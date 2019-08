Fotóbícs, Kapa-kupa és bányásznap is várja az érdeklődőket hétvégén

Bár a nyárnak lassan vége, programokból ezen a hétvégén sem lesz hiány Fejér megyében – aki teheti, használja ki az utolsó napokat az iskolakezdés előtt!

Kiállítás

Péntek (augusztus 30.)

Agárd, 10 óra: A nap örök, Gross Arnold (1929-2015), a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy-díjas grafikusművész kiállítása a Velencei-tavi Galériában. A tárlat Vida Katalin gyűjteményéből, támogatásával valósult meg. Látogatható szeptember 30-áig.

Agárd, 14 óra: Parasztábrázolások, Tárnok Gyula grafikái az Agárdi Közösségi Házban. Látogatható szeptember 12-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Hősök, szentek, hódítók. IV. Béla élete és uralkodása. A kiállítás megtekinthető december 31-éig a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében.

Székesfehérvár, 10 óra: Híresek és képek. André Kertész, Moholy-Nagy László, Robert Capa, Brassaï (Halász Gyula), Martin Munkacsi és további közel húsz különleges magyar fotográfus 150 izgalmas alkotása szeptember 8-áig látható a Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában.

Fotóbícs

Szombat (augusztus 31.)

Székesfehérvár, 9 órától: 10. Fotóbícs A Szabadművelődés Házánál. A szervezők várják a bemutatkozni, kiállítani vágyó alkotókat maximum 10, bármilyen témájú és méretű fotóval. Az alkotók a kiállítandó képeken kívül hozzanak magukkal enni- és innivalót, hogy a fotók iránt érdeklődőket baráti beszélgetés keretében vendégül láthassák. A munkák közül 3 tagú zsűri választja ki a nap kiemelkedő fotóit, melyek díjazásban részesülnek. A látogatókat a szervezők zsíros kenyérrel és borral vendégelik meg. A nyílt rendezvényen bárki részt vehet, nevezési díj és belépődíj nincs. Kedvezőtlen időjárás esetén zárt terem biztosított.

Rendezvény

Péntek (augusztus 30.)

Bicske, 20 óra: Parkmozi, szabadtéri filmvetítés a Bicske Szíve Parkban. Pompon klub (angol–amerikai vígjáték, 2019).

Mór, 10-17 óra: Fókuszban a tűzoltóság, családi nap a KRESZ-parkban. Tűzoltósági járművek bemutatása, füstsátor. Szakmai előadás: Otthonunk tűzvédelme, kicsit másképp. Tűzoltó védőfelszerelés és eszközök. Játék a tűzzel, akadálypálya. Habparty. 11 és 13 óra: Konyhai tűz, bemutató. Interaktív programok, vetélkedők.

Szombat (augusztus 31.)

Pátka, 14 óra: XIV. Rózsafesztivál (Ivánka-kúria udvara). Előadás: Szülőnek lenni jó. 16:30 óra: Új Nemzedékek Fája, az újszülött gyermekek köszöntése. 17 óra: Előadás: A világ körül egy pilóta. 17 óra: Kávé és borkóstoló (Cafe Frei, Ivánka kávézó). Gyermek játszóház: családi mesekvíz, sportvetélkedők (Diák- és Ifjúsági Sportegyesület, Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület). 19 óra: A világ lecsói. Izgalmas ízutazás a kemencénél (workshop). 19 óra: Dokumentumfilm-vetítés (Négy baba, négy ország, négy történet – a születéstől az első lépésekig). 21 óra: Tűzijáték, majd retró diszkó (Dj Bory Roby). Közreműködők: pátkai civil szervezetek, önkormányzat.

Székesfehérvár, 12-19 óra: Bye Summer! Videós nap. Résztvevők: Nessaj, Radics Peti, Bazska, Freestyle Foci, Culturegeeks, Csivettka, Apple Pie, Broadtest, Simonffy Péter, Carnor, Zsomac. Helyszín: Zichy-színpad. A megyeszékhely nyári kulturális rendezvénysorozata a Bye Summer! programmal zárul. A videós nap az első olyan különleges rendezvény, amelynek célja, hogy összehozza a videós tartalomgyártókat és közönségüket. A rendezvénynek köszönhetően testközelben találkozhattok, együtt játszhattok és egy szórakoztató napot tölthettek el kedvenc videósotokkal. A videós nap érdekes és változatos programokat nyújt nemtől és kortól függetlenül mindenkinek. Több kategóriában is színpadra vonulnak a szereplők, lesznek szórakoztató programok, színpadi beszélgetések, sport/gaming bemutató, tematikus kvízműsorok és mindemellett sok-sok nyeremény is vár benneteket.

Székesfehérvár, 17 órától: II. Color Festival – Székesfehérvár. Helyszín: Takarodó út 1. (Vasárnap is.)

Székesfehérvár, 17 órától: Fehérvári Irodalmi napok – támogatói est a Petz sörözőben. 17 óra: Kapunyitás. 18 óra: Nyárzáró vacsora: Prágai gulyás. 19 óra: Köszönöm a befogadást! – Hartay Csaba könyvbemutatója. 20 óra: Ferenczy-Nagy Bogi & Kun Balázs akusztik koncertje. Ceglédi Zoltán írja: „Köszönöm a befogadást! Hartay Viharsarki Kattintós Csaba csinált egy préselt növénygyűjteményt az emberekből. Ez itt az. Szépen lekaszálta őket a Facebookon, a buszon, a kiskonyhában, wellness-szállodában a bugyborékos izénál, buliban, majálison, tévéképernyő előtt. Aztán lepréselte, beragasztotta, és most itt sorakoznak: ez egyébként irtó büdös, az mérgező, amaz veszélyeztetett. Ezt szívják, azt kenik, emezt meg kéne trágyázni. Mi vagyunk azok. Itatós locsolkodás, felzabálós-pénzemetleevős nyaralás, operettes túldicsérés, szájbaverést provokáló mindent fikázás. És ahogy sorjáznak a preparátumok, valahogy átlapozunk a hallucinogénekre, egyre abszurdabb alakok és történetek visznek, már nem is kislexikonunk van, hanem csattanó maszlagos békebeli kalendáriumunk, amiben volt időjárás, nemzetközi helyzet, aranygaluska és gyermeknevelési tippek is. Viharsarki lapozgatós. Szívesen a beengedést!”

