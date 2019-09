Közös szving a Hotel Magyar Király előtt

Öt éve működik az egyik szórakozóhelyen a Paraba Swing Club. A tagok vasárnap nagyszabású találkozót szerveznek.

A szvingrajongók hetente egyszer járhatnak táncolni a Paraba Swing Club keretében működő csoportok valamelyikbe, amelyek vezetője Bokor Attila. Ő és két társa, Horváth Gergely, valamint Steininger Antal működteti a klubot, amely nem csupán a tánc miatt jött létre. Annak idején Hook Attila kereste fel őket azzal, hogy szeretne egy olyan helyet, ahol rendszeresen megidézik az 1900-as évek elejének amerikai hangulatát. Idővel a szervezés Gergelyékre maradt, akik lelkesen folytatták a munkát, s ma már nem kérdés, hogy a klub működik. Gergőtől tudjuk, hogy – a nyarat leszámítva – minden pénteken tánc van, amelyet most három csoportban lehet tanulni. Ezenkívül szerveznek kötetlen zenés, táncos összejöveteleket, de olykor egy-egy kirándulást is.

A klubba járók átlagéletkora 30-40 év, s igen, itt is többen vannak a hölgyek. Ám a szvingben az a jó – mondja Gergő –, hogy nem kell

hozzá feltétlenül pár. Vannak páros mozdulatsorok is, de több egyéni lépés, rutin is létezik.

Ezekből is ízelítőt adnak a klub által szervezett első szvingtánccsoport-találkozón szeptember 15-én 16 órától a Hotel Magyar Király előtt. Budapesti és vidéki klubokat hívtak meg, s együtt egy közös mozgáskombinációt, Shim Shamet adnak elő Bokor Attila vezetésével. Ez a legalapvetőbb lépés, és akár a nézők közül is beállhatnak utánozni. Később páros táncok is lesznek.

A klubban október 4-én tartanak nyílt napot.