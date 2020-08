Tankcsapda-koncert, Királyi Napok és Jancsárbörze is vár a hétvégén Fejér megyében

Koronázási szertartásjáték

IV. Kun László – A Törékeny Gyémánt címmel az idei Koronázási szertartásjátékot Székesfehérváron, az Aranybulla-emlékműnél mutatja be augusztus 21-én, 22-én és 23-án 21 órától a Vörösmarty Színház, Szikora János rendezésében.

Királyi napok

A megszokottnál szerényebben, de az ünnephez méltó módon emlékezik a megyeszékhely idén az állam- és városalapító szent királyra. A programokból, augusztus 21., péntek 10 óra: Áron Nagy Lajos festőművész emlékművének avatása az Áron Nagy Lajos téren. 10–19 óra: Hagyományőrző csapatok harcászati és táborélet-bemutatói a Várfal parkban. Kézműves vásár és hagyományőrző csapatok bemutatói, régizene együttesek és gólyalábasok fellépése a Városház téren. Családi programok, játékok és kézműves foglalkozások az Országzászló téren. Fa lovagi torna, fajátékok, középkori kaszinó, kézműves foglalkozások, vásár, díszlet városkapu, királyi óriásbábok, régizene együttesek és Ágbogozó játék a Zichy ligetben. (Szombaton és vasárnap is!) 15–19 óra: Középkori élő sakk! Sakktábla száz négyzetméteren, látványos összecsapások, történelmi múltidéző kicsiknek és nagyoknak: a muhi csata története elevenedik meg egy valós sakkjátszma lépéseit követve. A középkori élő sakkot a Nemzeti Emlékhelyen mutatják be fehérvári középiskolások és a Tóparti gimnázium diákjai, az előadás írója és rendezője Matuz János.

Szent Korona, gyöngyökből

Szőcs Sarolta, Cserhát Magyar Örökségdíjas alkotó munkáinak – a Szent Korona és a koronázási jelvények gyöngyökből készült másolatának – kiállítása augusztus 23-áig, vasárnapig várja az érdeklődőket Székesfehérváron, a Köfém Művelődési Házban.

Tankcsapda-koncert

Nem hagylak el! turné. A Tankcsapda augusztus 21-én, pénteken 21 órától koncertezik Gárdonyban, a Dinnyési Hagyományőrző Központnál. Kapunyitás 19 órakor.

Kisvonattal a Sóstóra

Kisvonatos városnézéssel egybekötött ökotúrát, kilátó látogatást és sok játékot tartogat az augusztus 21-ei, pénteki kirándulás, mely Székesfehérvár belvárosból 10 órakor indul a Sóstóra. Részletek és regisztráció: www.turizmus.szekesfehervar.hu.

Titkos túra, fáklyával

A felfedező kedvűek augusztus 21-én, pénteken 21 órától varázslatos hangulatban, fáklyák fényénél ismerhetik meg Székesfehérvár minden titkát. Részletek és regisztráció: www.turizmus.szekesfehervar.hu. Kalandra fel! Titkos túra – esti fáklyás városnézés.

Kertmozi: lagzi és balhé

Amíg a lagzi el nem választ – Dani de la Orden spanyol romantikus vígjátékát augusztus 21-én, pénteken 21 órától játsszák Székesfehérváron a Kertmoziban, a városháza díszudvarában. Lóth Balázs filmjét, a Pesti balhé című akció-vígjátékot augusztus 22-én, szombaton 21 órától vetítik ugyancsak a Kertmoziban. Mindkét film esőnapja: augusztus 23. vagy 24.

Alba Regia Feszt

A királyok városa augusztus 22. és 24. között idén is kiáll a magyar zenészek és az igényes zenekedvelő közönség mellett. Székesfehérvár Önkormányzata és a Kodolányi János Egyetem összefogásának köszönhetően három napon keresztül tizenkét ingyenes koncerttel várják az érdeklődőket az Alba Regia Feszt-en a Feketehegy-Szárazréti Közösségi Ház szabadtéri színpadán. A program, augusztus 22. 17 óra: Dám Trió, 18.30 óra: Mits Jazz Band, 20 óra: Shinterz, 21.30 óra: Nene. Augusztus 23. 17 óra: Bágyi Balázs New Quartet feat és Pocsai Kriszta, 18.30 óra: Birta Trió, 20 óra: Wonder Wave és Kovács Aliz, 21.30 óra: Elsa Walle és Winand Gábor. Augusztus 24. 17 óra: Hász Eszter Quartet, 18.30 óra: Equinox, 20 óra: Vörös Janka x Newseries, 21.30 Vörös Tamás Project.

