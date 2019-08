Egy parádés ünnep a jó hírű cecei dinnyének

Már nem csupán Cece környékén, Dél-Fejérben, de attól északabbra, illetve a megyén túl is tonnaszám árulják a cecei dinnyét.

Ha minőségi magyar dinnyét keres a honi ember, legtöbbször bizony a ceceire esküszik. Lapunkban már több ízben is hírt adtunk arról, hogy még a helyi polgármester is járja a településeket, hogy az általa termesztett zöld golyóbist árulja. Legutóbb a Hírlapnak azt is elmondta, dinnyefesztivál szervezésébe fogtak – amely most valósággá válik! A népet augusztus 4-én, vasárnap 14 órától várják a művelődési házban az I. Cecei Dinnyenapra. Az előzetes program szerint valóban a dinynye körül forog majd minden: a kézműves- és kreatív foglalkozások során terménymagokból készíthetnek képet a ténykedők, Tanács Attila, hivatásos zöldség- és gyümölcsfaragó segítségével dinnyefaragás kezdődik, ám további dinnyés versenyek is a kínálat részét képezik. Lesz például dinnyegurítás, -pakolás és -hajítás, de a kulináris megmérettetések sem maradnak el! A helyszínen bárki nevezheti a legnagyobb, legédesebb, legkerekebb dinnyéjét – mindegyiket külön-külön –, valamint a legszebb dinnyetorta és a legötletesebb dinnyeétel gazdáját is elismerik majd. Délután 5 órától a Sáregresi Népdalkör, este 6 órától a BRASS Show, 19.30 órától pedig Varga Feri és Balássy Betty színesítik a programot. A nap fénypontja 20.45 órától a tűzijáték lesz.

Vezető képünk illusztráció!