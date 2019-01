Rockkoncertek, A magyar kultúra napja és Aranyosi Péter is vár hétvégén

Nem tudod még, mihez kezdj magaddal a hétvégén? Mutatunk néhány programot, bízunk benne, hogy mindenki talál benne kedvére valót!

Színház

Péntek (január 18.)

Székesfehérvár, 19 óra: Albert Camus: Caligula. Abszurd dráma. Roland Schimmelpfennig: Az arab éjszaka. Mese álom és valóság határán felnőtteknek (Vörösmarty Színház, Pelikán Kamaraszínház).

Székesfehérvár, 19 óra: John Kander – Fred Ebb – Bob Fosse: Chicago. Musical Maurine Dallas Watkins színdarabja alapján (Vörösmarty Színház, Nagyszínpad – szombaton is).

Székesfehérvár, 19 óra: Mika Myllyaho – Nagy Judit: Káosz. Vígjáték, a Szabad Színház előadása az Igézőben. (Szombaton is.)

Vasárnap (január 20.)

Székesfehérvár, 11 óra: Tél a meseerdőben. A Meseerdő Bábszínház előadása. Kedves történet a szeretet és a barátság erejéről (Igéző).

Székesfehérvár, 18.30 óra: Szabó Magda: Régimódi történet. Színmű, családtörténet (Vörösmarty Színház, Nagyszínpad).

Kiállítás

Péntek (január 18.)

Gárdony, 18 óra: Az én Gárdonyom. Ódor Balázs fotográfus kiállítása az Agárdi Közösségi Házban. Közreműködik a Doubled Bass Project.

Székesfehérvár, 17 óra: Mesék fába oltva, kiállítás Láng György fafaragó munkáiból a Művészetek Háza kiállítótermében. 18 óra: A programhoz kapcsolódóan Neked szól a mese címmel felnőtt mese est Bukovics János és Pintér Zsolt mesemondó közreműködésével.

Szombat (január 19.)

Kápolnásnyék, 17 óra: A Szolnoki Művésztelep Jelenlét című kiállításának megnyitója a Halász-kastélyban. Köszöntőt mond L. Simon László országgyűlési képviselő, a kiállítást megnyitja Kállai Mária országgyűlési képviselő, méltatja Wehner Tibor művészettörténész. Zongorán közreműködik Verebes György, a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője. A tárlat január 20-ától március 22-éig látogatható. (Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány.)

Rendezvény

Péntek (január 18.)

Sárbogárd, 18 óra: Borsodi Homályos. Aranyosi Péter önálló estje a művelődési központban.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Vakler Lajos szerkesztő-riporter Szent László nyomában Erdélyben című dokumentumfilmjének bemutatója a városháza dísztermében. A hozzá kapcsolódó – Simon Erika fotóriporter alkotásaiból rendezett – fotókiállítás is ekkortól tekinthető meg a városháza emeleti folyosóján. A filmvetítés előtt Cser-Palkovics András polgármester mond köszöntőt. A filmbemutatót követően Smohay András művészettörténész beszélget Vakler Lajossal, a film szerkesztő-rendezőjével, Kovács Istvánnal, a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség lelkészével és Lángi József restaurátorral.

Székesfehérvár, 18 óra: Az Országzászló Védnöki Testület a 2018. június 4-én ünnepélyesen felavatott Országzászló ideiglenes leszerelésével emlékezik a 100 évvel ezelőtt Párizsban történtekre. Az új, megszentelt Országzászló előreláthatóan legkorábban Gyertyaszentelő Boldogasszony napján (február 2.) kúszik fel újra Székesfehérvár Országzászló és Trianon Emlékműve zászlórudjára.

Szombat (január 19.)

Bicske, 20-02 óra: Új évi retró parti a művelődési központban. A ’70-es, ’80-as és ’90-es évek legjobb diszkóslágerei. Lemezlovas: Dj Turán Ferenc. „Gyere, és bulizd ki magad!”

Bodajk, 15 óra: Közös csobbanás a Tófürdőben, a vendég Schirilla György. 15.30 óra: VIII. Forraltborfőző-verseny a Petőfi Sándor utca mozi előtti szakaszán. Az üstök felmelegítése. 16 óra: Boka Akusztik Band. 16.30 óra: A borok zsűrizése. 17.15 óra: 3falu Banda. 18 óra: Eredményhirdetés. A délután folyamán kvízjáték és „borba mártogatós”.

