Február 10. (péntek)

Gárdony, 18 óra: Királyi ceremóniák – protokoll a legmagasabb szinten. Ocsenás Katalin protokollszakértő vetített képes előadása a Nemzedékek Házában.

Székesfehérvár, 10 óra: A Kondor Kör kiállítása a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban (Fürdő sor 3.). A 33 alkotó közös tárlata március 10-éig tekinthető meg.

Székesfehérvár, 16.30 óra: Népmese-foglalkozás 4–8 éves gyerekeknek. Vezeti: Fazekas Éva (Szövőmadár Meseműhely). Aranybulla Könyvtár Alapítvány (Köfém lakótelep 1.).

Székesfehérvár, 18 óra: Átvilágítás. Jókai Anna élete prózában és versben. Színpadi játék (élethelyzetek, filozófiai gondolatok) a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Jókai Anna szerepében Juhász Róza.

Székesfehérvár, 18 óra: Filo-filmklub a Kairosz Kultúrműhelyben (Várkörút 21.). A Human című francia dokumentumfilm vetítése. (Mit jelent embernek lenni? Film szeretetről és gyűlöletről, toleranciáról és erőszakról, győzelemről és lelki kudarcról.)

Velence, 9 órától: Kocsonya- és disznótoros napok a Velence Korzón. Továbbá: kürtőskalács, churros, gofri, házi kolbász, pálinka, forralt bor. (Szombaton és vasárnap is.)

Vértesacsa, 16–20 óra: Farsangi buli – kicsiknek, nagyoknak, családoknak a közösségi ház és könyvtárban. Fánksütés, csillámtetkó, kézműveskedés a Vértesacsai Fonós Lányokkal. Szervező: Berkesziné Teket Tímea.

Február 11. (szombat)

Aba, reggeltől: III. Abai Disznótor. Kolbásztöltő verseny a közösségi háznál. Hagyományos látvány disznóvágás, kolbász- és hurkatöltés. 9.30–12 óra: Kézműves foglalkozás gyerekeknek. Csillámtetoválás. Abai Szerencsekerék. 10 órától: Kolbász-, hurka- és csülökpörkölt-kóstoló a készlet erejéig. 10.30 óráig: A kolbásztöltő verseny mintáinak leadása. 10.30 óra: A Pitypang zenekar előadása gyerekeknek. 11.30 óra: Dudar Feri-koncert. 13 óra: A kolbásztöltő verseny eredményhirdetése. A rendezvény ideje alatt Müller Zoltán muzsikál. Városi fánk ingyenesen, a készlet erejéig.

Agárd, 13 órától: 36. Agárdi Ultibajnokság a Peregovits-vándordíjért. Várják az ultizók jelentkezését! (Csóbor Jenő: 06-20-927-8742.) Helyszín: Agárd, Kaptár.

Bicske, 15 óra: Marvel szuperhősök – interaktív gyermekműsor és farsangi játszóház a művelődési házban (Kossuth tér 20.).

Martonvásár, 7–13 óra: Termelői piac és vásár. 10–12 óra: Piac+Program. Játsszunk együtt! Zenekuckó gyerekeknek.

Martonvásár, 18 órától: Beethoven jótékonysági est a Beethoven Általános Iskola javára. Gasztro-élmények. Stand-up Bősze Ádámmal. Zene, tánc. A talpalávalót a Bananas zenekar húzza. A kilencvenes évek bomba slágerei. Tombolasorsolás. Helyszín: Brunszvik–Beethoven Kulturális Központ.

Mór, 20–03 óra: Jelmezes farsangi party az Erzsébet téri Művelődési Házban. Téma: a film. „Öltözz be a mozivászon sztárjának! Legyen tiéd a legötletesebb jelmez díja!” Retró slágerek és napjaink legnagyobb slágerei. A zenét Dj Tomrovka szolgáltatja.

Nagyvenyim, 10–13 óra: Kreatív farsangi játszóház a közösségi házban (Fő utca 16/1). (Búgócsiga Családi Bölcsőde, Palágyi József Művelődési Ház.)

Székesfehérvár, 9–13 óra: Valentin-napi páros workshop a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Barkácsolás. Festés. „A legnagyobb ajándék az együtt töltött idő. Közösen alkotni pedig élmény!”

Székesfehérvár, 10 óra: Kreatív szombat Buzásy Zsókával az Aranybulla Könyvtár Alapítványnál (Köfém lakótelep 1.). Virág papír gurigából.

