Aranybulla Napok, Pincefesztivál és díszmadár-kiállítás is vár a hétvégén Fejér megyében

Nem tudod még, hogy mit csinálj a hétvégén? Adunk pár tippet az egész megyéből, hogy mihez kezdj!

Aranybulla napok

Péntek (augusztus 23.)

Székesfehérvár, 18 óra: 20. Aranybulla Művészeti Napok. Horváth Levente sepsiszentgyörgyi festőművész kiállítása az Öreghegyi Közösségi Házban. 20 óra: Kormorán-koncert. (A belépés mindkét napon díjtalan.) „A városban zajló nagyszabású rendezvények után most egy csendesebb, családiasabb ünnepre várjuk a közönséget: a művészeti napok augusztus 20-a után, de még az iskolakezdés előtt kínálnak meghitt programokat. Az Aranybulla napok programjai egyben a 2022-es emlékévre való felkészülés fontos állomását

jelentik” – mondta el Östör Annamária önkormányzati képviselő a jubileumi rendezvény kapcsán.

Szombat (augusztus 24.)

Székesfehérvár, 20 óra: Varga Miklós és a Band koncertje az Öreghegyi Művelődési Házban.

Kiállítás

Péntek (augusztus 23.)

Agárd, 10 óra: A nap örök, Gross Arnold (1929-2015), a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy-díjas grafikusművész kiállítása a Velencei-tavi Galériában. A tárlat Vida Katalin gyűjteményéből, támogatásával valósult meg. Látogatható szeptember 30-áig.

Agárd, 14 óra: Parasztábrázolások, Tárnok Gyula grafikái az Agárdi Közösségi Házban. Látogatható szeptember 12-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Hősök, szentek, hódítók. IV. Béla élete és uralkodása. A kiállítás megtekinthető december 31-éig a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében.

Székesfehérvár, 10 óra: Híresek és képek. André Kertész, Moholy-Nagy László, Robert Capa, Brassaï (Halász Gyula), Martin Munkacsi és további közel húsz különleges magyar fotográfus 150 izgalmas alkotása szeptember 8-áig látható a Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában.

Rendezvény

Péntek (augusztus 23.)

Lajoskomárom, 10 óra: Pincefesztivál. Ünnepi megemlékezés a Zselyk és Lajoskomárom közötti 10 éves testvérkapcsolat jegyében. Fotókiállítás Brici-Kerekes Miklós munkáiból az önkormányzatnál. 11 óra: Emléktábla-avatás a faluközpontban. 12 óra: Brici-Kerekes Bianka és helyi alkotók kiállítása a mozi épületében. 19 óra: Éjszakai rizlingtúra a Vásártéren. 21:30 óra: Retró diszkó a

Vásártéren.

Mór, 16 óra: TelepFest a Kecske-hegyen. Kapunyitás. 21 óra: Warmup. 22:30 óra: Before the Last. 00:30 óra: Necces party. 03 óra: Dave Miller (techno set).

Székesfehérvár, 14-16 óra: Népi játszóház a Mesterségek Házában. Madáretető készítése. A programot a Terepjárók DSE vezeti.

Szombat (augusztus 24.)

Lajoskomárom, 9 óra: Pincefesztivál. 14. Dalnoki Jenő labdarúgó-emléktorna a sportpályán. 9:30 óra: Kozma Zoltán motoros-emlékfelvonulás Középbogárdtól Szabadhídvégig. 14:30 óra: Néptánc- és fúvós térzene-felvonulás a tűzoltószertárnál. 15:30 óra: Szőlő- és boráldás, megnyitó a Fülöp-hegyi keresztnél. 16 óra: Bortúrák indulása a Vásártérről. Fülöp-hegyi programok.

Martonvásár, 7-12 óra: Termelői vásár és bolhapiac a kulturális központ épületénél.

Mór, 21 óra: TelepFest a Kecske-hegyen. Dave Miller (kott’n’burer). 23 óra: Záró show. 23:30 óra: Reijo. 01 óra: Tomwall & Csereklye Peti. 02:30 óra: Tötöttcigi. 04 óra: Dave Miller (techno set).

