Ezekkel a hétvégi programokkal búcsúzik Fejér megye a nyártól

Sokszínű programok várnak megyeszerte mindenkit, aki kimozdulna kicsit a négy fal közül. A teljesség igénye nélkül szemezgettünk.

Aranybulla művészeti napok

SZÉKESFEHÉRVÁR A 21. Aranybulla Művészeti Napokat augusztus 28-án és 29-én rendezik meg az Öreghegyi Művelődési Központban. Karantén after. A Székesfehérvári Művészek Társaságának csoportos kiállítását pénteken 18 órakor nyitják meg. Bevezetőt mond Lehrner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere és Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatója. A Zsigmond Lala Énekstúdió táborának gálaműsorára szombaton 19 órás kezdéssel várják az érdeklődőket.

Kiállítás, irodalmi est, koncert

FEHÉRVÁRCSRGÓ A Fehérvárcsurgói Kézműves Klub kiállításon mutatja be a falubeliek koronavírus-karantén alatt készített alkotásait augusztus 28-án, pénteken 15 órától a Károlyi-kastélyban. Fuvolán játszik Vancák Éva. A Vörösmarty Társaság irodalmi estje 17.30 órakor kezdődik, 19 órától az Echo Nyári Kamarazenei Akadémia nyilvános, ingyenes zárókoncertjére kerül sor (a regisztráció kötelező). A Károlyi József Alapítvány szervezésében.

Horváth Digó István kiállítása

AGÁRD Horváth Digó István fafaragó életmű-kiállítását augusztus 28-án, pénteken 17 órakor nyitják meg Agárdon, a Magtárban (Velencei-tavi Galéria). A tárlatot Tóth István polgármester és Ferencz Klára rajztanár nyitja meg, gitáron közreműködik Horváth Zsombor.

Jazzest a rönkvárnál

AGÁRD Dobai István és Kiss G. László jazz estje augusztus 28-án, pénteken 20 órakor kezdődik a Gárdonyi rönkvárnál (Agárd). Közreműködik Mészáros Sándor (dobok).

Nyárbúcsúztató fényfestés

AGÁRD A Méhkas-Aula fényfestése augusztus 28-án, pénteken 21.30 órától veszi kezdetét Agárdon, a Magtárnál.

Fehérvár Feszt

SZÉKESFEHÉRVÁR A Nyolcas Műhelyben. Pénteki kapunyitás: 18 óra. Koncertek, 19 óra: Watta Fakk. 20.10 óra: Klaudia. 21.20 óra: TSL – 10. születésnapi buli. 22.30 óra: Sidol. 23.40 óra: Tribal Soul Sound System. A belépés ingyenes.

Árpikép Galéria

SZÉKESFEHÉRVÁR Az Árpikép Galéria (Kovács Árpád festőművész galériája) ünnepélyes avatóját augusztus 28-án, pénteken 17 órától tartják Székesfehérváron, a Kossuth utca 3. szám alatt (az Órajáték mellett). A galériát Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere nyitja meg, közreműködik Cseszárik László színművész.

Egyenes tükör

SZÉKESFEHÉRVÁR Balajthy Ferenc: Egyenes tükör című verseskötetét augusztus 28-án, pénteken a Kisfaludi Közösségi Házban mutatják be. A költővel László Zsolt költő beszélget, közreműködik Cserta Gábor gitáron, házigazda Tibai Tibor.

Esti fáklyás városnézés

SZÉKESFEHÉRVÁR Titkos túrára, esti fáklyás városnézésre várják a szervezők a felfedező kedvűeket, ugyanis augusztus 28-án, pénteken 21 órától varázslatos hangulatban, fáklyafények segítségével ismerhetjük meg Székesfehérvár minden titkát. Részletek és regisztráció: www.turizmus. szekesfehervar.hu.

