Programok, rendezvények Fejér megyében

Tudja meg, mi történik Fejér megyében – programok, rendezvények, bulik, koncertek, sportesemények. Böngésszen és válogasson!

NOVEMBER

November 23-25.

FEHÉRVÁRCSURGÓ Az idén második alkalommal megrendezésre kerülő Szalonbemutató és vásár célja bemutatni a nagyközönségnek az erre a hétvégére a Károlyi Kastélyba érkező 30 iparművészt és munkáikat. A korábban csak kiállításokon látható ékszereket, lakástextilt, egyedi öltözékeket, kerámia és üvegtárgyakat, grafikai munkákat, bútorokat, bőrtáskákat kézbe lehet venni, felpróbálni. és meghallgatni a hozzájuk fűződő történeteket. A látogatók kényelmes körülmények között válogathatnak a művészek Friss Terméséből, és élvezhetik a Károlyi Kastély kényelmét, a gyönyörű parkot, az étterem finom ételeit.

OKTÓBER

Október 23.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Baracskaiak előadásai

BARACSKA Az Őrizd a lángot! című darab bemutató időpontja október 23., a rendező Kupi Gábor.

Október 14.

RC bemutató és drónok Sárbogárdon

Október 12.

Az én Gárdonyom

GÁRDONY „Az én Gárdonyom” címmel fotókiállítás nyílik október 12-én 18 órakor Faragó László műveiből az agárdi közösségi házban. A tárlatot Tóth István polgármester nyitja meg.

Vadászati kiállítás

SZÉKESFEHÉRVÁR Október 12-én Vadászok és vadászatok címmel nyílik kiállítás a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében. Az anyag megyei, fehérvári vonatkozásokkal mutatja be a hegységekben, a mezőföldi részen és a vizes területeken folytatott vadászatot. A múzeum fotó- és vadászpuska-gyűjteményének tárgyai mellett érkezik anyag például a Nemzeti Múzeumból és a mezőgazdasági múzeumból is. A tárlat kurátora Bányai Balázs történész, valamint a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Vadászati Gyűjteményének muzeológusa, Sánta Ákos.

Október 8.

SZÉKESFEHÉRVÁR A Királykút emlékházban Őze Áron Jászai Mari díjas színművésszel beszélget Bakonyi István 18 órától.

Október 6.

A Vígszínházból érkezik a vendég

SZÉKESFEHÉRVÁR A Gárdonyi Géza Művelődési Házban fiatalokat is várnak egy szombaton 16 órakor kezdődő beszélgetésre. A vendég a Vígszínház színművésze, Vecsei H. Miklós lesz, akivel az ifjú, Székesfehérvár kulturális életében számos eseményen részt vevő Ferenczy-Nagy Boglárka beszélget, elsősorban könyvekről, olvasmányélményekről. A program az Országos Könyvtári Napok része.

Kézzel, kapával, gereblyével

CSÓR Október 6-án mindenki fogjon metszőollót! Vagy gereblyét! Vagy legalább egy kapát! Aki nem hoz magával, annak adnak. Csóron a helyi közösség parkosítási napot tart szombaton – 9 órakor állnak neki a munkának –, jó céljuk a Fő tér megszépítése. Új növényeket telepítenek, a régieket megnyesegetik, emellett rendbe teszik az emlékmű környékét is.

A kávé mint ÉLETforma!

SZÉKESFEHÉRVÁR Idén első alkalommal kerül megrendezésre a fehérvári Fekete Szombat a kávé jegyében. Ezen a napon minden a kávéról a kávézásról szól majd egészen a kávészemtől a tejhab-felhőig. A kiállítás és vásár látogatása ingyenes a Hiemer-házban.

A posta előtt kezdődik a tánc

IGAR Október 6-án, szombaton 13 órakor, az igari faluháztól indul a díszes szüreti menet. A tánc a posta előtti téren kezdődik, majd a vonulók a Szabadság és a Fő utcán át haladva a Jókai Mór utcáig közlekednek. A felvonulást 20 órától batyus bál zárja a faluházban, itt a zenét Kőrösi István szolgáltatja.

