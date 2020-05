Pünkösdi virágálom, gyógynövénytúra, a Gorsium és a művészkaraván is vár a hosszú hétvégén

Ha pünkösd, akkor virágálom Székesfehérvár belvárosában. Herbarius gyógynövénytúra Csalára. Nemzeti Emlékhely és Gorsium Régészeti Park. Fehérvári művészkaraván. Pózolj kiskedvenceddel! – jenői fotópályázat. És így tovább! Tessék csak folyvást, folyvást!

Fehérvári virágos pünkösd

Ha pünkösd, akkor virágok – a sokéves hagyományt megőrzi Székesfehérvár. Kicsit másképp, de idén is élvezhetjük a virágcsodák látványát az ünnepi hétvégén, a Fehérvári virágos pünkösdön.

A magyar kultúrában több szokás is kapcsolódik pünkösdhöz, az egyik ilyen, amikor az ablakokba vagy a ház kerítéslécei közé tűznek zöld ágakat, virágokat, hogy ne csapjon bele a villám. A megyeszékhelyet bizonyosan elkerüli a mennydörgés, hisz virágba borul a belváros pünkösd tiszteletére.

Hét virágüzlet jelezte részvételét az eseményen, munkájuk eredményét az Országalmánál, a Tip-Top bejáratánál, a ciszter templom bejáratánál, az Igéző előtt, a Varkocs-szobornál és az Országzászló téren láthatják az arra sétálók. Az idei téma a vidámság, a gyerekek, családok, a játékosság, a színek – egyszóval minden, ami a mostani rendkívüli járványhelyzetet feledtetheti a belvárosban járó érdeklődőkkel.

A legszebb alkotásra a Székesfehérvár applikáció segítségével szavazhatnak majd a Fehérvári virágos pünkösd látogatói. Az applikációt sokan letöltötték már telefonjaikra, ők automatikusan értesítést kapnak a szavazásról. Akik pedig még nem használják, azoknak az egyes helyszíneken található, a lélekvidító virágkompozíciót készítő üzlet nevét, valamint sorszámát is tartalmazó táblák segítenek a letöltésben egy-egy QR-kóddal. (A modern okostelefonok maguktól felismerik ezt a kódot, a régebbiekre pedig egy QR-kód olvasó applikációt kell telepíteni a használathoz.) A szavazás május 29-én, pénteken 15 órakor kezdődik és június 1-jén, hétfőn 15 óráig tart. Kísérő programok most nem lesznek.

Színpompás művészzászlók

A fehérvári virágkompozíciók között sétálva nem árt felfelé is nézni, a Fő utca fölött ugyanis a Szent István Király Múzeum művészzászlói lobognak. A híres textiltervezők aprólékos kézműves munkái még egy hónapig színesítik a belvárost.

Romantika felsőfokon

A Tourinform iroda pünkösdi városnéző túráit a romantika jegyében szervezi a hosszú hétvégén. Kisvonattal kirándulhatunk a romantika fellegvárába, a székesfehérvári Bory-várba, a vezetett sétákon pedig a virágos belváros legromantikusabb helyszíneit látogathatjuk végig. A programon idegenvezető szett alkalmazása biztosítja a látogatók közötti távolságtartást a tökéletes hallhatóság mellett.

Május 29., 30., 31. délután: Vezetett séta a virágos belváros legromantikusabb helyszínein. Indulás: 16 órakor a Tourinform irodától, a program időtartama: 1,5 óra.

Május 30. és 31. délelőtt: Kisvonatos kirándulás a Bory-várba (idegenvezetővel). Indulás: 10 órakor az Országalma mellől, a program időtartama: 2 óra.

Pünkösdi ökotúrák a Sóstón

A háromnapos túrákról korábban írtunk, minden információt megtalálnak ebben a cikkünkben.

Hazaival várnak az éttermek

A legtöbb teraszos, kertes vendéglátóhely már kinyitott a megyeszékhelyen, a kávézók, cukrászdák, fagyizók remek kínálattal várnak. Az éttermek közül többen új fejlesztésekkel és a korábban bevezetett kiszállítás megtartásával indultak. Újraéledt a belváros vendéglátása, az éttermek a minőségi vendéglátásra tették le esküjüket. Egyre többen fordultak a helyi termékek felé, és lehetőségeikhez mérten segítik a helyi, környékbeli termelőket.

