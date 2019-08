Tábor Nádorfi Gabriella emlékére

Az önkormányzat számára fontos a gyermekek nyári kikapcsolódásának, játékos tanulásának biztosítása, ezért idén első alkalommal Erzsébet-tábor keretében valósul meg a Nádorfi Gabriella Régészeti Emléktábor.

A pedagógusok mellett az önkormányzat dolgozói is kiveszik részüket a lebonyolításból. A programok között lovaskocsikázás, miniásatás, korongozás, akadályversenyek, kirándulás is szerepel. Kresz Mária néprajzkutató születésének 100. és halálának 30. évfordulójáról is megemlékeztek a településen. Az önkormányzat testülete nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a település híres szülöttjeire méltó módon emlékezzenek, a város szervezésében egyre nívósabb megemlékezéseket, ünnepségeket tartsanak, melyekhez a szükséges forrást európai uniós pályázati keretből tudják biztosítani – mondta el Illés Szabolcs polgármester.