Sáregres, 8 óra: Pörköltfőző verseny a sáregresi falunapon, a sportpályán. 9 óra: Sáregres Kupa kispályás focitorna. 14 óra: Köszöntő, eredményhirdetések. Kulturális, zenés-táncos programok. 19 óra: Retró diszkó.

Székesfehérvár, szombaton 10-18 óra, vasárnap 9-15 óra: Országos díszmadár-kiállítás a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. A 25. országos seregszemlén 36 tenyésztő mintegy 400 kalitkában mutatja be a legkülönfélébb madarakat, egzótákat, kanárikat, pintyeket. Láthatunk hullámos-, veréb-, kissándor- és nagysándor-papagájokat, arákat, rozellákat, lórikat, valamint kecske- és törpepapagájokat. Bemutatják a Magyarországon igazi ritkaságnak számító hagoromo papagájt, melyet helikopter papagájnak is neveznek a fején visszafelé álló tollazata miatt. Lesznek továbbá galambok, díszbaromfik, nyúl- és kisállat-simogató, újdonságként pedig 14 és 16 óra között fotózkodás egy arapapagájjal.

Székesfehérvár, 10 óra: 5. Kisfalud Novajpusztai Vigasság a közösségi háznál. Pörköltfőző verseny, veteránautók kiállítása, tűzoltó-bemutató és tűzoltóverseny gyerekeknek, kerékpáros akadályverseny, interaktív társasjátékok, íjászbemutató. 10 óra: Az Iszkiri zenekar gyermekműsora. Az M-Art mintaKINCStár készségfejlesztő kézműves programja. 14 óra: Színpadi műsorok, a műsorvezető Németh Gábor. Búzavirág Népdalkör (Kisfalud). Pákozdi Abajka citerazenekar. 14:30 óra: Az Arconic-Köfém Nyugdíjasklub férfikórusa, tánckara és harmonikazenekara. 15:30 óra: Impresszum zenekar. 16:15 óra: Kovács Dávid, violin show. 17 óra: Váradi Eszter Sára és Keller János énekel. 18 óra: Örökzöld diszkóslágerek a Discover Band előadásában. 19 óra: Utcabál a Big Time zenekarral.

Vasárnap (augusztus 25.)

Székesfehérvár, 13 óra: Hagyományos vasárnapi kutyaséta a Herosz Fehérvári Állatotthonától. A közösségi programon önkéntesek és állatbarátok viszik ki a szabadba a menhelyen gondozott kutyákat. A programot minden vasárnap megtartják, és várják az érdeklődőket. Gyülekezés 12:30 órakor.

Falusi fesztivál

Szombat (augusztus 24.)

Daruszentmiklós, 9:30 óra: Focitorna, íjászverseny, ügyességi feladatok. 10 óra: Andi bohóc. 11 és 12:15 óra: Gregus Anikó gyermekműsora, majd vegyes műsora. 11:50 óra: Marika és Zsuzsa. 13 óra: Zumba csoport, Dunaújváros. 13:30 óra: Kutyás bemutató (Arnold). 13:50 óra: Czuppon Péter (Beco-4) Daruszentmiklósi Tánccsoport. Széchenyi Zsigmond Általános Iskola tánccsoportjai. 15 óra: Tombola. 16 óra: Mészáros Gábor. 17 óra: Kredenc. 18 óra: Sláger Tibó. 19 óra: Mocskos Márka. 20 óra: Dudar Feri. 21 óra: Curtis. 22 óra: Retró diszkó. Egész nap: ingyenes játszóház, körhinta és ugrálóvár, arcfestés, hajfonás. A nap folyamán: sörivó verseny.

Koncert

Péntek (augusztus 23.)

Mór, 21 óra: The Bluebay Foxes-koncert a Lamberg-kastély Kisudvarában.

Szombat (augusztus 24.)

Székesfehérvár, 19 óra: A 100 Tagú Cigányzenekar koncertje a Feketehegy-Szárazréti Közösségi Központban. A belépés díjtalan.

Vasárnap (augusztus 25.)

Mór, 18 óra: Nyári zenei estek a Lamberg-kastély zenepavilonjában. A Gáspár Szilvia Jazz Band koncertje.