Csőszleányok és -legények

ELŐSZÁLLÁS Az október 6-án zajló szüreti felvonulásra csőszleányokat és csőszlegényeket keresnek a szervezők. Jelentkezni a könyvtárban és Facebookon lehet, korlátozott létszámban. A kocsikra csak a feliratkozottak ülhetnek fel. Aki pedig szeretné megvendégelni a felvonulókat, igényét szeptember 28-ig jelezze a 06-30-372-5367-es telefonszámon, ezzel is segítve az útvonal megtervezését. A bál aznap 20 órakor kezdődik. A részvételi szándékot az előző számon, október 5-éig kell jelezni. A talpalávalót Horváth Csaba húzza.

Városi felvonulásra készült az OTFM

Székesfehérvár – Október 6-án vonulnak végig a megyeszékhelyen a Fejér megyei Opelosok. Az érdeklődők a Kadocsa utca-Berényi út-Várkörút-Kisbudai út-Palotai út-Schwäbisch Gmünd utca- Berényi út és Tesco szakaszon találkozhatnak a „villámosokkal”.

Közhírré tétetik!

KŐSZÁRHEGY „A kisbíró közhírré téteti, hogy Urunk 2018. esztendejében, annak is október 6. napján szüreti felvonulás és bál rendeztetik, melyre ezúton minden kőszárhegyi lakos meghívattatik. Délután 13 órakor a kultúrháztól kezdve a megszokott úton indul majd a hintó, rajta ül a gazda, gazdasszony s a szüreti bíró. Régi szokás szerint illőn ékesítve. Utánuk a helybéliek vidám tömkelege. Nézzék meg a község fiatalságát, hogyan ápolja a falu régi hagyományát! Este 21 órától éjjel 2 óráig rophatjuk a táncot a kultúrházban, Fodor Flóri lesz, ki elhúzza nótánkat. Belépésért nem kérünk egy fillért sem, de ha támogatsz, megköszönjük szépen!” A cifra karaván a művelődési háztól indul és oda tér vissza, összesen húsz utcát érintve.

Az időseket köszöntik

NÁDASDLADÁNY Az idősek napja alkalmából az önkormányzat október 6- án, szombaton 15 órakor köszönti a szépkorúakat a közösségi házban.

III. Őszi Csák Nap

CSÁKVÁR Harmadik alkalommal várja a Csák Had az érdeklődőket az Őszi Csák Napra, amelyet október 6-án 10 és 14.30 között tartanak a Vadászkápolnánál. Több hagyományőrző egyesület is bemutatkozik, illetve előadások is elhangzanak. A program végén a csapat együtt vonul át az önkormányzat aradi vértanúk tiszteletére rendezett városi ünnepségére.

Újborünnep Adonyban

ADONY Október 6-án 14 órától újborünnepre várják az érdeklődőket az adonyi szőlőhegyen, a Szent Orbán-kápolnánál. A hálaadó litániát követően ünnepi köszöntők hangzanak el, majd következik a Szent Orbán-vándordíj átadása. A Kákics Együttes népzenei műsorral készül, az előadás után a Duna Menti Szent Orbán Borrend újborral és kiflivel várja a megjelent vendégeket.

Október 5.

Meghallgatást tartanak

LOVASBERÉNY 2018. október 5-én pénteken 18 órai kezdettel a Róna József Művelődési Ház és Könyvtárban közmeghallgatást tartanak, amelyen a képviselő-testület beszámol a 2017-es év munkájáról, valamint a 2018-as év költségvetéséről, és a fejlesztési elképzelésekről, de teljes körű tájékoztatást adnak a csatornaberuházással kapcsolatban is.

Könyvtári Napok

BARACS, könyvtár – Október 5. péntek 9 óra: Nógrádi-kóstoló, Nógrádi Gábor legkedveltebb köteteiből olvasnak részleteket.

DARUSZENTMIKLÓS, könyvtár – Október 5. péntek 17 óra: Mesedélután diavetítéssel. Könyvújdonságok.