Székesfehérvár, 19-22 óra: Gyertyafényes piknik a Királyok Parkjában. Koncertet ad a Handpand, a belépő egy mécses vagy egy gyertya. Hozd magaddal piknik kosaradat és pokrócodat!

Vasárnap (szeptember 1.)

Székesfehérvár, 13 óra: Hagyományos vasárnapi kutyaséta a Herosz Fehérvári Állatotthonától. A közösségi programon önkéntesek és állatbarátok viszik ki a szabadba a menhelyen gondozott kutyákat. A programot minden vasárnap megtartják, és várják az érdeklődőket. Gyülekezés 12:30 órakor.

Székesfehérvár, 16 óra: Fanfár Fehérvár királyi méltóságaiért és hős várkapitányaiért. Az Alba Regia Civitas Rend és a Fejér Szövetség csendes kegyeleti szertartása. A szervezők Fehérvár és az Apostoli Magyar Királyság drámai – többnyire tragikus – fordulatot hozó napjaira, II. Lajos apostol magyar király elhalálozásának 493., a váratlanul és elsőként eltemetett Szent Imre herceg elhalálozásának 988., a hős fehérvári várkapitány, Varkocs György elestének 476. és Wathay Ferenc várkapitány elhurcoltatásának 417. évfordulós napjaira emlékeznek Álmos herceg elhunytának 892. évfordulós napján. Egyúttal ekkor helyezik el a kegyeleti koszorút a 981 évvel ezelőtt, augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján elhunyt és augusztus 20-án eltemetett, majd 936 évvel ezelőtt újratemetett és szentté nyilváníttatott apostol királyunk, Szent István síremlékén is. Helyszín: a hajdani koronázó templom Romkertje.

Bányásznap

Péntek (augusztus 30.)

Mór, 18 óra: Bányásznap. Koszorúzás a Kodály Zoltán utcai Bányász-szobornál.

Szombat (augusztus 31.)

Mór, 15:30 óra: Koszorúzás a Millennium parkban, a Bányász-emlékkőnél. Közreműködik a Móri Ifjúsági Fúvószenekar. Programok a Szent István parkban (esőhelyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház). 16:30 óra: A Móri Ifjúsági Fúvószenekar koncertje. Közreműködik a Móri Mazsorett- és Moderntánccsoport. 17 óra: Jubilálók köszöntése. 17:30 óra: Főnix Rock and Roll SE. 18 óra: Keller János és Váradi Eszter Sára előadása. 20 óra: A B52 zenekar koncertje.

Kapa-kupa

Szombat (augusztus 31.)

Sárosd, 7 órától: V. Sárosd Kapa-kupa, MTD Hungária Nagydíj. Kapálógép ügyességi verseny. Műsorvezető: Lorán Barnabás (Trabarna). 7 óra: Regisztráció. 8 óra: Megnyitó. 8:15 óra: Pályabejárás. 8:30 óra: Verseny. 12:30 óra: Fűrész-mánia bemutató. Chilicum, chilipaprikaevő-verseny. 13 óra: Verseny. 17 óra: Felvonulás. Kapa-kupa glória. Lidence Táncsoport. 17:30 óra: Face 2 Face együttes. 18:30 óra: Eredményhirdetés és díjátadás. 19 óra: Trabarna stand up műsora. 19:30 óra: Tombola. 20 óra: Vinkler Tesók. 22 óra: A rendezvény zárása. Egész napos programok: nyuszisimogató – kreatív játszóház (Baglyas-hegyi tenyészet), kertigép-kiállítás és bemutató, veterán láncfűrészek, pedálos parkoló, kézműves utca, óriás homokozó, gasztro udvar, kapa-kupa kisvonatok, henna, rendőrségi sátor, Varga Norbert láncfűrészes fafaragó bemutatója, helikopteres sétarepülés (időjárás függő), arcfestés, csillámtetoválás, ügyességi versenyek (és sok más…)

Koncert

Szombat (augusztus 31.)

Martonvásár, 20 óra: Hot Jazz Band. Nyárzáró piknik a főtéren (a Brunszvik-Beethoven Központ udvara). A belépés ingyenes.

Székesfehérvár, 16 óra: Öszvérek és poloskák. Spanyol és itáliai reneszánsz zene, spanyol költők versei. Előadja a Tercina együttes: Kállay Katalin (furulyák), Vitárius Piroska (hegedű), Győri István (vihuela). A verseket Pápai Erika színművész mondja. (Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház.)

Programelőzetes

Hétfő (szeptember 2.)

Sárbogárd, 17 óra: Színek és fények, Varga László festménykiállítása a Madarász József Városi Könyvtárban. „El kell indulni minden útra, az embert minden úton várják. Nincs halálos érv a maradásra, csak a találkozásra s a kalandra.” (Csoóri Sándor)

Csütörtök (szeptember 5.)

Szabadbattyán, 13 óra: Nemes Terézia festőművész kiállítása a Batthyány Lajos Általános Iskola galériájában. Megnyitja Simon M. Veronika festőművész. Megtekinthető október elejéig, munkanapokon 8 és 17 óra között.