Szombaton tartják a 27. Fejér Megyei Vadásznapot Alapon

Üdvözlet a vadásznak, tisztelet a vadnak! – a köszöntő így hangzik évről évre. A 27. Fejér Megyei Vadásznapot szombaton ismét Alapon rendezi a vadászkamara és a házigazda vadásztársaság, zsinórban immár az ötödik alkalommal.

Töltsön el egy kellemes napot családias hangulatban a hagyományőrző rendezvényen! – az Országos Magyar Vadászkamara Fejér Megyei Területi Szervezete és a házigazda Sárréti Egyetértés Vadásztársaság így invitálja a sokaságot a Kazsoki tanyára, a megyei vadásznapra, melynek fővédnöki tisztét Simon László, Fejér megyei kormánymegbízott tölti be. Szombaton 10 órakor felcsendül a Bakony Vadászkürt Egylet köszöntője, és terítékre kísérik a vadásznapi őzbakot. A vadászhimnusz elhangzását ünnepi beszédek követik, majd Mészáros János címzetes apát mond áldást a jeles napra és a jelenlévőkre.

Ceremónia: terítékre kísérik a vadásznapi őzbakot

Kitüntetéseket adnak át, kihirdetik a Madarak és fák napja gyermekrajzpályázat eredményét, és a hivatalos megnyitó zárásaként az emlékfalnál koszorúznak. A vadfőző verseny ismét Sági Szilárd mesterszakács közreműködésével és felügyeletével zajlik. „A jellegzetes, karakteres vadhúsíz megfelelő előkészítéssel, fortélyos fűszerezéssel még jobban kiemelhető, vagy éppen szelídíthető” – magyarázta az egyik éven a krónikásnak Szilárd.

Ízletes vadételek készülnek az idén is, mennyei illatok csiklandozzák majd orrunkat. A színes programok sorában vadászkutya bemutató, koronglövő-bajnokság, íjászat, vadász-hintózás, solymászat, vadász-bazár és trófea bemutató sorjázik, de lesz kézműves kirakodóvásár és karikatúra-rajzolás is. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, ugrálóvár, arcfestés és számos népi játék csábítja őket. Délután zenés-táncos produkciók váltják egymást (Bokányi Zsolt és Grasics Anita, az alapi Mezőföld Népi Együttes, valamint a dunaújvárosi Vasas Néptáncegyüttes). Szandi 16 órától koncertezik, 18 órakor Szabó Ádám érkezik a harmonikájával, este Nyári László és cigányzenekara muzsikál, majd a Control Five csap a húrok közé.