Királyi Operett Napok, CsernyeFeszt és Anna-napi rendezvények is várnak a hétvégén Fejér megyében

Nem tudod még, hogy mit csinálj a hétvégén? Adunk pár tippet az egész megyéből, hogy mindenki megtalálja a neki tetsző programot!

Kiállítás

Péntek (július 19.)

Kápolnásnyék, 10 óra: Markó, Mednyánszky, Munkácsy… A 19. század magyar festészete a Kovács Gábor Gyűjteményben. A kiállítás november 10-éig látogatható a Halász-kastélyban.

Székesfehérvár, 10 óra: Csodálatos természet, Mary T. Csajághy és Kanalovics László képzőművészeti kiállítása augusztus 20-áig látogatható A Szabadművelődés Házában.

Királyi Operett Napok

Péntek (július 26.)

Székesfehérvár, 18:15 óra: Királyi Operett Napok a Feketehegy-Szárazréti Közösségi Központban. Gasztroudvar: Kedvenc operett dallamok. Közreműködik Horváth Elemér Emi hegedűművész és Horváth Péter zongoraművész. Nagyszínpad, 19.30 óra: Királyi operett gála. Szereplők: Lukács Anita és Vadász Zsolt. Füredi Nikolett és Bot Gábor. Váradi Eszter Sára és Keller János. Szűcs Enikő és Tarlós Ferenc. Közreműködik a Sturz Szmoll Band és a Táncverzum együttes. Rendező: Keller János. Gasztroudvar, 22 óra: Hacsek és Sajó kabaré, Gerner Csaba és Várfi Sándor műsora.

Szombat (július 27.)

Székesfehérvár, 18:15 óra: Gasztroudvar: Bécsi szeletek, Lehár-darabokkal. Közreműködik Kopiás Gabriella fuvolaművész és Fornai Miklós zongoraművész. Nagyszínpad, 19:30 óra: Huszka – Bakonyi – Martos: Bob herceg, operett. Főbb szereplők: Kállay Bori, Dósa Mátyás, Bodor Szabina, Merán Bálint, Bozsó József. Közreműködik a Magyar Zenés Színház tánckara és a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, vezényel Farkas Pál. Rendező: Bozsó József. A Magyar Zenés Színház előadása. Gasztroudvar, 22 óra: A tánc ezer arca. Előadja a Táncverzum együttes, közreműködik Váradi Eszter Sára és Keller János.

Vasárnap (július 28.)

Székesfehérvár, 18:15 óra: Gasztroudvar: Dalok a múlt századból, instrumentális előadásban. Közreműködik a Casablanca Klub. Nagyszínpad, 19:30 óra: Jacobi Viktor: Sybill, operett. Főbb szereplők: Vörös Edit, Borbély Richárd, Sáfár Mónika, Domoszlai Sándor, Teremi Trixi. Rendező: Teremi Trixi. A Nívót Produkció előadása.

Rendezvény

Péntek (július 26.)

Martonvásár, 16 órától: XVII. Borút Találkozó (Emlékezés tere, Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ). A Martonvásári Kulturális Egyesület és a Martonvásári Kertbarát Egyesület borászati találkozója. Előadások: A klímaváltozás hatása a szőlőtermesztésre. A klímaváltozás borászati következményei. Bor és egészség.

Szombat (július 27.)

Pátka, 10 óra: Anna-napi rendezvények. Hagyományőrző aratás bemutatása. Gyülekező a Vak Bottyán téren, a templom melletti belső úton. Indulás lovas kocsival és traktorral a Jakab-portára. Aratás (előkészületek, kaszálás). Kocsira pakolás, bevonulás az Ivánka-kúria udvarára. Cséplés, rostálás, szalmarakás. A gazdák köszöntése, búzakoszorú-átadás. 14 óra: Főzőverseny, hozott anyagból. 15 óra: Gyermekprogramok. 17 óra: Csorna János kispályás labdarúgó vándorkupa. 17 óra: Pátkáról elszármazottak találkozója. Köszöntők, műsor, a gyűjteményes ház megtekintése, séta a régi iskola folyosóján, beszélgetés. Utána retró diszkó 02 óráig.

Székesfehérvár, 15-19 óra: Széna téri Pokróc Piknik. 15 óra: Nyitott tornaterem, nordic walking bemutató. 15:40 óra: Zenei édesség gyerekeknek, a Palacsinta együttes koncertje. 16.30 óra: Pokrócbeszélgetések. Ki? – Ti & Mi, háztartási hulladékkezelési praktikák. Egészségkalauz a Mentaház Magánorvosi Központ orvosával. 18 óra: Los Andinos-koncert, vendég: Mario Godoy (Ecuador). Vendéglátás, gyerekjátékok, kézművesség, egészségügyi szűrések, fitneszbemutató, ökotippek.

