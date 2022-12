Péntek (december 2.)

Bicske, 17 óra: Kreatív hobbi klub. Karácsonyi díszek készítése a Petőfi Művelődési Központban.

Gárdony, 18 órától: Jazzrock Mikulás-koncert a Nemzedékek Házában. Small G Trio. Rockport Band.

Székesfehérvár, 9 órától: Fehérvári advent. Az ünnepi díszbe öltözött belvárosban adventi, karácsonyi hangulatú programok szórakoztatják a járókelőket. Adventi vásár (szombaton és vasárnap is). 9, 9.30 és 10 óra: Gyermekműsorok a színpadon. A gyermekműsorok ideje alatt mesebeli gőzös a város karácsonyfája alatt (hétköznapokon 16–19 óra, szombaton és vasárnap 16–20 óra között). 10–12 óra: Karácsonyi adománygyűjtés a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. Az intézményben december 12-éig, hétfőtől péntekig várják a tartós élelmiszer adományokat (Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ). 13 órától: Betlehemi szép csillag – adventi kézműves kiállítás a Szent István és Hitoktatási Házban. A tárlat december 22-éig látogatható, hétfőtől szombatig 13–18 óra, vasárnap 15–18 óra között. 17–21 óra: Falvay András interaktív játékos vetítése a Varkocs-szobornál (szombaton és vasárnap is). 17.30 óra: Élő adventi naptár (szombaton és vasárnap is, Városház tér).

Székesfehérvár, 9.30 óra: Ringató foglalkozás Bravik Katalinnal a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 10 óra: Párizs levegőjét hozta – Czóbel Béla festőművész munkái. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Városi Képtár – Deák Gyűjtemény. Megtekinthető december 4-éig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár, 10 óra: Varázsigék – Zsolnai Tímea képzőművész kiállítása a Köfém Művelődési Házban. Megtekinthető december 5-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Ida regénye – Kővári-Vágner Rudolf fotóművész kiállítása a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Megtekinthető december 16-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: HelloDesign. Cserba Anna, Józsa István, Kele Sára, Leits Miklós és Mázsi Boglárka tervezők kiállítása december 4-éig látható a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban.

Székesfehérvár, 14 óra: Asszonyműhely a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében (Rác utca 27.). Vezeti: Bodáné Fenyves Zsuzsa.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba fitnesz, Zsuzsival a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 18 óra: Reiki és csikung bemutató óra. Helyszín: Jóga-Neked Életmód Sziget, Zichy liget 11.

Székesfehérvár-Kisfalud, 10 óra: A Kisfaludi Művészkör éves kiállítása december 4-éig látogatható a közösségi házban.

Úrhida, 17 óra: Az Őszirózsa Népdalkör adventi műsora a tájháznál.

Szombat (december 3.)

Gárdony, 14 órától: „Figyeld a csengettyűszót!” A polgárőrség szervezésében a városba látogat a Mikulás. Találkozási helyszínek: 14 óra: Csiribpuszta. 18 órától: Agárd utcái.

Lajoskomárom, 11.15 órától: Motoros Mikulás-felvonulás. Gyülekező 11.45 óráig Lajoskomáromban, az Eresz étterem előtt. 12 óra: Középbogárd, tájház. 12.30 óra: Lajoskomárom, új piactér. 13 óra: Mezőkomárom, művelődési ház, parkoló. 13.30 óra: Felsőnyék, központ. 14 óra: Szabadhídvég, söröző, parkoló.

Nagyvenyim, 17 óra: Mikulást hozzon a harmadik menet! Hiit Boksz-60. Jótékonysági edzés a Fecskefészek Bölcsőde javára a művelődési ház nagytermében. Zene: Dj Pusi.

Sárbogárd-Sárszentmiklós, 14–18 óra: Adventi kreatív kézműves- és játékdélután a Sárszentmiklósi Közösségi Házban. Karácsonyfadíszek és ajándékok készítése. Asztalitenisz és játékok.

Soponya, 16 óra: A Szilágyi Harangegyüttes koncertje a katolikus templomban. 17 óra: Adventi gyertyagyújtás a közösségi háznál felállított betlehemi jászolnál. A második gyertyát Bognár Károly katolikus plébános gyújtja meg. Közreműködik az Őszi Napsugár Nyugdíjasklub.

Szabadbattyán, 15 óra: Motoros Mikulások felvonulása a településen. Indulás a művelődési háztól.

