Pénteken este kezdődik a XI. Csukafesztivál

Pénteken és szombaton ismét csukára mennek a csóriak és a környékbeliek a helyi rendezvénytéren. No nem úszóval, de csalival: teke, faluebéd, freestyle foci, Sipos F. Tamás is a hívószavak között. Merítés a programkínálatból!

Péntek este zenével rajtol el a XI. Csukafesztivál. 18.30-tól a Gesztenya Acoustic, 20 órától az Effect, 22 órától a Wireless Mania, 23:30-tól az Arrhytmia muzsikál.

Szombaton Csehi Sándor koordinálása mellett folyamatosan zajlik majd a tekeverseny. Egész nap jelen lesz a Gaja Környezetvédő Egyesület is. Versenybe nevezve és azon kívül is főzhetnek a résztvevők, vagyis mindenki ebédelhet saját szája íze szerint, de belemeríthet a faluebédbe is. Utóbbi csörgő bevételét jótékony célra fordítják.

A szombat lesz a regionális rádióamatőr találkozó napja is! A készülékeknél derűs fanatikusok gyűlnek majd össze régi és újabb szerkezeteikkel.

A fesztivál hivatalos megnyitója szombaton 9 órakor lesz, ezután a szervezők felköszöntik a falu legifjabb és legidősebb polgárait. 11 órától közelharc bemutatót tartanak a megérkező honvédek. A déli ebéddel egy időben hirdetik ki a főzőverseny eredményét.

14 órától Behán Eszter san­zonénekes, 15 órától Polgár Péter zenés (!) humorista lép fel. 16 órától a Vision Hip-Hop Dance mutatja meg magát. 16.30-kor foci freestyle bemutatót tartanak a sportpályán. 18 órától bűvészmutatványokat húz elő kalapjából Edu.

Az esti koncertek között, 21 órakor adják át az idei év embere kitüntetést. 20 órától Balázs Pali, 21.30-tól Sipos F. Tamás mulattat, 23.30-tól a J.A.M. zenekar játszik.

Tűzijáték is lesz 22 óra 10 perctől.