Szabadtéri móka Zumba Zsuval

Zumba Zsu az első Karantén after party zumba óráját május 29-én, pénteken 17.30 órától tartja Székesfehérváron, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház előtt füves területen.

A Ji King csodálatos világa

Az Új Akropolisz Filozófiai Iskola székesfehérvári Kairosz Kultúrműhelyének online workshop sorozata május 30-án, szombaton 18 órától folytatódik kezdőknek és haladóknak. Bevezetés a Változások könyve filozófiájába, a szimbólumok értelmezésébe és használatába.

A Ji King egy ősi, szimbolikus nyelven íródott bölcseleti rendszer. Hasonlóan a Tarot-képekhez, mély-értelmű szimbólumokon keresztül egy teljes világképet közvetít. Aki kellő elmélyültséggel tanulmányozza, segítségével jobban megértheti önmagát, sorsát és a világegyetemet.

A hagyományos tanítás szerint, kétféleképpen lehet tanulmányozni a bölcsességét: a nyugalom óráiban elmélyülve a szimbólumokban, és a hozzájuk kapcsolódó filozófiai tanításokban; a cselekvés idején pedig úgy, hogy tanácsot kér tőle az ember. Ez utóbbit sokan jóslásnak hívják, de a Ji King esetében többről van szó, mint az általunk megszokott jóslások esetében. A Ji King nem arra fókuszál, hogy mi lesz, hiszen filozófiájának alapja, hogy a nemes ember a megfelelő viselkedés és cselekvés révén kezébe veheti sorsának irányítását. Sokkal inkább arra, hogy feltárja a jelenségek mögötti rejtett, mozgató erőket, és ezek révén segítsen a nézőpontváltásban, a leghelyesebb viszonyulás és viselkedés megtalálásában.

A Ji King nem azoknak íródott, akik minden nehézséget szeretnének elkerülni, és döntéseik felelősségét szeretnék valamire, valakire áthárítani. A Változások könyve a gondolkodó, életéért, döntéseiért, tetteiért felelősséget vállalni akaró embereknek íródott. Azoknak, akik nem a nehézségeket akarják elkerülni, hanem csak a figyelmetlenségből és tudatlanságból fakadó hibákat elkerülni.

A Kairosz, hat alkalomból álló workshopjának segítségével az alapoktól indulva mutatja be a Ji King csodálatos világát, filozófiáját, használatát. Nem az abszolút, megkérdőjelezhetetlen igazságot – hiszen az csak a bölcsek tulajdona –, hanem azt a filozófiai szemléletet, amely mindenből tanulni akar. Amennyiben érdekel ez a szellemi kaland, csatlakozz az ingyenes online workshophoz.

A kutatás során a Ji King Richard Wilhelm-féle változatát használják, Pressing Lajos fordításában.

Jelentkezni e-mailben kell az [email protected] címen, mert a szervezők így tudják elküldeni a Zoom bejelentkezéshez szükséges adatokat. Kérdésekkel Grúsz Róberthez lehet fordulni a fenti címen.

További online alkalmak: június 13. és 20., szombat 18 órától.

Várják a Zöldbogyókákat!

A Zöldbogyóka Játszókuckó és Bölcsőde június elsejétől, hétfőtől várja a kicsiket Székesfehérváron, a Pozsonyi út 11. szám alatt. Kicsit másképp, mint eddig, ezért nem tábor lesz, csak napidíjas felügyelettel várják a gyerkőcöket, kis létszámú csoportokban. A járványügyi helyzet miatt nem étkeztetnek, de vinni lehet az uzsisdobozokat és a kulacsokat, melyek hűtéséről gondoskodnak. A szülők a kapunál adják be a gyerekeket. A kertben zajlik a zenefoglalkozás, a festés, a kreatívkodás, a társasozás és az újrahasznosítás. A nyári programok nem változnak, sőt az ötletek csak gyűlnek addig is. A családok üzenetben vagy telefonon foglalhatnak időpontot, időpontokat ([email protected], 06-30-578-6213).