Mór, 10 óra: Vince-nap a Móri Borvidéken. Jóslás „vincevesszőből” a Csetvel Pincészetben. 12-16 óra: Nyitott pince a Brigád Pincében és a Lincz Családi Pincészetben. A Molnár Borház bemutatja: Móri Paulus Bormúzeum. Vendégvárás a Vécsei Családi Pincészetben, a Varga és Fia Pincészetben, „miklóscsabi” pincéjében, a Bozóky Pincészetben. 12.30 óra: Szőlőszentelési ceremónia a Kecske-hegyi Szent Orbán-kápolnánál. 12.30-15 óra: Vince-napi pincézés a Geszler Családi Pincészetben. 14-21 óra: Vendégvárás a Frey Pincészetben.

Mór, 18-24 óra: Jó szerencsét! A Mór–Pusztavám Bányász Nyugdíjas Alapszervezet batyubálja az Erzsébet téri Művelődési Házban. Zene: Wittner Antal.

Polgárdi, 9-12 óra: Fabrikáló kézműves foglalkozás a városi könyvtárban.

Pusztavám, 19-03 óra: Évnyitó bál az Schwowischi Baum szervezésében a művelődési házban. 19 óra: Sóskúti Ifjúsági Fúvószenekar. 19.30 óra: Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport. 19.45 óra: Vértesacsai Német Nemzetiségi Tánccsoport. 20 óra: Saarer Drei zenekar. 20.30 órától: Bál a Schwowischi Baum zenekarral. Közben 24 órakor: Tombola.

Székesfehérvár, 9-21 óra: A Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör bélyegbemutatója a Next Stop Üzletközpont aulájában. (Vasárnap is.)

Székesfehérvár, 10 óra: A Csemete Alapítvány születésnapi ünnepsége a Viktória Rehabilitációs Központban.

Székesfehérvár, 10 óra: Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Évköszöntő családi ringató Horváth Irma vezetésével a Vörösmarty Mihály Könyvtár gyermekrészlegén.

Székesfehérvár, 10-12 óra: Mesevár, kézműves foglalkozás a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtárában.

Székesfehérvár, 17 óra: Kákics farsangi táncház a Felsővárosi Közösségi Házban. Az évkezdő januári táncház jelmondata: „Új esztendő, vígságszerző mos’ kezd újulni, / újulással, víg örömmel mos’ kezd hirdetni” (népdal). Gyerektáncház Gula Miklós vezetésével. Farsangi játékok, mulatságok, medvetáncoltatás. Kézműves foglalkozás Bodó Bán Enikő irányításával. 18 óra: Felnőtt táncház, a lépéseket Nedvig Bendegúz mutatja. Farsangi ének. Vár mindenkit a Kákics zenekar!

Székesfehérvár, 22-05 óra: Retro Millennium Party (Club Le Grand XXL). Buli a 2000-es évek diszkóslágereivel. Zenei felelős: Dj Nyeste Mester. Sztárvendég: Dj Deka & Chrisstyn.

Úrhida, 15 óra: Ifjúsági klub toborzó. Vannak jó ötleteid, és meg is osztanád másokkal? – ifjúsági találkozóra, egy kötetlen, ismerkedős délutánra várják a 13 és 20 év közötti fiatalokat a közösségi házba. A randevú egyúttal toborzás is, ugyanis ifjúsági klubot szeretnének alakítani, mégpedig olyat, ahol a fiatalok rátalálnak az érdeklődésüknek megfelelő elfoglaltságra, és új barátokat is szerezhetnek maguknak.

Vasárnap (január 20.)

Székesfehérvár, 10 óra: Szent Sebestyén-napi rendezvények a Felsővárosban. A fehérvári polgárok fogadalmi szentmiséje a Szent Sebestyén-templomban, majd köszöntők és búcsú a Felsővárosi Közösségi Házban.

Hétfő (január 21.)

Székesfehérvár, 16 óra: Kibírhatatlanok? Kezelhetetlenek? Mások? Gőbel Orsolya pszichológus előadása a Vörösmarty Mihály Könyvtár pedagógiai szakkönyvtárában. Az ösztönöstől a kontrollálatlanig. Hogyan szelídítsük meg a vad ösztönöket?

