes a református templomban. Vers és ének.

Székesfehérvár, 10–13 óra: Jégszobrászat, angyal készítése (Távírda utca). 10–13 óra: Mézeskalács-díszítés (Távírda utca). 10–19 óra: Jótékonysági és kézműves vásár (Püspöki palota, Adventi udvar). 15 óra: Családi karácsony a Fejér Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház szervezésében (regisztrációhoz kötött). Adventi kreatív foglalkoztató és mesedélután, benne 16.30-tól A kobold karácsonyi titka című mesejáték (Igéző). 15–19 óra: Hasznos holmik 4. Karácsonyi fénybefőttek és örömüvegek készítése (Hiemer-ház). 15–19 óra: Társasjátéksarok, közös játéklehetőség családoknak (Hiemer-ház). 16 óra: Adventi városnéző séta, karácsonyi hagyományok nyomában a néprajzi tárlaton (Hiemer-ház). 17.35 óra: Zsigmond Lala karácsonyi dalai (Adventi színpad). 18 óra: A harmadik gyertyát Vargha Tamás országgyűlési képviselő és Bobory Zoltán, Székesfehérvár díszpolgára gyújtja meg a város adventi koszorúján (Adventi színpad). 18.05 óra: Veres Mónika Nika karácsonyi műsora (Adventi színpad).

Rendezvény

Péntek (december 14.)

Polgárdi, 17 óra: A Széchenyi általános és művészeti iskola jótékonysági estje a művelődési házban.

Sárbogárd, 14 óra: Mozgó Mozi a művelődési központban. A Grincs 3D. 16 óra: A diótörő és a négy birodalom 3D. 18 óra: Bohém rapszódia. 20.30 óra: Nyughatatlan özvegyek.

Székesfehérvár, 17 óra: Magony Imre: A bűn nyomában (Bűnök és bűnüldözők a dualizmus kori Székesfehérváron). Könyvbemutató a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasótermében.

Szombat (december 15.)

Székesfehérvár, 11–15 óra: Terítéken a magyar vadgasztronómia. Vári Dávid séf kóstolóval egybekötött vadgasztronómiai bemutatója a Vadászok és vadászatok Fejér megyében kiállítás programjaként a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében. A bemutató ideje alatt tárlatvezetéseket tart Bányai Balázs, a kiállítás kurátora.

Székesfehérvár, 17 óra: Kákics-táncház a Felsővárosi Közösségi Házban. Gyerektáncház Gáncs Katalin és Gula Miklós vezetésével, fő téma a karácsonyi ünnepkör, betlehemezéssel. 18 óra: Felnőtt táncház Nedvig Bendegúz vezetésével, betlehemezéssel és daltanulással.

Székesfehérvár, 17 óra: A Széchenyi Díj a Közügyekért 2018 díjátadó ünnepsége az Öreghegyi Közösségi Házban.

Székesfehérvár, 17 óra: Karácsonyi szinkronúszó gála az Orka SE szervezésében a Csitáry G. Emil Uszodában.

Vasárnap (december 16.)

Bodajk, 10–15 óra: Utazó Planetárium.

Fehérvárcsurgó, 13 és 15 óra: Botanikai séta a Károlyi-kastély parkjában.

Székesfehérvár, 9 óra: A megyeszékhelyre érkezik a baba- mama-gyermek dizájner vásár, a Pici Piac. Magyar tervezők hazai termékei kifejezetten kismamáknak, babáknak, gyermekeknek (Best Western Plus Lakeside Hotel).

Gárdony, 10–14 óra: Mikulásos tókör. Indulás a VVSI-től.

Koncert

Péntek (december 14.)

Székesfehérvár, 20 óra: Anna and the Barbies-koncert a Petőfi Kultúrtanszéken.

Székesfehérvár, 20 óra: Török- Zselenszky Tamás előadói estje a Petz Sörözőben.

Székesfehérvár, 20 óra: Táncház A Szabadművelődés Házában, muzsikál a Zagyva Banda. Játék, határok nélkül. A Zagyva Banda koncertje. Utána mulatság hajnalig! Házigazda: Hahn-Kakas István.

Székesfehérvár, 22 óra: Robert Bronqo – Kenny Sun, koncert az Ikon Clubban.

Szombat (december 15.)

Mór, 18 óra: Móri kórusok karácsonyi koncertje az Erzsébet téri Művelődési Házban. Fellépők: Móri Vegyes Kar, Magnificat Kórus, Liederkreis Német Nemzetiségi Kamarakórus, Bice-Bóca Egyesület. Vendég a csákvári Gyémánt Gospel Kórus.

Székesfehérvár, 19 óra: Passz- karácsony 2018 A Szabadművelődés Házában. Az idei rendezvényen is nagyon sok régi és újabb ismerőssel találkozhatnak a vendégek a zenekari tagokon kívül. Lesz a Passz (Faragó Péter, Kristóf Roland, Süle Zsolt) két arcát bemutató akusztikus és elektromos blokkon kívül például a Nyolcpluszhat Duó Klein Katival és az Rh Pozitív Emlékzenekar Kovács Ferivel, Botár Bubu Zoltánnal, Gyánó Hubával.

Vasárnap (december 16.)

Székesfehérvár, 17 óra: A Pocsai-Oláh Duó, Pocsai Kriszta (ének) és Oláh Dezső (zongora) koncertje a Szent István Király Múzeum Deák Gyűjteményében (Oskola utca 10.). Igazi csemege a mainstream jazz és az intim kamarazene kedvelőinek. A koncerten újraértelmezett, népszerű jazz örökzöldek és karácsonyi dallamok is felcsendülnek a két művész előadásában.

Székesfehérvár, 18.45 óra: Az Ars Musica Zenebarátok Egyesületének adventi hangversenye a Ciszterci Nagyboldogasszony- templomban. (Előtte 18 órakor szentmise.)

