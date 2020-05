Gyereknap, akár online is

Idén tömegeket vonzó gyermeknapi programmal nem tervezhetünk, ám online közvetített koncertekkel, előadásokkal szórakoztathatjuk a csemetéket.

Gyereknapkor igyekszünk valami különlegesebbet adni a gyerkőcöknek; valami olyasmit, amihez a hétköznapok során nem, vagy csak ritkán juthatnak hozzá. Ilyenkor akár olyan kívánságok is teljesülhetnek, amelyhez a szülők mások segítségét kérhetik. Némelyik apróság ugyanis szeret extrém kérésekkel előrukkolni, s ezek között előkelő helyen szerepel a tűzoltó- vagy rend­őrautóval való utazás, esetleg találkozás egy híres, kedvenc színésszel vagy meseszereplővel, vagy például egy nem hétköznapi helyszín meglátogatása. Egy varázslatos gyereknapon akár ezek a vágyálmok is megvalósulhatnak.

A legtöbben azonban picit egyszerűbb kéréseket teljesítünk szülőként, nagyszülőként, rokonként: lehet, hogy május utolsó vasárnapján fagyigombócból vagy édességből engedünk meg többet, mint egyébként, már korán reggel palacsintával ébresztjük életünk apró (vagy nem is olyan apró) értelmét, megvesszük neki a vágyott játékot, esetleg kisállatot, vagy kirándulni visszük a kedvenc helyére.

Tulajdonképpen bármilyen ajándék és meglepetés jó, amiről tudjuk, hogy a gyerek örülne neki, de a legjobb talán egy-egy megvalósítható kívánságot teljesíteni.

Az elmúlt hetek tükrében sokaknál talán az idei gyereknap is másként alakulhat, mert nem biztos, hogy a család úgy mer kimozdulni otthonról, mint egyébként. Ráadásul most a szokásos közösségi nagyrendezvények is elmaradnak, így Székesfehérváron le kell mondanunk a remek hangulatú Hetedhét Játékfesztiválról, s nem lesznek gyerekkoncertek, egyéb előadások sem. Élőben, helyszínhez kötve legalábbis nem, de online már alakulnak az események, úgy, ahogyan az elmúlt hetekben azt már megszoktuk.

A személyes találkozást pótolandó, rendhagyó élményt ígér egy drogéria és a Vasúttörténeti Park Gyereknapi Házhoz Megyünk Fesztiválja is. Ehhez vasárnap 10–18 óra között lehet csatlakozni a neten. A fesztivál a Vasúttörténeti Parkból jelentkezik, s annak közösségi oldalán, valamint videómegosztó csatornáján követhető. Itt minden órában koncertekkel, játékkal, feladványokkal, előadásokkal szórakoztatják a monitor előtt lévőket. A megnyitó és a „reggeli” torna után zenél majd mások mellett az Apacuka zenekar, a Rutkai Bori Banda, az Eszter-lánc Mesezenekar, lesz kreatív kézműveskedés és az Aranyszamár Bábszínház szintén műsort ad.

A BKK, vagyis a Budapesti Közlekedési Központ közösségi oldalán is érdemes nézelődni, itt ugyanis már elindult a gyermekek hete. A kezdeményezés keretében újabb és újabb szórakoztató vagy elgondolkodtató bejegyzés jelenik meg. Vasárnap pedig a közlekedési központ egy különleges programmal készül: a TRIP hajóról jelentkeznek koncertekkel, előadással.

S ha már említettük: a Hetedhét Játékfesztivál szervezői több hete osztanak meg fotókat, emlékeket a korábbi rendezvények kapcsán, ezzel idézve meg a hangulatot. A Hetedhét Játékmúzeum pályázatot is hirdetett, amelynek eredményét május 30-án, szombaton ismerhetik meg az érintettek. A múzeum közösségi oldalán szintén ígérnek online programot, a fehérvári önkormányzat pedig meglepetéssel készül gyermeknapra.