A Neoton Família koncertje zárja a nyarat a Zichy ligetben

Vészesen közeledik a nyári szünidő vége, és ahogy ez már hagyomány a koronázó városban, a Hello Summer programmal indított műsorfolyam a jövő hét végén a Bye Summer koncertjébe torkollik.

Csütörtökön délután jelentette be a Zichy ligeti színpad előtt Cser-Palkovics András a nyári programok utolsó akkordjait. A városvezető elmondta, hogy régóta nagy igény van az ilyen jellegű zenére is, ezért most a Neoton Família koncertje gondoskodik a jó hangulatról a belvárosban. Az augusztus 29-én, este fél nyolckor kezdődő nosztalgikus koncert idejére dupla zárást kap a Mátyás király körút és a Várkörút kereszteződése, amit péntekre feloldanak, de csak szombatig.

A szintén jelen lévő Mészáros Attila alpolgármester örömmel jelentette be, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel augusztus 31-én, déltől este hétig a Zichy színpad ad otthont a város első videós napjának, ahol több százezres rajongó- és követőtáborral rendelkező „youtuberek” beszélnek magukról, a munkájukról, szórakoztatva ezzel a fiatalokat.