Székesfehérvár, 10.15 óra: Bögre túra – Sóstó Természetvédelmi Terület. Érdekességek a térség növényvilágáról, kóstoló a belőlük készült teákból, teakeverékekből. Jegyvásárlás: Tourinform Iroda.

Székesfehérvár, 11 óra: Sorsok és fonalak. Emlékkiállítás Hollósi István tiszteletére a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Az intézmény átmenetileg a Mátyás király körút 1. (Szent Gellért Hotel) felől közelíthető meg. A kiállítást megnyitja Sajtos József, a Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Közreműködnek az iskola tanulói és tanárai. A kiállításon bemutatják a Hollósi Istvánról és a Seregélyesi Tájházról szóló kiadványt. A megnyitó ideje alatt kézműves bemutatókkal várják az érdeklődőket. „Hagyomány – érték – örökítés!” (Fehérvári Kézművesek Egyesülete.) A kiállítás március 9-éig látogatható. Nyitvatartás: hétköznap 10–16 óra, szombat 10–14 óra.

Székesfehérvár, 15 órától: Farsang a parton. Jelmezes farsangi mulatság a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban. 15 óra: Farsangi álarc és szemüveg készítése, jelmezverseny. 16 óra: Edu-show – mágikus és mulatságos bűvészműsor kicsiknek és nagyoknak. 17 óra: Kovácsovics Fruzsina koncertje.

Székesfehérvár, 17 órától: Farsangi táncház a Malom utcai Táncházban (Alba Regia Táncegyesület). 17 óra: Kézműves foglalkozás: családi naptár készítése farsangi dekorációval. 18 óra: „Hallod, pajtás, itt a farsang…!” – népi gyermekjátszó Kneifelné Laczkó Krisztina vezetésével. Minden gyermeket jelmezben várnak. 19.30 óra: Szilágysági tánctanítás II. 20.30 óra: Táncházi mulatság. Házigazda: Németh Gergő. Muzsikál a Galiba zenekar.

Székesfehérvár, 18 óra: Farsangi mulatság az Alba Regia Vegyes Karral. Dalok szerelemről, mulatságról, az életről (humor, csintalanság, érzelmek). Helyszín: az Alba Regia Szimfonikus Zenekar székháza (Szabadságharcos utca 59.). Közreműködik: Baranyai Anett (énekművész) és Forgács Péter

(énekművész). Zongorán kísér: Vasvári Tamás zongoraművész. Vezényel: Kneifel Imre. (A belépés díjtalan, adományokat köszönettel fogadnak.)

Székesfehérvár, 19 óra: Ice disco – Never Say Never. Közönségkorizás és buli az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban. Fellépők: JoerJunior, Varning.

Székesfehérvár, 19 óra: Harold Pinter: Az étellift (klasszikus abszurd). A Prospero Színkör előadása a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban. Rendezte: Micskó Zoltán.

Székesfehérvár, 19 óra: Hinta-pálinka – avagy a pelenkától a cefrés hordóig. Szikra Lacika stand-up comedy estje a Köfém Művelődési Központban.

Székesfehérvár, 20 óra: Schwechtje Mihály: Az örökség (dráma). Az Örökség Csoport előadása az Igézőben. Rendező: Somos Ákos.

Vérteskozma, 10 óra: Emlékezzünk közösen a hazáért elesett magyar katonákra! Ünnepség a vérteskozmai út melletti második világháborús magyar hősök tiszteletére emelt emlékműnél. Megemlékező beszédet mond Györök Lajos, a Vérteserdő Zrt. vezérigazgató-helyettese, Illés Szabolcs, Csákvár polgármestere és Krausz János, Gánt polgármestere. Ünnepi beszédet mond Kőrösi Orsolya, a Capa Központ ügyvezető igazgatója és Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, miniszterelnöki biztos. Az elhunytakért imát mond Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató, pasztorális helynök.

Február 12. (vasárnap)

Székesfehérvár, 10–16 óra: Nemezelő műhely a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében (Rác utca 27.). Vezeti: Sifter Erika.

Székesfehérvár, 11 óra: Bábos babaszínház. Éliás Tóbiás Bábjáték. Farsangi mulatság – Biró Brigitta előadása az Igézőben. A bábos mese után közös zenélés!

Újbarok, 15 órától: Batyus farsangi délután kicsiknek és nagyoknak a kultúrházban. Jelmezes felvonulás. A jelmezesek ajándékot kapnak! Fánksütő verseny, fánkkóstolás. Játékok mindenkinek. Forralt bor, tea. Tombola. (Német Nemzetiségi Önkormányzat, Újbarki Tájházért Egyesület.)