Az emlékezet hangja

SZÉKESFEHÉRVÁR A Krajczáros Alapítvány augusztus utolsó hétvégéjén is folytatja Az emlékezet hangja címet viselő projektjét, csapatmunkáját. „Csináljunk együtt hagyományt! Naponta, hagyományteremtő célzattal, 19 órakor elhangzik a Takarodó Székesfehérváron, a Fekvő Katona emlékműnél” – áll egyebek között az alapítvány közleményében. (Az első világháborús emlékmű, Pásztor János szoborkompozícója, a székesegyház szentélyénél a Nagy Háború hősi halottainak állít emléket. A tér közepén álló alkotást a helybeliek a Fekvő Katona sírjának nevezik. Az altemplom bejáratának emlékművé formálásában építészként Hikisch Rezső vett részt.) A Krajczáros Alapítvány hív és vár mindenkit, aki kedvet érez egy-egy vers elmondására, valamilyen hangszeren a témához illó dallam eljátszására, a család birtokában lévő korabeli tábori posta vagy sajtócikk felolvasására, művészi alkotásának bemutatására stb.

Aranyember-díj

PÁKOZD A Tarsoly Ifjúságért Egyesület az Aranyember-díjat a koronavírus-járvány miatt az idén augusztus 29-én, szombaton adja át 11 órakor a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhelynek az Emlékhelyek napja rendezvény részeként Pákozdon, az emlékparkban. Escher Ilonának és Lőrinczy Attilának az Aranyember-díjat 16 órakor adják át az egyesület közösségi terében (Székesfehérvár, Fő utca 3., földszint.).

Táncolj és tanulj!

SZÉKESFEHÉRVÁR A Tercia StArt Egyesület Táncolj és tanulj! című, hét alkalomból álló programsorozatának 2. részét – Táncterápia – augusztus 29-én, szombaton 16 órától tartják Székesfehérváron, a Step And Style Táncstúdióban. Az érdeklődőkkel megismertetik a táncterápiát, mint fogalmat, bemutatják kialakulását, felhasználási területeit és lehetséges eredményeit. Szót ejtenek a mozgás és érzékelés kapcsolatáról és a testtudatról. Előadó: Orbán Orsolya. A programsorozat 3. részét – Hip-hop – augusztus 30-án, vasárnap 16 órától tartják a fehérvári táncstúdióban. Vajon miért a hip-hop az egyik legfelkapottabb táncstílus napjainkban? Megismerhetjük a tánc keletkezését, irányzatait és megnézzük, mi a különbség a hazai és a külföldi hip-hop között. Előadó: Bartha László. A programokra a belépés ingyenes. „Építsük együtt Székesfehérvár táncos közösségét!” A jelentkezés a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet miatt korlátozott, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött: 06-70-515-0565. A projekt a Széchenyi 2020 programban valósul meg.

Még egy kört!

SZÉKESFEHÉRVÁR A Még egy kört! Gipsy Jazz Trió ismét fellép augusztus 29-én, szombaton 19 órától Székesfehérváron, a Hotel Magyar Király évadzáró eseményén. Mindenkit várnak a hotel teraszán és a szálloda előtti korzón.

Retró diszkó party

SZÉKESFEHÉRVÁR 80’s Retr-Ikon diszkó party! Eljött az ideje ismét egy vérbeli nyolcvanas évekbeli retró bulis éjszakának! A bohókás műsor augusztus 29-én, szombaton 22 órától veszi kezdetét Székesfehérváron, az Ikon Clubban. A lemezjátszóknál a Veszprém megyei fenegyerek, Dj 69 keveri a muzsikát.

Réber-emléknap

SZÉKESFEHÉRVÁR Réber László grafikusművész, illusztrátor és karikaturista születésének 100. évfordulójára emlékezik augusztus 29-én, szombaton a Szent István Király Múzeum. Székesfehérváron, a Hetedhét Játékmúzeumba 14 órától várják a kisgyermekeket és a szívükben még ma is gyermek felnőtteket. Lesz kézműves foglalkozás, interaktív esti mese, a nap pedig kertmozival és fényfestéssel zárul. Réber László grafikusművész 100 éve, 1920-ban született. Bár élete elsősorban Budapesthez kötődött, 2008 óta joggal érezheti magáénak a művészt Székesfehérvár is. Ekkor nyílt ugyanis Fehérvár legnagyobb kiállítóterében, a Csók István Képtárban Réber életmű-kiállítása, és nem sokkal korábban került a Szent István Király Múzeumba több mint 1300 alkotása, szinte a teljes művészi hagyatéka. A város rajongása mit sem változott Réber iránt: ennek egyik ékes bizonysága, hogy 2018-ban Vonalba zárt történetek címmel állandó kiállítása nyílt a tisztelt és kedvelt illusztrátornak a Hetedhét Játékmúzeumban. Éppen ezért a zseniális művész születésének 100. évfordulóját e múzeum falai között ünneplik meg Székesfehérváron. A színes és változatos programkínálatban kézműves foglalkozás, különleges Réber-társasjáték, interaktív esti mese, fotókiállítás és egy kerekasztal beszélgetés is szerepel Kovách Gergő szobrászművésszel és Szabó Eszter Ágnes képzőművésszel. Minimalizmus maximalista módon címmel Gärtner Petra művészettörténész 19.45 órától tart kurátori tárlatvezetést, 21 órától az érdeklődőket aztán a játékmúzeum udvarára várják, ahol a Barátom, Bonca című ifjúsági filmet vetítik. A részvétel ingyenes, de a létszámkorlátozás miatt regisztrációhoz kötött, bejelentkezés: [email protected] e-mail címen vagy a (06-22) 202-601-es telefonszámon.