Székesfehérvár, 18 óra: Királyok a Belvárosban (a Székesfehérvári Királyi Napok népszerűsítése). Ezúttal II. (Vak) Béla, valamint III. Béla és felesége, Antiochiai Anna képviseli az idén 21 tagúra bővülő óriásbáb-családot a látványos felvonulásban. A királyokat ezúttal is hagyományőrző csoportok kísérik végig a Fő utcán, és bemutatókat is tartanak. Ezen az estén az I. András Király Lovagrend és a rendezvénysorozat elmaradhatatlan részét képező Bandiera zászlóforgató, zászlódobáló csoport vesz részt a menetben, az aláfestő zenét a Sub Rosa régizenei együttes szolgáltatja. Helyszín: a Vörösmarty Színháztól az Országalmáig.

Vasárnap (július 28.)

Székesfehérvár, 13 óra: Indul a hagyományos vasárnapi kutyaséta a Herosz Fehérvári Állatotthonától. A közösségi programon önkéntesek és állatbarátok viszik ki a szabadba a menhelyen gondozott kutyákat. A programot minden vasárnap megtartják, és várják az érdeklődőket. Gyülekezés 12:30 órakor. Helyszín: a Herosz Fehérvári Állatotthona.

Koncert

Péntek (július 26.)

Agárd, 18 óra: Péntek esti hangtárlat a Velencei-tavi Galériában. Contempo. Pozsár Eszter (fuvolák, szaxofon), Csurkulya József (cimbalom) és Eichinger Tibor (elektromos és akusztikus gitár) műsora.

Agárd, 19 órától: Koncertek az Agárdi Popstrandon. Irigy Hónaljmirigy. Kasza Tibi. Animal Cannibals. Főrendező: Turbók János.

Martonvásár, 19 óra: Beethovennel a szabadban! A Nemzeti Filharmonikusok koncertje a Brunszvik-kastély parkjában. (Esőnap: július 28.) Műsoron, Beethoven: D-dúr hegedűverseny, op. 61; V. (c-moll, „Sors”) szimfónia, op. 67. Közreműködik: Ábrahám Márta hegedűművész és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, vezényel: Hamar Zsolt, a zenekar zeneigazgatója. Beethoven D-dúr hegedűversenye a klasszikus hegedűirodalom kimagasló remeke, az ideális hangzás, a tökéletes arányok mesterműve. A szerkezet hagyományos: szonátaformában íródott az első tétel, énekszerű témára épülő variációsor a második, és lendületes Rondó a harmadik. A kivételes zenei és technikai felkészültséget igénylő hegedűszólót Ábrahám Márta szólaltatja meg. Míg Beethoven a Hegedűversenyt rövid idő alatt vetette papírra 1806 utolsó hónapjaiban, addig az V. szimfóniával, amelyet 1804-ben kezdett el és 1807-1808-ban öntött végleges formába, hosszasan küszködött. „Így zörget a sors az ajtón” – a komponista első életrajzírója, Anton Schindler szerint a mester ezt mondta az első tétel kezdőtémájáról. A sors kopogtatását Kocsis Zoltán inkább a harmadik tétel témájából hallotta ki. Ez a két tétel a sorssal való viaskodás zenéje, míg a második és a negyedik diadalmas hangvételű. A szerkezetileg legösszefogottabb, korszakos jelentőségű Beethoven-szimfónia számos zenei csúcspontja közül a harmadik tételből a negyedikbe átvezető, a semmiből induló, mennyekbe repítő fokozást és a fergeteges, győzedelmes kódát emelhetjük ki.

Székesfehérvár, 20 órától: Égi dallamok az Öreghegyi Közösségi Házban. Szíj Melinda, Gáti Pál, Tibiton, Merics Nikolett és Szigeti Eszter műsora. Az esten az énekesek emlékeznek és felidézik Kovács Erzsi, Aradszky László, Sárosi Kati, Koós János, Komár László és Máté Péter legnagyobb slágereit. (Tibiton Produkció.)

Szombat (július 27.)

Agárd, 19 órától: Koncertek az Agárdi Popstrandon. R-Go. Szikora musicalek. Senso Magico. László Attila. Főrendező: Turbók János.