NAGYKARÁCSONY, könyvtár – Október 5. péntek 18 óra: Válogatás a Magyar népmesék rajzfilmsorozat epizódjaiból. 19 óra: Kvíz-kérdések a magyar népmesékről. 19.30 óra: Koszorúkészítés október 6-ára. 20 óra: Éjszaka a könyvtárban. Emlékezés az aradi vértanúkra, szemelvények felolvasása.

SÁRBOGÁRD, Madarász József Város Könyvtár – Október 5. péntek 17 óra: A hely, ahol élünk – Sárbogárd és környéke régi

térképek tükrében, Plihál Katalin, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott különgyűjteményi igazgatójának előadása.

A Los Andinos is fellép

SZÉKESFEHÉRVÁR Spanyol est lesz október 5-én, pénteken a Vörösmarty Mihály Könyvtárban. A délután fél 5-kor a központi könyvtár olvasótermében kezdődő rendezvény része egy táncbemutató, egy spanyolországi utazás története, egy előadás a spanyol tradíciókról, ételkóstoló és a Los Andinos koncertje is. Utóbbi este 9-kor kezdődik.

Az időseket köszöntik

ÚRHIDA Az önkormányzat és a civil szervezetek október 5-én, pénteken 16.30 órától köszöntik a település időskorú polgárait a közösségi házban. A polgármesteri köszöntőt az óvodások, az iskolások és a fiatalok műsora követi, majd fellép az Őszirózsa Népdalkör, valamint az Úrhidai Táncimádók. Az idősek napi rendezvény vendéglátással, zenével és tánccal zárul.

Határon túli szerzőkkel

SZÉKESFEHÉRVÁR A Vörösmarty Társaságnál október 5–7. között rendezik meg a 19. Határon Túli Magyar Irodalom Napjai című rendezvénysorozatot. A téma: Múlt és jelen – Helyzetünk Európában – Nemzeti önazonosságunk kérdései – Helyzetjelentés. A megnyitót pénteken 15 órakor tartják a társaság Kossuth utcai termében, ezután 17.30-ig előadások lesznek. A nyilvános program szombaton reggel 9 órától folytatódik szintén előadásokkal, könyvbemutatóval, és vasárnap délelőtt 9 órától is ugyanez várható. A találkozó aznap délben zárul. A meghívott vendégek magyar és határon túli magyar területekről érkező szerzők, irodalmárok.

Október 4.

SZÉKESFEHÉRVÁR A Köfém Művelődési Ház szervezésében csütörtökön 17:00 órai kezdettel nyílik kiállítás „Más-kép(p)” címmel Horváthné Elbert Mária és Horváth Péter lovasberényi festőpáros alkotásaiból. A tárlatot Tóth Erika Alcsútdoboz polgármestere nyitja meg. A kiállítás október 31-ig tekinthető meg hétköznapokon 8-17 óráig.

Iskolagaléria: új kiállítás

SZABADBATTYÁN Horváth Éva festőművész kiállítását október 4-én, csütörtökön 13 órakor nyitják meg a Batthyány Lajos Általános Iskola galériájában. Bevezetőt mond Polyák István polgármester, a Pallay Alkotókör vezetője. A 25. évad második művésztárlata november elejéig lesz megtekinthető 8 és 17 óra között.

Babák, mamák

BARACS Farkas Mónika klubvezető a Baba-Mama Klub nyitórendezvényére várja az anyukákat, kismamákat gyermekeikkel együtt október 4-én 10 órától a faluház emeleti termébe. Ismerkedés és tapasztalatcsere, egy kis kikapcsolódás a babával együtt.

Könyvtári Napok

BARACS, könyvtár – Október 4. csütörtök 15 óra: Miért jó nagycsaládban élni? Beszélgetés.

FÜLE, könyvtár – Október 4. csütörtök 10 óra: Soma Süni nagy kalandja, Jennie Poh meséjének bemutatója, majd kézműves foglalkozás.

Festmények a faluházban

BARACS Őszi tárlat III. címmel Barna Erzsébet festménykiállítása október 4- étől, csütörtöktől látható a faluház színháztermében, az intézmény nyitvatartási ideje alatt.