Székesfehérvár, 9 órától: Fehérvári advent. 10–16 óra: Advent a Rác utcában. 10 órától: Ölelés az elfogadásért (Országalma). 10–19 óra: Jótékonysági és kézműves vásár (vasárnap is, Püspöki palota, adventi udvar). 14.30–16 óra: Mikulásváró kézműveskedés az Egyházmegyei Látogatóközpontban. 16 óra: Mikulásváró Kisfaludon, a közösségi házban. Gyermekjátszó táncház a Szedtevette zenekarral és Kneifelné Laczkó Krisztával. 16.30 óra: Adventi gyertyagyújtás Spányi Antal megyés püspök ünnepi gondolataival a Püspöki palota udvarán. A Székesfehérvári Egyházmegye katolikus iskolásainak műsora. 16.30, 17.20 és 18 óra: Adventi fényvonat (indulás a Városház térről). 17 óra: Mikulás táncház a Malom utcai Táncházban. Kézműves foglalkozás, karácsonyi tobozdísz készítése Pintérné Markovich Marcella irányításával. Majd 18 órától gyermekjátszó Kneifelné Laczkó Kriszta vezetésével – közben megérkezik a Mikulás. Táncházi mulatság 19.30 órától Németh Gergővel, a talpalávalót a Galiba zenekar húzza.

Székesfehérvár, 9 óra: Társasjáték nap a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtárában (3 éves kortól). Szókincsfejlesztő, stratégiai, logikai, művészeti, irodalmi, helytörténeti játékok.

Székesfehérvár, 9.30 óra: Kalandozások a textilek világában. A mesés Kelet. Szakmai nap a Kézművesek Házában. 10 óra: Szűcs Erzsébet művészettörténész beszélget Ecsedi Mária képzőművésszel a textilekről. 11 óra: Khinayat Babakhumar: A kazakok ornamentikájának egyéb sajátosságai. 13 óra: Gyakorlati foglalkozás a tamburhímzésről, bemutatót tart Meden Saule. 14.30 óra: Herceg Zahid László: A török kilimek titkai.

Székesfehérvár, 9.30 órától: Jótékony Mikulás motorozás a Viktória központ lakóinak javára a megyeszékhelyen. Gyülekező a Burger King parkolójában, adományok leadása, csoportfelosztás. 11.55 óra: Az első csoport indulása, majd 5 perc csúszással indulnak a többiek.

Úrhida, 15–17 óra: Mikulásház a közösségi házban. Karácsonyi képeslap készítése a Zöldellő Sárrét Egyesület tagjaival. Csillámtetoválás, arcfestés. Játékos vetélkedők.

Vasárnap (december 4.)

Aba, 17 órától: Az adventi koszorú második gyertyájának meggyújtása a közösségi ház előtti téren. Köszöntőt mond Szecsődi Rita művészeti vezető, a Napvirág Dalkör és a nyugdíjasklub közreműködésével. Zsíros kenyér, apró sütemény, tea, forralt bor.

Baracska, 17 órától: „Találkozz a tűzoltó Mikulással!” A hófehér szakállú tűzoltóautón érkezik. 17 óra: Baracska, faluház. 18 óra: Martonvásár, BBK. 18.35 óra: Tordas, Jókai és Gesztenye utca sarka. 18.55 óra. Tordas, Csillagfürt lakókert. 19.15 óra: Gyúró, focipálya.

Enying, 10.30 óra: Közös adventi ünneplés. A második gyertya meggyújtása a református templomban.

Enying, 16 óra: Mikulás show – gálaműsor a művelődési házban. Artisták, bohócok, akrobaták, krampuszok és egy meglepetés produkció. Sztárvendég: a Mikulás.

Gárdony, 14.30 órától: „Figyeld a csengettyűszót!” A polgárőrség szervezésében a városba látogat a Mikulás. Találkozási helyszínek: 14.30 óra: Agárd, Csuka Csarnok. 15.15 óra: Gárdony, DG Trafik. 16.15 óra: Gárdony, városháza. 18 óra: Szinyei Merse Pál utca, valamint Gárdony további utcái.

Jenő, 18 óra: Adventi köszöntő a katolikus templomban. Verset mond Körmendi Gitta költő. Az úrhidai Őszirózsa Népdalkör műsora. Tűzrőlpattant Menyecskék. Óvodások, iskolások műsora. Érkezik a Mikulás! Verset mond Térmeg Rebeka. Közös gyertyagyújtás, ének, szeretetvendégség.

Kőszárhegy, 17 óra: Mikulásvárás Bíró Krisztina énekessel a művelődési házban. A második gyertyát a Hérics Lovas Baráti Kör és a Kőszárhegyi Polgárőrség tagjai gyújtják meg. Közös beszélgetés, ünnepre hangolódás. Zsíros kenyér, tea.