Sukoró, 19 óra: Sukorói zenei nyár. Szokolay Balázs zongoraművész és családtagjai hangversenye a református templomban. Műsoron, Glinka: Variációk egy orosz témára; Liszt: d-moll etűd op. 1.; Schubert: Négy Ländler; Brahms: Három magyar tánc; Schumann: Tizenkét zongoradarab kis és nagy gyermekek számára op. 85, részletek (Kerti melódia, Gyász, Bújócska). Bizet: Gyermekjátékok op. 22, részletek (Szappanbuborékok, Kicsi férj, kicsi asszony); Fauré: Dolly-szvit; Rachmaninov: Románc és keringő hat kézre; Beethoven: Hat variáció fuvolára és zongorára op. 105, részletek. Debussy: Prelűdök, részletek (Köd, Amit a nyugati szél látott, Tűzijáték); Dohnányi: Ruralia Hungarica op. 32a, Presto, ma non tanto; Bartók: Táncszvit BB86.

Székesfehérvár, 20 óra: Török-Zselenszky Tamás előadói estje a Petz sörözőben.

Vasárnap (július 28.)

Mór, 18 óra: Nyári zenei estek a Lamberg-kastély parkjában, a Zenepavilonban (rossz idő esetén az Erzsébet téri Művelődési Házban. A Born Jovi zenekar koncertje.

Koronázási szertartásjáték

Szombat (július 27.)

Székesfehérvár, 19 óra: Koronázási szertartásjáték. Találkozás a koronázó püspököket és érsekeket alakító színművészekkel az óriásbáb-vonulás után (Vörösmarty Színház). Látrányi Viktória műsorvezető vendége lesz az István királyt koronázó püspök, Trokán Péter, a Könyves Kálmánt koronázó püspök, illetve a III. Bélát koronázó érsek, Mihályi Győző és a II. András királyt megkoronázó érsek, Körtvélyessy Zsolt. A szervezők nemcsak a felnőttekre gondoltak, hiszen a beszélgetés alatt a gyerekek a színezők segítségével életre kelthetik az idei Koronázási szertartásjáték főszereplőit, IV. Bélát és lányát, Szent Margitot.

Kőszárhegyi falunap

Szombat (július 27.)

Kőszárhegy, 7 órától: Falunap és Merőkanál fesztivál a művelődési háznál. Főzőverseny. 11 óra: Gyermek játszóház, mobil kalandpark, légvár. Veterán motor kiállítás. 13 óra: Modellrepülő bemutató. 14 óra: A gyermekrajzpályázat és a Tiszta udvar – Rendes ház eredményhirdetése. Játékos népi vetélkedők kicsiknek és nagyoknak. 14:30 óra: Poór Péter. 15:15 óra: A főzőverseny eredményhirdetése. 16 óra: Royal Team. 17 óra: Interaktív gyermekműsor Disney-slágerekkel. 18 óra: Helyi előadók műsora. 19 óra: A Musical Voices Társulat operettműsora. 21:30 óra: Gabrieli-Kiss József, részletek az István, a király rockoperából. 22 óra: Tűzijáték. 22:15 óra: Utcabál. 23:30 óra: Pa-dö-dö-koncert.

CsernyeFeszt

Péntek (július 26.)

Bakonycsernye, 17 óra: Falunap. Ünnepélyes megnyitó a művelődési házban. Helyi fellépők. A Szegény ember gazdagsága, színdarab Kontha Nelli és Szeder Gábor (Batyu Színház) előadásában. Önkormányzati kitüntetések átadása. Sportpálya, nagyszínpad, 18:30 óra: Gold. 20 óra: Mc Hawer és Tekknő. 20:30 óra: Dj Groovelyne. 22 óra: Bunyós Pityu.

Szombat (július 27.)

Bakonycsernye, 10 órától: Sportpálya, II. CsernyeFeszt-futás (10, 5 és 2,5 kilométer, 700 méter). 16 órától: Bakonycsernye Öregfiúk – Móri Öregfiúk, barátságos labdarúgó-mérkőzés. Sportpálya, nagyszínpad, 18 óra: Pápai Joci. 18:45 óra: Dj Thomx. 20 óra: Sheela. 20:30 óra: Dj Dominique. 22:30 óra: Spy the Ghost.

Vasárnap (július 28.)

Bakonycsernye, 17 óra: Sportpálya, nagyszínpad: Díszmagyaros operett gála, Laki Péter és Szabó Szilvia. 19 óra: Neoton-slágerek, Heidi and the Band. 21 óra: Zsigmond Lala. 22 óra: AK26. 23 óra: Viking utcabál.