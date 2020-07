Piknikre készül Martonvásár szombaton

Szombaton a város Fő terén, illetve a Für Elise fedett, mégis részben szabadtéri helyszínein sok meglepetésben lesz részük az érdeklődőknek, mert kiváló vendégek gondoskodnak a tartalmas szórakozásról.

Már tűkön ülve várják a városban az eseményt, ugyanis igazi sztárparádéra van kilátás. A rendezvény egyik főszervezője, Prieger Zsolt számolt be lapunknak a részletekről:

– Szombat délutánra egy különleges pikniket szervezünk gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Bátran biztatunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be a délután öt órától egészen éjfélig tartó programsorozatba, akik pedig egy kis romantikára vágynak, arra is van lehetőség, a kastélyparkban és a felújított Beethoven Múzeumban – kezdte, majd a fellépőkre is kitért.

– A jó hangulatról többek között az ország egyik kedvenc színésze, Szabó Simon gondoskodik, akit új oldaláról is megismerhetünk. Kíváncsian várjuk, hogy a nagy nevettető, vagány humorgyáros hogy állja meg a helyét a mesélő szerepében. Színpadra lép a Makám énekesnője, Magyar Bori is, aki fiatal kora ellenére sok zenekarban megfordult. A pikniken nem más, mint kedvenc hangszere, az ukulele lesz a „zenésztársa”, amely egzotikus színt ad dalai hangulatához. Kinyit a Czipáék kertmozija is, ahol olasz meglepetésfilmmel készülnek, azt rebesgetik, hogy valamiféle római vakációról fog szólni. Az esten, ahol olasz ételkülönlegességeket is kóstolhatunk majd, nem maradhatnak el az olasz italodiszkó dallamai sem, amiről Galactic Jackson gondoskodik. Nemcsak a lakosokat, hanem mindenkit szeretettel várunk.