Konferencia birtokokról

SZÉKESFEHÉRVÁR Birtok és birtoklás a középkori Magyarországon címmel rendeznek konferenciát csütörtökön 10.30-tól a Városi Levéltár és Kutatóintézetben. Téma lesz például a királyi birtokadományok felülvizsgálata András korában, az Árpád-kori birtokperek és a földeskü.

Értéklátó séta Hári Gyulával

CSÓR Október 4-én, csütörtökön az Országos könyvtári napok programjaiba illeszkedve Hári Gyula, a helyi értéktárbizottság feje vezet a témába vágó, Csór különlegességeit ismertető sétát a településen. Találkozó 14:30 órakor a Mátyás Király Általános Iskola főtéri épületénél.

Képviselőtestületi ülés

CSÓR Október 4-én 16.30 órától nyilvános ülést tartanak a falu elöljárói. A község, a Csóri Csivitelő Óvoda és a Táci Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyeinek első féléves pénzügyi beszámolóját is előadja Csete Krisztián polgármester. Tárgyalnak a művelődési ház belső felújítását érintő kérdésekről is, különös tekintettel a könyvár helyiségére és az előtetőre.

Történelmi előadás

BODAJK Ma 17 órakor a Bányász lakótelepen található könyvtárban Szekrényessy Attila történész tart előadást a reformkori Szekrényessy család életéről. A belépés díjtalan.

Október 3.

Könyvtári Napok

BARACS, könyvtár – Október 3. szerda és 6. szombat 10 óra: Családi és gyermekneveléssel kapcsolatos könyvek kiállítása. Október 3. szerda és 7. vasárnap 10 óra: Gyémántszemek csillogása, S. Tokaj Ildikó gyémántszemes technikával készült képeinek kiállítása.

NÁDASDLADÁNY, könyvtár – Október 3. szerda és 7. vasárnap 10 óra: A Nádasdy-család és a kastély. Vetélkedő, szellemi totó, játék.

SÁRBOGÁRD, Madarász József Város Könyvtár – Rügyfakadástól virágzásig, Novák Edith képzőművész festményeinek kiállítása,

megtekinthető október 31-éig. Október 3. szerda 14 óra: Kisiskolások találkozása Szabó T. Anna íróval. 17 óra: Író-olvasó találkozó Szabó T. Annával, beszélgetőtárs Kálnay Adél.

Október 2.

Könyvtári napok

VELENCE A városi könyvtár az országos könyvtári napok keretében október 2-a és 7-e között kedveskedik a helyieknek: ingyenes beiratkozást és internetezést tesz lehetővé, valamint késedelmi díj fizetése nélkül lehet visszavinni a lejárt határidejű könyveket. Október 7-én 9.30 és 12 óra között kreatív programot szerveznek: őszi termésekből készítenek a gyerekekkel kézműves tárgyakat. Ugyanezen a napon 10 órakor az előzetesen meghirdetett, népmese napjához kapcsolódó rajzpályázat eredményhirdetésére, könyvjutalmak átadására is sor kerül.

Újraélesztési bemutató

SZÉKESFEHÉRVÁR A Székesfehérvári Szív Egyesület az újraélesztéssel kapcsolatos nyílt napot tart kedden 17.30 órától az SzSzC Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziumában. Az eseményen részt vesznek a TEVAgy a HŐS program megálmodói, akik bemutatják az újraélesztés technikáját. Jelen lesznek a Fejér Megyei Cukorbetegek Egyesülete és a Fejér Megyei Osteoporosis Klub tagjai is. Az esemény nyilvános, sőt, a szervezők arra kérnek mindenkit, hogy az érdeklődők hívják el családtagjaikat, ismerőseiket is, hogy minél többen elsajátíthassák az életmentést. A program kapcsolódik a Szív Világnapjához is.

Tárlatvezetés délidőben

SZÉKESFEHÉRVÁR A Szent István Király Múzeum Deák Gyűjteményében (Oskola utca 10.) ingyenes tárlatvezetéseket tartanak öt alkalommal, október 2- án, 4-én, 9-én, 12-én és 16-án 12.30 órától a Kecskeméti Művésztelep 1909- 1019 című kiállításon. A tárlat november 4-éig tart nyitva, s keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható.