Búcsú a nyártól, klasszikusokkal

SZÉKESFEHÉRVÁR Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és az Ars Oratorica Kamarakórus templomi hangversenyét augusztus 30-án, vasárnap 10.45 órakor rendezik meg Székesfehérváron, a Szent Sebestyén-templomban. A zenekar és a kamarakórus a nap folyamán, 16 órától Móron, a Szent Kereszt-templomban is bemutatja az előadást. Vezényel Pad Zoltán, Liszt-díjas karnagy. Műsoron: Mozart: Veni Sancte Spiritus; J. S. Bach: Sei nun wieder zufrieden; Mozart: Ave verum corpus; Bach: Korálok fúvósokra; Schütz: Herzlich lieb hab ich dich, o Herr; Mozart: Misericordias Domini; Mozart: Venite populi, Händel: Halleluja (Mozart-féle átdolgozás).

Ötszáz harang koncertje

AGÁRD A Szironta együttes 500 harang koncertjére várja az érdeklődőket augusztus 30-án, vasárnap 9 órától Agárdon, a Szent István király-templomba, ahol megismerkedhetünk a harangzene különleges világával.

Ecsedi Mária kiállítása

SZÉKESFEHÉRVÁR Ecsedi Mária képzőművész kiállítása augusztus végéig tekinthető meg hétfő kivételével, 14 és 18 óra között Székesfehérvárom, az Európa Klubban (Fő utca 3.).

Kreatív alkotások

SZÉKESFEHÉRVÁR Krainhoffer Tamásné kreatív alkotásainak kiállítása szeptember 26-áig megtekinthető Székesfehérváron, a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtárában az intézmény nyitvatartási idejében.

Nagy olvasásmánia

Tart megyénkben a nagy olvasásmánia. A nyári szezon könyves játékának képlete egyszerű: ha a résztvevők elolvassák a Vörösmarty Mihály Könyvtár által ajánlott könyveket, kitöltik és beküldik a kvízeket, értékes könyvajándékot nyerhetnek. Beküldési határidő szeptember 19., eredményhirdetés októberben. A kvízek a könyvtár honlapján érhetők el: www.vmk.hu.

Olvasó kaméleon

A Vörösmarty Mihály Könyvtár pályázati felhívása gyerekeknek szól könyvajánló beküldésére. Ha szoktál könyveket olvasni, és szívesen mesélsz róla barátaidnak, engedd szabadjára a fantáziádat, és ajánld kedvencedet: írj, rajzolj, verselj, dalolj, és munkádat küldd el a könyvtárnak. A pályázatokat általános iskolásoktól várják legkésőbb szeptember 19-éig a könyvtár gyermekrészlegén, és várhatóan októberben hirdetnek eredményt.

A jövő régészeti leletei

Miklós János keramikus, A jövő régészeti emlékei című kiállítása szeptember 18-áig (keddtől péntekig 10 és 18 óra között) látogatható Székesfehérváron, a Pelikán Galériában. Miklós János az idén hetvenéves. Kiállítását ebből az alkalomból rendezi meg a Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Művészek Társasága. Miklós János önképző alkotóként több évtizede következetesen halad alkotói útján, ahol a magyar őstörténet gyakran adta témáját műveinek. A korábbi figuratív elemek most háttérbe szorultak, a természet, az univerzum az emberi létezés nagyobb dimenziói felől igyekszik közelíteni tárgyaihoz.

