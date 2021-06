A hagyomány tovább él – A latin táncok varázsa ismét a királyok városában

Az év egyik legrangosabb és leglátványosabb versenyét rendezi a Laguna Kulturális és TáncSport Egyesület június 19-én. A XIX. „Lászlóvill Kupa” Tíztánc Felnőtt és Junior Latin Ranglista Táncversenynek a Köfém Sportcsarnok lesz az otthona.

A tavaly elmaradt rendezvényt idén nagy várakozás övezi: előzetesen háromszáznál is több párossal számolnak a házigazdák. – A versenyzői létszám összetétele érdekes lehet, mert a vírus alatt sokan befejezték pályafutásukat, de vannak, akik szünetet tartottak és nemrég újra edzésbe álltak. Ezen tényezők kihathatnak majd a végeredményekre is – fogalmazott a Laguna művészeti vezetője, Szilner Tibor.

A házigazda Lagunát négy páros képviseli a versenyen.

– A közel másfél évnyi kihagyás alatt nálunk is sokan abbahagyták a táncot, de akadnak olyanok is, akik a veszélyhelyzet miatt nem vállaltak felesleges kockázatot az edzésekkel, azonban nemrég visszatértek. D és C versenyosztályban lehet értük izgulni. Lesz B kategóriá­ban is párosunk, amely most indul először a latin-amerikai táncok versenyén, ez a duó ifjúsági korosztályú. A legmagasabban jegyzett párosunk a tíztánc felnőtt ranglistaversenyen méretteti meg magát. Szilner Konrád és Szelecki Vivien szerencsére a leállások alatt is javarészt tudott edzeni, készülni – tudtuk meg.

– Annyi elvárás van, hogy a jelenlegi tudásukhoz mérten hozzák ki magukból a maximumot. Számszerű eredményekben ezt nem határozzuk meg. Ha előbbi megvalósul, én elégedett leszek – tette hozzá. A „Lászlóvill Kupa” jelentős múltra tekint vissza, ezért súlya van a versenyek között.

– Már évek óta ranglistaversenyt rendezünk, ami önmagában egy minőségi szintet jelent. Gyakorlatilag a magyar bajnokságok után ez a fajta rendezvény számít a legnívósabbnak. Az ország bármely szegletében már így ismerik a versenyt és sokaknak számít a mai napig, hogy itt megmutassák tudásszintjüket.