Legyetek jók, ha tudtok

Az Abai Filmklubban (református templom) augusztus 22-én, szombaton 18 órakor a Legyetek jók, ha tudtok című olasz ifjúsági filmet vetítik.

Király-túra Fehérváron

Székesfehérvár Szent István városa. Lássuk hát, mit őriz emlékeiből ma az egykori koronázóváros! Király-túra indul augusztus 22-én, szombaton 18 órakor a megyeszékhelyen, a Tourinform irodától. Részletek és jelentkezés: www.turizmus.szekesfehervar.hu.

Karrier-nap és vásár

Karrier-nap és vásár színhelye lesz augusztus 22-én, szombaton délelőttől Székesfehérváron a Fehérvári Civil Központ előtti tér, gyermekprogramokkal és kézműves termékekkel. A kirakódó vásár mellett a sok-sok tábor után újra megnyitja kapuit a Titkok Háza a családok előtt. Az érdeklődők mikroszkóp alatt végezhetnek kísérleteket, kipróbálhatják az e-sportot és a robotokat is. A ház előtti téren gólyalábasok várják a vásári forgatagba érkezőket.

Retró mix

A RetroMixx Dj. Delivel augusztus 22-én, szombaton 22 órától Székesfehérváron, az Ikon Clubban várja a bulizni vágyókat.

Jancsárbörze

Készüljünk az őszre! Szezonváltó baba és felnőtt börzét tartanak augusztus 23-án, vasárnap 8 órától Székesfehérváron, a Jancsárkertben. Az érdeklődőket gyermek és felnőtt ruhaneműk, játékok, kiegészítők széles választéka várja. A belépés és a parkolás ingyenes. Árusítani csak asztalon lehet, mely két méretben foglalható. Asztalfoglalás és információ: [email protected]

Koncert a templomban

Szotyori Nagy Gábor orgonaművész és Koloss Krisztina csellóművész augusztus 23-án, vasárnap 19 órakor Enyingen, a református templomban ad hangversenyt. Műsorukon Koloss István-, F. Mendelssohn- és C. Saint-Saëns-művek szerepelnek.

Ecsedi Mária kiállítása

Ecsedi Mária képzőművész kiállítása augusztus végéig tekinthető meg hétfő kivételével, 14 és 18 óra között Székesfehérvárom, az Európa Klubban (Fő utca 3.).

Nagy olvasásmánia

Tart megyénkben a nagy olvasásmánia. A nyári szezon könyves játékának képlete egyszerű: ha a résztvevők elolvassák a Vörösmarty Mihály Könyvtár által ajánlott könyveket, kitöltik és beküldik a kvízeket, értékes könyvajándékot nyerhetnek. Beküldési határidő szeptember 19., eredményhirdetés októberben. A kvízek a könyvtár honlapján érhetők el: www.vmk.hu.

Olvasó kaméleon

A Vörösmarty Mihály Könyvtár pályázati felhívása gyerekeknek szól könyvajánló beküldésére. Ha szoktál könyveket olvasni, és szívesen mesélsz róla barátaidnak, engedd szabadjára a fantáziádat, és ajánld kedvencedet: írj, rajzolj, verselj, dalolj, és munkádat küldd el a könyvtárnak. A pályázatokat általános iskolásoktól várják legkésőbb szeptember 19-éig a könyvtár gyermekrészlegén, és várhatóan októberben hirdetnek eredményt.

A jövő régészeti leletei

Miklós János keramikus, A jövő régészeti emlékei című kiállítása szeptember 18-áig (keddtől péntekig 10 és 18 óra között) látogatható Székesfehérváron, a Pelikán Galériában. Miklós János az idén hetvenéves. Kiállítását ebből az alkalomból rendezi meg a

Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Művészek Társasága. Miklós János önképző alkotóként több évtizede következetesen halad alkotói útján, ahol a magyar őstörténet gyakran adta témáját műveinek. A korábbi figuratív elemek most háttérbe szorultak, a természet, az univerzum az emberi létezés nagyobb dimenziói felől igyekszik közelíteni tárgyaihoz.

