Szüreti mulatság, csillagászati előadás és vizslák versenye is vár a hétvégén

Színház

Péntek (október 12.)

Székesfehérvár, 19 óra: Csupa romantika. Klasszikus zenei hangverseny (Vörösmarty Színház).

Szombat (október 13.)

Székesfehérvár, 17 óra: Fekete István: Vuk, a kis róka. Vidám kalandok kedves dalokkal, humorral és tánccal. A szervezők 3 éves kortól ajánlják (Köfém Művelődési Ház).

Székesfehérvár, 19 óra: Chicago. Mozgásszínház, musical (Vörösmarty Színház – vasárnap is).

Székesfehérvár, 19 óra: Tallér Edina: Kaliforniai álom. Szociobörleszk (Igéző – vasárnap is).

Vasárnap (október 14.)

Székesfehérvár, 11 óra: Csodakút meséi, az Aranyszamár Bábszínház babaszínháza 1-4 éveseknek (Igéző).

Kiállítás

Péntek (október 12.)

Szabadbattyán, 8 óra: Horváth Éva festőművész kiállítása november elejéig látogatható munkanapokon 8-17 óra között (Batthyány Lajos Általános Iskola galériája).

Székesfehérvár, 17 óra: Vadászok és vadászatok Fejér megyében. A barokktól a neobarokkig című kiállítás megnyitója. Köszöntőt mond Győr Attila, a Szent István Király Múzeum tudományos osztályvezetője. Bóka Viktor, Székesfehérvár jegyzője. A tárlatot Zichy Aladár nyitja meg (Országzászló tér).

Szombat (október 13.)

Székesfehérvár, 17 óra: Szentpéteri Márton egyetemi tanár (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) záró tárlatvezetése Gosztola Kitti: Ruminatio című kiállításában (Szent István Király Múzeum Megyeház utcai kiállítóhelye).

Rendezvény

Péntek (október 12.)

Kápolnásnyék, 15 óra: Domborművet avatnak Prohászka Ottokár születésének 160 éves évfordulója alkalmából. Elek Imre szobrászművész alkotása a Fejér Megyei Közélet Emlékfalon került elhelyezésre. A domborművet felavatja Spányi Antal megyés püspök, köszöntőt mond L. Simon László országgyűlési képviselő. Prohászka Ottokár életművét Mózessy Gergely, a Székesfehérvári Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója méltatja (Halász-kastély).

Szabadbattyán, 16 óra: Idősek napja. Köszöntő, vacsora, Újvári Marika énekesnő nóta és operett műsora, emlékidéző, baráti beszélgetés, muzsikál Hegedűs László (művelődési ház).

Székesfehérvár, 14.30 óra: A 72 óra kompromisszum nélkül nevet viselő, a három történelmi keresztény egyház által szervezett program ünnepélyes megnyitója. A fiatalok vállalják, hogy önkéntes szociális munkával segítenek embertársaikon (Új Nemzedék Közösségi Tér).

Székesfehérvár, 17 óra: Bemutatják Béres József: Szép magyar ének című bővített kiadású könyvét és az énekeskönyv ihlette filmet. A könyvszerző az éneklés csodálatos örömét kívánta elvinni a családokba, baráti társaságokba. A film – amelyet Petényi Katalin írt és Kabay Barna producerrel közösen rendezett – a magyar népzene, népdal és néptánc, valamint szent énekeink gazdagságát, közösségformáló erejét, a hagyományok tovább élését mutatja be (Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház).

Székesfehérvár, 19 óra: Az új fizika – Newton és kortársainak munkássága. Csillagászati előadás, házigazda Hudoba György (A Szabadművelődés Háza).

Szombat (október 13.)

Baracs, 9 óra: A Baracsi Nagycsaládosok Egyesülete szüreti vigassága, indulás a faluháztól. 12.15 óra: A Négy Vándor Óvoda parkolójában a nagycsoportos lurkók elevenítik fel a szüreti hagyományokat. 20 óra: Szüreti bál a faluházban, a néptáncosok nyitó táncával.

Nádasdladány, 11 óra: Szüreti felvonulás, indulás az iskolai étkező udvaráról. Este: Bál a régi varroda épületében.

Sárkeszi, 16 óra: Nyugdíjas-találkozó, idősek köszöntése (faluház).

Székesfehérvár, 8-11.30 óra: Világsakk fesztivál – 50 táblás szimultán. Különleges tanítási nap sakk nagymesterek vendéglátásával (Hétvezér Általános Iskola).