Bábszínház, tündérrel

SÁRSZENTMIHÁLY Az Országos Könyvtári Napok keretében bábszínházba várják a kisiskolás gyerekeket a könyvtári, információs és közösségi házba. A háromágú tölgyfa tündére című bájátékot Fabók Mancsi Bábszínháza október 2- án, kedden 15 órakor mutatja be az aprónépnek.

Október 1.

Idősek világnapja Sárbogárdon

SÁRBOGÁRD Az önkormányzat és a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény az idősek világnapja alkalmából október elsején, hétfőn 14 óra 30-tól városi ünnepséget rendez a művelődési központ színháztermében. Köszöntőt mond Sükösd Tamás polgármester, közreműködnek a Sárszentmiklósi Általános Iskola diákjai, műsort ad Bíró Kriszti énekes.

Rügyfakadástól virágzásig

SÁRBOGÁRD Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához a Madarász József Városi Könyvtár is csatlakozott. Rügyfakadástól virágzásig címmel október elsején, hétfőn 17 órakor nyitják meg Novák Edith képzőművészeti kiállítását. Szabó T. Anna íróval október 3-án, szerdán 14 órakor a kisiskolások találkoznak, 17 órakor pedig a felnőttek. A beszélgetőtárs Kálnay Adél József Attila-díjas költő. A hely, ahol élünk címmel október 5-én, pénteken 17 órakor Plihál Katalin, az Országos Széchényi Könyvtár különgyűjteményi igazgatója tart előadást Sárbogárdról és környékéről a régi térképek tükrében.

Origami és késes kiállítás

SZÉKESFEHÉRVÁR Az Országos Könyvtári Napok részeként a VMK Tolnai utcai tagkönyvtárában 17 órakor Horváth Hella origamiművész tart kiállításmegnyitó előadást Kreatív időtöltés paverpollal címmel. Ugyanezen a napon, szintén 17 órakor a Széna téri tagkönyvtárban a Révész késes műhely tárlata nyílik meg. Utóbbihoz beszélgetés is kapcsolódik.

FINomságok irodalombarátoknak

SZÉKESFEHÉRVÁR A FIN-t 2016-ban rendezték meg először, s a szervezők célja az volt, hogy összefogják a különböző városi irodalmi kezdeményezéseket, helyszíneket. A programsorozat mára közösségi eseménnyé vált, s 2018-tól a Garami Richárd Alapítvány szervezésében valósul meg. A hatnapos esemény szerdán 16 órakor Darvasi László író megnyitóbeszédével kezdődik a Fejér Megyei Levéltárban. Ekkor és ott rendez börzét gyűjtőknek a Collectorism csoport, 18 órától pedig Tolnai Ottó Szeméremékszerek című regényét mutatják be. A nap 20 órakor kápolnakoncerttel zárul az Arany János utcai Szent Anna-kápolnában. Csütörtökön 18 órakor a Study Könyvesboltban kezdődik beszélgetés Aludnunk kellene címmel Kiss Tibor Noé íróval, A Szabadművelődés Házában 20 órától Budapest wild side címmel látható és hallható Legát Tibor estje Lou Reed dalaiból. Lesz továbbá slam poetry verseny a Parabában, beszélgetés és főzés Adamik Zsolttal a Pagonyban, zárásként pedig Áron András Apey és Babiczky Tibor verses-zenés műsort ad a Petz sörözőben.

KIÁLLÍTÁS

SZABADBATTYÁN Az iskolagaléria 25. évadának első kiállítását szeptember 13-án, csütörtökön 13 órakor nyitják meg a Batthyány Lajos Általános Iskolában. A kiállító művészek: Bajkai Braun Géza, Horváth Éva, Polyák István, Simon M. Veronika, Takács Antal és Takácsné Kincer Györgyi. Bevezetőt mond Dabóczy László, az Általános Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója, az iskolagaléria alapítója. A művésztárlat október elejéig megtekinthető munka napokon 8 és 17 óra között.