Országos Rajzfilmünnep Fejér megyében is!

Az Országos Rajzfilm­ünnepet hetedik alkalommal rendezik meg november 15–17. között hazánkban. A mozikban, művelődési házakban és könyvtárakban mintegy százhúsz rajz- és animációs filmet nézhetnek meg a kicsik és nagyok egyaránt.

Az ingyenesen látogatható ese­ményhez csatlakozott a székesfehérvári Barátság mozi és a bicskei Fiatalok Háza is, az Animono Animációsfilm-készítő Műhely pedig ugyancsak Fehérváron, a Művészetek Házában rendezi meg az Animóka kreatív családi napot.

A rajzfilmünnepet a Kedd Animációs Stúdió szervezi, azon dolgozva, hogy az animációs műfaj minél teljesebb keresztmetszetét mutassa be a közönségnek. Amint megtudtuk: a filmkínálat nemcsak a gyerekeknek szól, az animáció iránt érdeklődő fiatal és felnőtt nézők is izgalmas magyar és nemzetközi animációs filmek közül válogathatnak.

Nézzük a Barátság felhozatalát! November 15., péntek 16 óra: Vuk (digitálisan felújított változat). November 16., szombat 9.15–9.45 óra: Gyerünk a moziba be! – a Barátság mozi kulisszatitkai. (A bejárásra a [email protected] e-mail-címen lehet jelentkezni.) 10–12.35 óra: Bogyómaraton: Bogyó és Babóca. 16–18.30 óra: Háry János. (A belépés ingyenes, helyfoglalás: www.baratsagmozi.hu).

Íme a bicskei program a Fiatalok Házában. November 15., péntek 9.30 óra: Klasszikus magyar rajzfilmek. 10.30 óra: Vuk. 14 óra: Gru. 16.30 óra: Macskafogó. 18.30 óra: Válogatás a Kecskeméti Animációsfilm-fesztivál díjnyertes filmjeiből.

Az Animóka kreatív foglalkozásra a gyerekeket és szüleiket invitálják a Művészetek Házába. November 16., szombat 10 óra: Drámajáték. 11 óra: Mozgatható szereplők és háttér. 12 óra: Filmforgatás. 13 óra: Válogatás az Animono műhely terméséből a Barátság moziban.