Székesfehérvár-Kisfalud, 10 óra: A Fejér megyei Székesfehérvár-Kisfalud és a Győr-Moson-Sopron megyei Kisfalud találkozója. „Csak még egyszer előre!” – filmvetítés, a korlátozott létszám miatt jelentkezés szükséges (Székesfehérvár, Barátság mozi). 16 óra: A Kisfaludi Búzavirág Népdalkör műsora. A Tudománytörténeti vándorkiállítás zárása. Ismerkedés, kötetlen beszélgetés (Kisfaludi Közösségi Ház).

Székesfehérvár, 11 óra: Csapatzászló adományozási ünnepség. Magyarország köztársasági elnöke csapatzászlót adományoz az október elsejével, aktív katonai szervezetként Székesfehérváron megalakult MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezrednek. Tartalékos eskütétel, átadás-átvételi ünnepség (Városház tér, kedvezőtlen időjárás esetén Alba Regia Sportcsarnok).

Székesfehérvár, 17 óra: Az Alba Regia Táncegyesület családi táncháza. Kézműves foglalkozás Szűcs Istvánné terménybábkészítővel. 18 óra: „Dombon törik a diót…” – népi gyermekjátszó Bókáné Zemancsek Edittel. 19.30 óra: Magyarpalatkai táncok tanítása Chifor Lénárd Andrással. 20.30 óra: Táncházi mulatság. Muzsikál a Galiba zenekar (Táncház).

Székesfehérvár, 19 óra: Flamenco est táncbemutatóval és workshoppal az Entrada együttessel (Felsővárosi Közösségi Ház).

Vasárnap (október 14.)

Sárbogárd, 10 óra: A Sárbogárdi RC Modellező Közösség makett és RC modell kiállítása (művelődési központ). 15 óra: RC modell és drón bemutató (parkoló).

Soponya, 11-17 óra: CACT országos vizsla főverseny és mindenes vizsla verseny (Soponyai Ökoturisztikai Központ).

Székesfehérvár, 10-17 óra: Patikusinas szakkör. Szappankészítés kezdőknek Gyalus Boglárkával. Előzetes regisztráció szükséges (Szent István Király Múzeum, kisterem).

Babahordozó hét

Székesfehérvár, Szabadművelődés Háza

Péntek (október 12.),

9.30 óra: Nemzetközi babahordozó hét, megnyitó. Előadások, bemutatók, tanácsadások. Kézműves vásár. 9.45 óra: Kangatréning. 11 óra: Igény szerinti falatkás hozzátáplálás. 12.15 óra: Hordozásra születik. 13.30 óra: Változó világ. 14.45 óra: A természetes mozgásminta. 16 óra: Vállalkozáson töröd a fejed?

Szombat (október 13.),

9 óra: Tények és tévhitek a szoptatás körül. 10.15 óra: Császár(ok) után újra baba érkezik. 11.30 óra: Örömmel nevelni. 12.45 óra: Testvérféltékenység. 14 óra: Regeneráló (alakformáló) torna. 15.15 óra: Tényleg minden a mi hibánk? 16.30 óra: Amit a logopédiáról tudni érdemes.

Vasárnap (október 14.),

9 óra: Ringató. 10.15 óra: Mégis, kinek a teste? 11.30 óra: A gyermekem mozgásfejlődése. 12.45 óra: Önismeret szülőknek. Mire tanít a gyerekem? 14 óra: Elsősegélynyújtás otthon. 15.15 óra: Flashmob, majd tombola.

Koncert

Péntek (október 12.)

Székesfehérvár, 20 óra: A Dr. Jazz Band – Tóth Gábor (zongora), Mohai Szabolcs (dob), Kiss G. László (basszusgitár), Cseh László (szaxofon) és Dobai István (gitár) – koncertje (Öreghegyi Közösségi Ház).

Székesfehérvár, 20 óra: Őszi turné. 20.30 óra: Mirror. 21.30 óra: Tiansen. 22.30 óra: Counter Clockwise (Nyolcas Műhely).

Szombat (október 13.)

Székesfehérvár, 19.30 óra: A No Last Page és a The Tumor Called Marla közös lemezbemutató turnéja. 20 óra: Saturday Overnight. 21 óra: The Tumor Called Marla. 22 óra: No Last Page. 23 óra: Rupert (Nyolcas Műhely).

Székesfehérvár, 20 óra: A Müller Péter Sziámi AndFriends koncertje (Petőfi Kultúrtanszék).