A kagán lovasa

SZÉKESFEHÉRVÁR Legendás kincs látható október végéig Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában. A kagán lovasa – avagy egy avar páncélos lovas életre keltése című tárlat életnagyságú rekonstrukciója Debrecenből, a Déri Múzeumból érkezett a királyok városába. A Kerénynek elkeresztelt katona teljes életnagyságban, egyedülálló páncélleletben, hiteles arcrekonstrukcióval látható a képtár időszaki kiállításán. A régészeti tárlaton egy eredeti állapotában bemutatott lovassírt, egy teljesen felszerelt avar jurtát, valamint tapintható, körbejárható, kipróbálható rekonstrukciókat és valódi fegyverleleteket is bemutatnak.

Új Magyar Képtár

Székesfehérváron ismét várja látogatóit a Szent István Király Múzeum különleges kulturális csemegét kínáló kiállítóhelye, az Új Magyar Képtár. A Megyeház utcai intézmény az újranyitás után a megszokott rend szerint üzemel. A Szent István Király Múzeum állandó kortárs képzőművészeti kiállítása és a múzeum Megyeház utcai épülete mára olyan kulturális központtá vált, ahol a fiatalok is és az idősebb korosztály is megtalálja az őket érdeklő kulturális programokat, hiszen egy épülettömbben kapott helyet az Új Magyar Képtár, amely amellett, hogy egy országos rangú modern, illetve kortárs képzőművészeti gyűjtemény legfontosabb darabjait mutatja be, irodalmi estek, színdarabok és koncertek megszokott otthona. A veszélyhelyzet elhárulta után, újra várja látogatóit ez a különleges kulturális csemege, a megszokott nyitvatartási rend szerint, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Természetesen továbbra is vigyázva egymásra, néhány általános óvintézkedés betartásával.

Mentett értékek 2.0

SZÉKESFEHÉRVÁR Újrarendezett állandó kiállítás a Deák-gyűjteményből. 20. századi szépművészet: festészet-grafika, szobrászat (kisplasztikák, érmek, plakettek) és iparművészeti tárgyak. A székesfehérvári Városi Képtár – Deák Gyűjtemény (Oskola u. 10.) december 23-áig ismét fogadja a látogatókat. A Deák Dénes műgyűjtő hagyatékából válogatott tárlat a Mentett értékek 2.0 címet viseli. A cím utal a 2016-ban megnyílt korábbi tárlatra, melyet a gyűjtő halálának 25. évfordulója kapcsán rendeztek. Időközben azonban sok fő mű is hazaérkezett, melyek abban az évben Bécsben és Brüsszelben szerepeltek kiállításokon (Rippl-Rónai József, Tihanyi Lajos, Kádár Béla, Kövesházi Kalmár Elza alkotásai). Így mostantól teljesebb képet tudnak adni az értékes gyűjteményről. A több mint négyszáz alkotás – 271 festmény és grafika, 52 kisplasztika, 80 érem és plakett, 6 iparművészeti alkotás – jó keresztmetszetet ad a 20. század magyar művészetéről. A gyűjtemény kiemelkedő egységei Mednyánszky László, Rudnay Gyula, Nagy István, Márffy Ödön, Czóbel Béla, Barcsay Jenő, Anna Margit és Gyarmathy Tihamér műveinek csoportjai – tőlük nagyobb számban mutathatnak be műveket. Az újjárendezett tárlat korábban be nem mutatott alkotások segítségével kíván emléket állítani az elmúlt években elhunyt művészeknek, akikkel a gyűjtő személyes jó barátságot is ápolt: Deim Pálnak (Szentendre, 1932. június 29. – Szentendre, 2016. május 9.), akinek tíz alkotása és Šwierkiewicz Róbertnek (Pécs, 1942. május 29. – Budapest, 2019. április 26.), akinek tizenhét műve szerepel az új kiállításban. A kiállítás Projekttermében önálló tematikus válogatást mutatnak be a gyűjtemény eddig felfedezésre váró műveiből: A modell címmel. A tárlatban ismert és ismeretlen emberi arcokat látunk Rippl-Rónai József, Mednyánszky László, Czimra Gyula, Medgyessy Ferenc, Schadl János, Schubert Ernő és mások alkotásain. A rajzok között elhelyezett tíz értékes szobor (jórészt külföldi művészek munkái) az emberi test szépségét helyezi fókuszba.