Kockanapok és Paddy and the Rats koncert is vár a hétvégén Fejér megyében

Színház

Péntek (november 23.)

Székesfehérvár, 19 óra: Turandot. Puccini Itáliája. A zeneszerző utolsó művének koncertszerű változata a Vörösmarty Színházban. Szabóki Tünde, Rácz István, Kovácsházi István és Sáfár Orsolya főszereplésével. A Magyar Állami Operaház Zenekarát Medveczky Ádám vezényli. Közreműködik az Operaház 100 tagú ének- és gyermekkara.

Székesfehérvár, 19 óra: Pasik a pácban. Zenés vígjáték a Köfém Művelődési Ház színháztermében. A Gergely Theater előadása. A főbb szerepekben R. Kárpáti Péter, Heller Tamás, Csonka Zsuzsanna és Vörös Edit látható. Rendezte: Gergely Róbert.

Vasárnap (november 25.)

Székesfehérvár, 19 óra: William Shakespeare: A vihar. Komédia A Szabadművelődés Házában. A Prospero Színkör előadása. Az előadás után beszélgetés a rendezővel és a színművészekkel.

Kiállítás

Péntek (november 23.)

Székesfehérvár, 17 óra: Mentett értékek címmel nyitják meg Deák Dénes gyűjteményének tárlatát a Városi Képtár – Deák Gyűjteményben. A kiállítást Lóska Lajos művészettörténész, a Városi Képtár – Deák Gyűjtemény korábbi munkatársa, az Új Művészet folyóirat rovatvezetője ajánlja a közönség figyelmébe. Közreműködnek a Hermann László Zeneiskola növendékei.

Székesfehérvár, 17 óra: Mérőeszközök a múlt századokból – mértékegységek, mértékhitelesítés címmel nyílik kiállítás a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárában. Köszöntőt mond Simon László, Fejér megyei kormánymegbízott és Pertl Viktor, az 1874-ben alakult Magyar Mérésügyi Egyesület elnöke. Tárlatvezetést tart Horváthné Kőhalmi Erika, az egyesület alelnöke.

Székesfehérvár-Kisfalud, 18 óra: A Kisfaludi Művészkör 10 éves jubileumi kiállítása a Kisfaludi Közösségi Házban. Köszöntőt mond Hackfelner Ferenc, muzsikál a Bágyi Balázs–Cserta Balázs Duó.

Rendezvény

Péntek (november 23.)

Fehérvárcsurgó, 17 óra: Friss Termés iparművészeti szalonbemutató és vásár a Károlyi-kastélyban. Látogatható szombaton és vasárnap. 19 óra: A Venti Chiavi Guitar Trio gyertyafényes koncertje.

Gárdony, 17 óra: Közönségtalálkozó Dávid Kornéllal a VVSI Sport Hotelben.

Gárdony, 18 óra: „Jöhet egy vallomás…” Tarnai Kiss László magyarnóta- és könnyűzenei estje a nemzedékek Házában.

Martonvásár, 19 óra: Maszk: Aliz Csodaországban. A Martonvásári Színjátszók Közössége kisebbik csoportjának előadása a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban.

Székesfehérvár, 9 óra: Kincsestár konferencia a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban a SzéNa Egyesület a Családokért szervezésében, mellyel a családok évének jegyében kívánnak segítséget nyújtani a gyermekneveléshez. Családkonferencia szülőkkel és pedagógusokkal.

Székesfehérvár, 10 óra: Krisztus Király napok a Zsolt utcai közösségi házban. Ünnepi műsor, vendéglátás, kézműves-foglalkozás. A Hétvezér Általános Iskola műsora.

Székesfehérvár, 15.30 óra: Alzheimer Cafe a Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthona szervezésében a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Megelőzhető-e a demencia? Hódi Edit pszichiáter előadása.

Székesfehérvár, 18 óra: Deák Péter: Létlejtő című filmösszeállításának vetítése A Szabadművelődés Házában. Utána kötetlen beszélgetés.

Székesfehérvár, 21 óra: I. Holdkő Ír Táncház az Ikon Clubban. Profi tánctanárokkal, élő zenével, tradicionális ír kocsmahangulattal.

Szombat (november 24.)

Martonvásár, 8 óra: VII. id. Pammer Endre gyermek sakkverseny, valamint Lego-kiállítás és -verseny a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban.

Mór, 10 óra: Mesedélelőtt a Lamberg-kastély könyvtárában. Sündisznócska lovagol. A Nefelejcs Bábszínház előadása a téli gyermekkönyvhét alkalmából.

Mór, 17 óra: A Móri Mazsorett- és Moderntánccsoport születésnapi gálája a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban. Fellépők: Kömlődi Mazsorettcsoport, Acro Dance SE, Környei Mazsorett- és Tánc­csoport, Pusztavámi Mazsorettcsoport. Játszik a Móri Ifjúsági Fúvószenekar. Tombola.