Herbarius – pünkösdi virágok

Nyár eleje van, a gyógynövények virágba borultak, ismét lehet túrázni. A gyógynövénykedvelők Lencsés Rita gyógynövényszakértővel június elsején, hétfőn 9 órától Csalára látogathatnak, ahol a mezei és a vízparti élőhelyekkel ismerkednek. Gyűjthetnek kakukkfüvet, csalánt, mentát, zsályát, bodzát, és láthatnak virágzó fekete nadálytőt is. Célszerű vágószerszámot, papírzacskót vinni. A tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges e-mailben vagy telefonon az alábbi címeken, számokon: [email protected], 06-70-338-6173; [email protected], 06-30-296-6480. Találkozó: a csalai kastély parkolójánál, a megközelítés egyénileg, vagy a fehérvári buszpályaudvarról 8.30 órakor Pátkára induló járattal történik. A túrát a hatályos járványügyi előírások betartásával bonyolítják le, kérik, hogy mindenki így készüljön!

Emlékhely és Gorsium

Kinyitották kapuikat a Szent István Király Múzeum szabadtéri kiállítóhelyei. Székesfehérváron, a Nemzeti Emlékhely hétfőtől vasárnapig 9 és 17 óra között várja a látogatókat. A szabadtéri részben 35 fő, a beltéri egységekben pedig egy látogató tartózkodhat egyidőben. A látogatók és a munkatársak védelme érdekében – összhangban a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel – az információs grafikán látható szabályok betartására kérnek mindenkit. Továbbra is vigyázzunk egymásra!

Tácon, hazánk egyik legjelentősebb római kori romterülete, a Gorsium Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum is megnyitotta kapuját. Kérik a vizitálókat, hogy vegyék figyelembe előírásokat: a szabadtéri részben egy időben maximum 100 fő, az állandó kiállítás helyszínén pedig 9 fő tartózkodhat a kellő járványügyi szabályok betartása mellett. A Gorsium Régészeti Park nyitvatartása: keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Arborétum, vadaspark és ökoturisztikai központ

A székesfehérvári központtal működő Vadex Mezőföldi Zrt. május 8-ától megnyitotta Fejér megyei szabadtéri közjóléti létesítményeit, vadasparkját és kilátóit. Ismét látogatható a Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark, a velencei Bence-helyi kilátó, fehérvárcsurgói Gaja-völgyi Tájcentrum a Károlyi-kilátóval együtt, valamint a Soponyai Ökoturisztikai Központ. Nyitva tartás hétköznap 12 és 18 óra, hétvégén 9 és 18 óra között.

A nem szabadtéri létesítmények és múzeumok – a fehérvárcsurgói Bársony-ház, a Soponyai Erdészeti–Vadászati Múzeum, valamint a Sukorói Tájház és Halászati Múzeum – továbbra is zárva tartanak.

Pózolj kiskedvenceddel!

Az idei évben a koronavírus-járvány mindenkit új helyzet, új kihívások elé állított – Jenő községet is. Tavaly egy csodálatos és tartalmas gyermeknapot tudtak tartani, amelyet terveik szerint idén folytattak volna, de jelenleg a személyes találkozások és beszélgetések helyét átvették az online felületek, a nagy rendezvények helyét a szűk családi programok. A településen első körben a már május elseje óta zajló Minden napra egy mese! felolvasó programot indították el, most pedig egy kis fotóalbumot álmodtak, amelynek elkészítésében szeretnék, ha minél több gyermek közreműködne.

Íme, a felhívás: Pózolj kiskedvenceddel! Az önkormányzat és a községi könyvtár a gyermeknap alkalmából fotópályázatot hirdetett. Arra kérik a jelentkezőket, hogy készítsenek magukról vagy szüleik segítségével egy fényképet, amelyen kedvenc háziállataikkal vagy plüssfiguráikkal pózolnak. A beérkezett fotókból online fotóalbumot készítenek. Beküldési határidő május 31-e, vasárnap. A fotókat a [email protected] e-mail címre várják.

Művészkaraván

Meglepetés a helyszín és a műsor is! A járványhelyzet miatti kényszerszünetben az online térbe költözött a kultúra, de az élő találkozások mindkét oldalnak hiányoznak.

