Lecsófőző: péntektől lehet jelentkezni

A jelenlegi tervek szerint szeptember 19-én megtartják a Lecsófőző Vigasságok programját. Az idei már a tizenhatodik lesz a sorban, várhatóan ismét több száz üstben rotyog majd a megunhatatlan, számtalan fajtájú lecsó.

A nap végére most is kiderül majd, ki lesz 2020-ben a Lecsókirály, de a hagyományoknak megfelelően új gazdára talál a Sipi Emlékkupa és díjazzák a legdekoratívabb főzőhelyet is.

A főzők a bográcsokat a Dózsa György úton, a Móri úton és a Zichy liget körül állíthatják fel. A főzőhelyekre július 10-től indult el a regisztráció a magánszemélyek, civil- és egyéb szervezetek (intézmények, egyesületek, alapítványok, pártok) számára.