A május végi gyermeknapra több településen is készülnek

A Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett országos kiállítással és molinókampánnyal nyitottak szombaton hazánkban a közművelődési intézmények.

Polgárdi térségében hét település (Csór, Enying, Jenő, Kőszárhegy, Lepsény, Sárszentmihály és Úrhida) kulturális színterein helyezték ki a Nyitunk! feliratú molinót.

Fesztivál: augusztusban?

Csóron, a művelődési házban már megnyitotta kapuit a könyvtár, s várja olvasóit. A közösségi színtér helyet ad a civil szervezetek, klubok, egyesületek találkozásainak, valamint a különböző foglalkozásoknak (TRX-tréning, jóga, fitnesz). A már évek óta hagyományos csukafesztivál szervezése is folyamatban van – mondta lapunknak Gombaszögi-Szalai Tímea közművelődési és közönségkapcsolati referens.

Ecsetet ragadtak

Enyingen a járványhelyzet ideje alatt megújult a Vas Gereben Művelődési Ház, minden munkatársuk ecsetet ragadva dolgozott a „színes” környezet kialakításáért. Amint megtudtuk, mind a művelődési házba, mind a könyvtárba csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők léphetnek be. A 18 év alattiak védett személy kíséretében vizitálhatnak itt is, ott is. Az ablakkönyvtár továbbra is rendelkezésre áll, sőt fénymásolni is lehet, de kívül kell várakozni.

Köves(s) Jenő!

Jenőben is megnyíltak, megnyílnak a közösségi terek (a könyvtár, az egyesületi terem, a kiállítóterem). Sebestyén Melissza a Nemzeti Művelődési Intézet alkalmazottjaként együttműködési megállapodás alapján a faluban végez közösségszervezői munkát. Eddig online programokat szervezett a könyvtárral és az önkormányzattal közösen. Most, hogy megnyílhatnak a közösségi terek, terveik szerint a SzuperAnyu program hamarosan az online térből az egyesületi terembe költözik. Köves(s) Jenő! közösségi megmozdulásuk is elindult, már van olyan kövecskéjük, mely Pestre is eljutott. Nincs tétlenkedés: Nyitunk! – jegyezte meg Kerekes Ildikó polgármester. A klubhelyiség – a járványügyi szabályok betartása mellett – nyitva áll a civil szervezetek előtt. Készülnek a május végi gyermeknapra, a többhetes nyári táborra, a hagyományos kuglóffesztiválra, de már a szeptemberi búcsúra, szüreti felvonulásra, sőt az Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! rendezvényre.

Kőszárhegyi Kavalkád

Kőszárhegyen, a Vitéz Szabó István Művelődési Háznál helyezték ki a molinót. Az önkormányzat az elmúlt egy évben, a pandémia idején a közösségi terek felújítására koncentrált – emelte ki Borján Péter polgármester. Megújult a „kultúrban” a nagyterem, a nyugdíjas-klubhelyiség (konyha), hamarosan megszépül a zeneszoba. A Csemetekert Óvoda június 3-ra tervezi gyermeknapi kerti partiját, a Piknik mozi június 12-én és július 10-én várja a filmbarátokat – számolt be a várható programokról Kosztolányi Éva kulturális szervező. A gyerekfoci sportszakkör június 6-tól heti rendszerességgel várja az ifjakat. A kézműves és a kézimunkaszakkör a nyugdíjas baráti kör bábáskodása mellett kezdődik ugyancsak június 6-án: elsősorban a helyi szépkorúak adják át majd ismereteiket az érdeklődőknek. A diákok nyári napközis táborát július hónapra időzítették; a Kőszárhegyi Kavalkádot – főzőcskével, játszóházzal, előadásokkal – július 31-én szeretnék megtartani.

Játék a kastélyban

Lepsényben, a művelődési ház és könyvtár ablakkiállítása a májusi népszokásokat, jeles napokat dolgozza fel. Felidézték a májusfaállítás szokását, a Pünkösd – az egyház születése című jelenet a csíksomlyói búcsút eleveníti meg. Megemlékeznek a pünkösdi királyválasztásról, a királynéjárásról, a párválasztási, udvarlási szokásokról is. Külön ablakban emlékeznek Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére, és Szent Orbánra, a szőlőművelők, kádárok és kocsmárosok patrónusára. Az udvari bejáratnál a létradekoráció a madarak és fák napját idézi. Amint Sütő Krisztina intézményvezetőtől megtudtuk: a Közösségek hete rendezvénysorozat keretében a napokban indították a Helytörténeti percek – Lepsényi értéktár című videósorozatukat, melyben a nagyközség helyi értékeit mutatják be. A kisfilmek az intézmény honlapján, közösségi videócsatornáján és közösségi oldalán érhetők el. Az online térben mindenkinek lehetősége van a pünkösdi kvíz kitöltésére, a pünkösdi puzzle kirakására. A megfejtéseket május 21-ig várják. Gyermeknapi meglepetéssel is készülnek: május 25. és 27. között különböző játékokat, állatokat ábrázoló figurákat rejtenek el a településen. A figurák azután zsákbamacskacsomagokra válthatók be a művelődési házban. Csatlakoztak a Déryné-programhoz is, melynek során színházi előadásokat fogadnak a művelődési házban. A Szegedi Pinceszínház Játék a kastélyban című ingyenes előadását május 28-án tekinthetik meg az érdeklődők.

Nyári csülökfesztivál?

Úrhidán egy szombati sporteseményen feszítették ki a Nyitunk! feliratú molinót az Arany János utcai szabadidőparkban. A kulturális programok még képlékenyek – tudtuk meg Müller Szandra művelődésszervezőtől, de az ikonikus csülökfesztivál idei megrendezésére már nagyon készül mindenki.