Székesfehérváron összefogtak a város művészeti intézményei, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, az Alba Regia Táncegyüttes, a Székesfehérvári Balett Színház és a Vörösmarty Színház tagjai felkerekednek, és szó szerint házhoz viszik a kultúrát. Hetente háromszor megy ki a „terepre” az alkalmi társulat: csütörtökön és pénteken kétszer, 14 és 17 órakor, szombatonként pedig három alkalommal, 10.30, 14 és 17 órakor állnak majd a művészek a nézők elé. Minden napon – és azon belül mindegyik időpontban is – más-más helyszínen jelenik meg meglepetésműsorával a Művészkaraván.

Annak érdekében, hogy minél többen élvezhessék az előadásokat, a szervezők olyan helyeket kerestek a városban, amelyek sűrűn lakottak, és a házakból jól belátható az alkalmi „színpad”. A közönség ugyanis – a járvány szabta korlátozásokra tekintettel – szigorúan csak távolról tekintheti meg a mintegy félórásra tervezett műsort. A szervezők erre nyomatékosan felhívják a figyelmet: a fellépéseknek azonnal véget vetnek, ha csoportosulás alakulna ki az éppen aktuális helyszínen.

Időpontok: május 29., péntek 15 és 17 óra; május 30., szombat 10.30, 15 és 17 óra.

Fehérvári strand és teraszok

Hétvégén kinyit a székesfehérvári városi strand. Az 1300 fő befogadására alkalmas létesítménybe most, a speciális szabályok betartására figyelve maximum 900 fő léphet be. Reméljük, hogy az időjárás is megengedi, hogy mihamarabb megkezdődhessen a szezon.

Péntektől módosítják a megyeszékhelyen a vendéglátóhelyek teraszaira és kerthelyiségeire vonatkozó szabályozást: hétköznapokon és vasárnap 21, pénteki és szombati napokon, valamint pünkösdvasárnap 22 óráig tarthatnak nyitva.

Virtuális kiállítás a VOKE-ban

Virtuális kiállításra invitálja a művészet szerelmeseit a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület, akik számos közös projektet terveztek az idén a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtárral. A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt ezek az együttműködések új otthonra leltek a virtuális térben, így az érdeklődők a művelődési ház honlapján nézhetik meg az egyesület tagjainak munkáit.

A Fejér Megyei Népművészeti Egyesület 1984-ben jött létre megyei, népművészet iránt elkötelezett alkotókból. Célja, hogy a népművészet értékeit, a kézművesség hagyományait kutassa, feldolgozza, terjessze, valamint hogy összefogja és segítse megyénkben a gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály számára a tárgyalkotó népművészet megismerését. Az egyesület tagjai túlnyomórészt a tárgyalkotó népművészetben tevékenykednek, de vannak, akik a hagyományőrzés más területein dolgoznak. Az egyesület több díjazott alkotóval is büszkélkedhet. A szervezet a kezdetektől jelen van a tárgyalkotó népművészet egyik legrangosabb éves seregszemléjén, a budavári Mesterségek ünnepén.

A mostani kiállításon Nemes Ferenc, Fehér Csaba, Stirbu Viktor, Kluge-Köves Krisztina, Szücs Istvánné, Láng György, Nemes Gabriella, Szügyi Éva, Tóth Rajmund, Szarka Pál, Harangozó Rita és Viasz Zoltán mutatkozik be munkáival.

A kiállítási anyag a www.mavmuvhaz.hu oldalon érhető el.

Brunszvik-kastélypark, Martonvásár

A Brunszvik-kastélypark május 23-ától, a szabályok betartása mellett ismét látogatható. Bejárat a kastélyparkba az ATK Agroverzum épületén keresztül. A kastélyparkban egyszerre legfeljebb 60 fő tartózkodhat, kérik, hogy maximum 120 percet sétáljanak, és parklátogatás közben is tartsák be az előírt egymástól való távolságot. A mosdóhasználat csak a kastélyparkban lévő mosdóban lehetséges, az információs pultnál kézfertőtlenítő folyadék található. A kastélypark nyitvatartása: 9 és 18 óra között.