Mór, 20 óra: A Radnóti iskola alapítványi batyubálja az Erzsébet téri Művelődési Központban. Zene: Tutti zenekar.

Pákozd, 19 óra: Katalin-bál a Pákozdi Napraforgók Néptánc­csoport szervezésében a Nemeskócsag Általános Iskolában.

Sárbogárd, 18 óra: TévéLaci. Dumaszínház. Hadházi László önálló estje a József Attila Művelődési Központban. Műsorvezető: Szupkay Viktor.

Székesfehérvár, 9 óra: Krisztus Király napok a Zsolt utcai templomban és közösségi házban. Kézműves-foglalkozás. 17 óra: Szentségimádás. 17.15 óra: Gyertyás körmenet a Budai út, Kisteleki és Lehet utca találkozásánál lévő kereszthez. 18 óra: Hálaadó szentmise. 19 óra: A nap Mattioni Eszter műveiről szóló ünnepi megemlékezéssel és vetítéssel zárul annak tiszteletére, hogy az alkotó éppen 50 évvel ezelőtt készítette el a templom hímeskő-mozaik falát.

Székesfehérvár, 10 óra: Kockanapok. Kiállítás, játszóház és börze az Alba Regia Táncház épületében. Első alkalommal rendezik meg Székesfehérváron a Kockanapok – Lego-építmények kiállítását, játszóházzal egybekötve. (Vasárnap is!)

Székesfehérvár, 14.30 óra: Doln’ the Jive. Intenzív swing délután kezdőknek és haladóknak a Parabában.

Székesfehérvár, 18 óra: „Lépted a léptem, ének az énem…” Horváth Irma lírai estje az Öreghegyi Közösségi Házban. Közreműködik Kóródy Andrea (zongora, ének), Tóth Hédi (ének), Faragó Péter (gitár, ének) és Fejes Gábor (cajon, ének). A belépő adomány jellegű, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház koraszülöttosztályának kerül felajánlásra.

Vasárnap (november 25.)

Székesfehérvár, 9 óra: Krisztus Király-napok a Zsolt utcai templomban és közösségi házban. Ünnepi szentmise, és átadják a Krisztus király-díjat, énekel a Vox Angelorum Gyermekkar.

Székesfehérvár, 11 óra: Edu Show. Mágikus és mulatságos. Zsiga Edwárd bűvész gyermekműsora az Igézőben.

Székesfehérvár, 17 óra: Katalin-napi rendezvények a Liszt Ferenc utcában, Kati néni szobránál. Köszöntőt mond Cser-Palkovics András polgármester és Földi Zoltán önkormányzati képviselő. A résztvevőket az Alba Regia Táncegyüttes senior csoportja, valamint a Tilinkó zenekar szórakoztatja. 18 óra: Szent Katalin vértanúságáról Nyárrai-Horváth István plébános beszél a Felsővárosi Közösségi Házban. Műsort ad a TáncolKodó Táncegyüttes, az Arconic-Köfém Nyugdíjasklub Férfikórusa és a Harmonika Trió. Kísér a Tilinkó zenekar, a kórust Mihályi György vezényli.

Koncert

Péntek (november 23.)

Székesfehérvár, 19 óra: Az Invader zenekar koncertje (új dalokkal a Változás című Ep-ről) a Nyolcas Műhelyben. 20 óra: Ciszvagydesz. 21 óra: Invader. 22.30 óra: Faded Life.

Székesfehérvár, 20 óra: A vendég a Paddy and the Rats. Koncert a Petőfi Kultúrtanszéken. 21 óra: The Houdinis. 22 óra: Paddy and the Rats.

Vasárnap (november 25.)

Mór, 16.30 óra: Jótékonysági koncert a templomtorony felújításához a Kapucinus templomban. Fellépők: Somlyai zsombor kántor (orgona), Ambrózy Tamás plébános (fuvola), Nóri Városi Vegyes Kar, Magnificat Kórus, Bice-Bóca Egyesület.

Sárbogárd, 17 óra: A Bogárd-Dal Kulturális Egyesület Őszi hangversenye a József Attila Művelődési Központban. A koncert első részében felcsendül Antonín Kraft: C-dúr gordonkaversenye, a második részben pedig Bizet, Offenbach, Rossini, Verdi és mások műveiből összeállított operagálát láthat, hallhat a nagyérdemű. Közreműködik Várdai István Liszt-díjas csellóművész, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Dubóczky Gergely vezényletével, Zemlényi Eszter (szoprán), Balogh Eszter (alt), Ninh Duc Hoang Long (tenor), Najbauer Lóránt (bariton), a Várpalotai Bányász Kórus (karigazgató: Borbás Károly) és a házigazda sárbogárdi Huszics Vendel Kórus (karigazgató: Huszics Vendelné).