Székesfehérvár, 16.30 óra: Holokauszt megemlékezés az 1942-es Wannsee-i konferencia 77. évfordulója alkalmából a Tarsoly Ifjúságért Egyesület, a Raoul Wallenberg Egyesület és a Székesfehérvári Zsidó Hitközség szervezésében. Beszédet mond Szénási Jonathan Sándor református lelkipásztor, Sebes József, a Raoul Wallenberg Egyesület elnöke és Neubart István, a Székesfehérvári Zsidó Hitközség elnöke. Az emlékezők virágot, követ és mécsest helyeznek el az emlékműnél. 17.30 óra: Teleki téri mesék, a Gláser Jakab Emlékalapítvány filmjét vetítik a Cinema Cityben. Bevezetőt mond és Mayer Andrással, a film egyik alkotójával Gyimesi Edit beszélget. Helyszínek: Zsinagóga emlékmű (Várkörút és Rákóczi utca sarok), valamint Alba Plaza, Cinema City.

Székesfehérvár, 17 óra: Siklósi Gyula: A fehérvári újabb királyi palota és környéke, a középkori Buda utca (Ady Endre utca) című kötetének bemutatója. Köszöntőt mond Kulcsár Mihály, a Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont igazgatója és Cser-Palkovics András polgármester. A kötetet Hatházi Gábor régész, az Emberi Erőforrások Minisztériuma múzeumi főosztályának vezetőhelyettese mutatja be. (Városháza, díszterem.)

A magyar kultúra napja

Péntek (január 18.)

Martonvásár, 19 óra: Homokanimációval illusztrált verses est a Brunszvik–Beethoven Kulturális Központban. Az előadás után lehetőség nyílik saját kezűleg is kipróbálni a homokanimáció művészetét.

Szombat (január 19.)

Kisapostag, 18 óra: Az önkormányzat szervezésében a községháza kultúrtermében a magyar népi kultúra hagyományait elevenítik fel népzenei, népdal- és néptáncelőadással, kincset érő örökségünk előtt tisztelegve. Az estét táncházzal zárják.

Martonvásár, 17 óra: A zene természete. A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának kamarakoncertje Erkel Ferenc, Goldmark Károly és Mosonyi Mihály műveiből a Brunszvik-kastélyban.

Hétfő (január 21.)

Székesfehérvár, 18 óra: Acsa Szücs Imre képzőművész kiállítása az Öreghegyi Közösségi Házban. Köszöntőt mond Östör Annamária önkormányzati képviselő, a tárlatot megnyitja Péntek Imre költő, művészeti író. A tárlat február 20-áig látogatható. 19 óra: „Az első villamos már elindult felém…” Tolcsvay László ’68, koncert. Közreműködik Csurgay Attila, Hajba Imre és Dobos László.

Kedd (január 22.)

Bicske, 17 óra: Hatezer éve Bicskén. A település múltja egy régész szemüvegén át. Előadó: Szolnoki Tamás. A Szülőföldünk Helytörténeti Klub összejövetele a Kultúrkúriában.

Nagyvenyim, 17 óra: Ünnepi műsor a Palágyi József Könyvtárban. Az Olvasni jó! elnevezésű olvasási verseny eredményhirdetése.

Székesfehérvár, 16 óra: A vendég Pálfalvi András költő, a Vörösmarty Társaság tagja (Vörösmarty Mihály Könyvtár pedagógiai szakkönyvtára).

Székesfehérvár, 17 óra: Jankovics Marcell, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, grafikus, könyvillusztrátor, kultúrtörténész, író, politikus rendhagyó tárlatvezetése a Trianon-kiállításon, a Csók István Képtárban. Beszélgetőpartnere Látrányi Viktória újságíró, a Fehérvár Médiacentrum igazgatója.

Szerda (január 23.)

Mór, 18 óra: „Szólt az ember…” Jordán Tamás és Sebő Ferenc József Attila-estje az Erzsébet téri Művelődési Házban.

Koncert

Péntek (január 18.)

Gárdony, 18.30 óra: Doubled Bass Project. Két basszusgitáros: apa és fia! (Kiss G. László és Kiss Márton, valamint Oláh Gábor.)

Székesfehérvár, 19 óra: Motörhead Tribute Nighty by Motörbreath. „Tavaly is menő volt, idén sem hagyjuk ki!” Ismét Motörhead este a Nyolcas Műhelyben a Motörbreath elődásában.

Székesfehérvár, 20 óra: A KFT zenekar koncertje a Petőfi Kultúrtanszéken. A KFT (Bornai Tibor, Laár András, Márton András, II. Lengyelfi Miklós) 1981-ben alakult, pont, mint a Metallica.

Szombat (január 19.)

Székesfehérvár, 19 óra: Koncert a Nyolcas Műhelyben. The Rebels. Nots. What on Earth.

Székesfehérvár, 20 óra: The Carbonfools-koncert a Petőfi Kultúrtanszéken.