A kagán lovasa

Legendás kincs látható október végéig Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában. A kagán lovasa – avagy egy avar páncélos lovas életre keltése című tárlat életnagyságú rekonstrukciója Debrecenből, a Déri Múzeumból érkezett a királyok városába. A Kerénynek elkeresztelt katona teljes életnagyságban, egyedülálló páncélleletben, hiteles arcrekonstrukcióval látható a képtár időszaki kiállításán. A régészeti tárlaton egy eredeti állapotában bemutatott lovassírt, egy teljesen felszerelt avar jurtát, valamint tapintható, körbejárható, kipróbálható rekonstrukciókat és valódi fegyverleleteket is bemutatnak.

Új Magyar Képtár

Székesfehérváron ismét várja látogatóit a Szent István Király Múzeum különleges kulturális csemegét kínáló kiállítóhelye, az Új Magyar Képtár. A Megyeház utcai intézmény az újranyitás után a megszokott rend szerint üzemel. A Szent István Király Múzeum állandó kortárs képzőművészeti kiállítása és a múzeum Megyeház utcai épülete mára olyan kulturális központtá vált, ahol a fiatalok is és az idősebb korosztály is megtalálja az őket érdeklő kulturális programokat, hiszen egy épülettömbben kapott helyet az Új Magyar Képtár, amely amellett, hogy egy országos rangú modern, illetve kortárs képzőművészeti gyűjtemény legfontosabb darabjait mutatja be, irodalmi estek, színdarabok és koncertek megszokott otthona. A veszélyhelyzet elhárulta után, újra várja látogatóit ez a különleges kulturális csemege, a megszokott nyitvatartási rend szerint, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Természetesen továbbra is vigyázva egymásra, néhány általános óvintézkedés betartásával.

Mentett értékek 2.0

Újrarendezett állandó kiállítás a Deák-gyűjteményből. 20. századi szépművészet: festészet-grafika, szobrászat (kisplasztikák, érmek, plakettek) és iparművészeti tárgyak. A székesfehérvári Városi Képtár – Deák Gyűjtemény (Oskola u. 10.) december 23-áig ismét fogadja a látogatókat. A Deák Dénes műgyűjtő hagyatékából válogatott tárlat a Mentett értékek 2.0 címet viseli. A cím utal a 2016-ban megnyílt korábbi tárlatra, melyet a gyűjtő halálának 25. évfordulója kapcsán rendeztek. Időközben azonban sok fő mű is hazaérkezett, melyek abban az évben Bécsben és Brüsszelben szerepeltek kiállításokon (Rippl-Rónai József, Tihanyi Lajos, Kádár Béla, Kövesházi Kalmár Elza alkotásai). Így mostantól teljesebb képet tudnak adni az értékes gyűjteményről.

A több mint négyszáz alkotás – 271 festmény és grafika, 52 kisplasztika, 80 érem és plakett, 6 iparművészeti alkotás – jó keresztmetszetet ad a 20. század magyar művészetéről. A gyűjtemény kiemelkedő egységei Mednyánszky László, Rudnay Gyula, Nagy István, Márffy Ödön, Czóbel Béla, Barcsay Jenő, Anna Margit és Gyarmathy Tihamér műveinek csoportjai – tőlük nagyobb számban mutathatnak be műveket.

Az újjárendezett tárlat korábban be nem mutatott alkotások segítségével kíván emléket állítani az elmúlt években elhunyt művészeknek, akikkel a gyűjtő személyes jó barátságot is ápolt: Deim Pálnak (Szentendre, 1932. június 29. – Szentendre, 2016. május 9.), akinek tíz alkotása és Šwierkiewicz Róbertnek (Pécs, 1942. május 29. – Budapest, 2019. április 26.), akinek tizenhét műve szerepel az új kiállításban.

A kiállítás Projekttermében önálló tematikus válogatást mutatnak be a gyűjtemény eddig felfedezésre váró műveiből: A modell címmel. A tárlatban ismert és ismeretlen emberi arcokat látunk Rippl-Rónai József, Mednyánszky László, Czimra Gyula, Medgyessy Ferenc, Schadl János, Schubert Ernő és mások alkotásain. A rajzok között elhelyezett tíz értékes szobor (jórészt külföldi művészek munkái) az emberi test szépségét helyezi fókuszba.