Lepsény, 11.50 óra: Motoros Mikulások felvonulása. 14 óra: Óriásbuborék- játszótér. 15 óra: Panna-bál – mesekoncert. 15.45 óra: A második adventi

gyertya meggyújtása. Ünnepi gondolatok. Mikulásváró játékok. Érkezik a Mikulás! Tea, langalló, palacsinta. Helyszín: a művelődési ház.

Mezőszentgyörgy, 11.15 óra: Szentgyörgyi advent. Motoros Mikulások felvonulása (találkozás a postánál). 15 óra: A második gyertya meggyújtása és óvodások műsora a könyvtárnál. Kézműves foglalkozás. Adventi vásár. Tea, forralt bor.

Mór, 15 órától: Adventi vásár a Szent István téren. 16.30 óra: A második adventi gyertya meggyújtása. Istvánfalvi Dávid alpolgármester köszöntője. Áldást mond Ambrózy Tamás katolikus plébános. Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai és diákjai, valamint a Meseház Óvoda kórusa.

Nagyvenyim, 14–17 óra: Adventi vásár a közösségi házban. Mikulásváró játszóház, kézműves foglalkozás. Zsíros kenyér, tea, forralt bor. 16 óra: A Szent Cecília Énekkar és Zenekar koncertje, a Fontana Női Kar verses-zenés összeállítása. 17 óra: Gyertyagyújtás a közösségi ház parkjában. „Énekeljünk együtt az Arany Daru Dalkörrel!”

Polgárdi, 10 órától: Mikulás motorozás a Fekete Sas Motoros Nemzetség szervezésében. Gyülekezés és indulás: benzinkút, körforgalom. 10.30 óra: Polgárdi, Piac tér. 11.15 óra: Mezőszentgyörgy, posta. 11.50 óra: Lepsény, művelődési ház. „Motornéző”, fotózkodás, ajándékok.

Polgárdi, 17 óra: Advent a városi piacon. Gyertyagyújtás. Az Eszterlánc Óvoda Eper csoportjának Mikulásváró műsora. Duettet énekel: Horváth Zsófia és Németh Bence. A gyerekekhez hintón érkezik a Mikulás.

Sárbogárd, 16 óra: Ünnepi gyertyagyújtás a városháza előtti téren az önkormányzat és a Sárbogárdi Református Egyházközség szervezésében.

Sárbogárd, 17 óra: A Bogárd-Dal Kulturális Egyesület ünnepi hangversenye a József Attila Művelődési Központban. Műsoron Haydn: C-dúr csellóverseny; Mozart: A varázsfuvola (nyitány); Mozart: Koronázási mise. Közreműködnek: Hartmann Domonkos csellóművész; Zemlényi Eszter szoprán; Balogh Eszter alt; Csapó József tenor; Najbauer Lóránt bariton; MÁV Szimfonikus Zenekar; Várpalotai Bányász Kórus, karigazgató Borbás Károly; Huszics Vendel Kórus, karigazgató Huszics Vendelné.

Szabadbattyán, 14 órától: Mikulásváró a Csíkvár téren. A második adventi gyertya meggyújtása. A Cifrakert Óvoda-Bölcsőde gyermekeinek műsora. Fagyvirág és vattacukorfelhő – interaktív meseelőadás a Szabad Színház előadásában. Megérkezik a Mikulás! Vendéglátás.

Szabadbattyán, 18 óra: László Attila koncertje a református templomban.

Székesfehérvár, 9 órától: Fehérvári advent. 10 óra: Adventi készülődés az Alsóvárosi Közösségi Házban. Családi kézműves kreatív foglalkozás. 11 óra: A Naaagy Csokoládé Expressz nyomában – Mikulásváró zenés műsor az Igézőben. 16 óra: Mikulásváró Csalán, a közösségi térben. Kézműves foglalkozás. Mits Péter műsora. A Mikulás 17 órakor érkezik! 17.35 óra: A Sing for Joy műsora (Városház tér). 18 óra: A város adventi koszorúján Tóth Tamás atya és

Mészáros Attila alpolgármester gyújtja meg a második gyertyát. 18.10 óra: Takács Nikolas koncertje (Adventi színpad).

Székesfehérvár, 9 órától: „Merre jár a Mikulás? Keressük a Sóstón!” 9 óra: Mikuláskereső túra a Zöld-tanyától. 10 óra: Vadvasárnap a Mikulással a Sóstó Vadvédelmi Központban.

Székesfehérvár, 14 óra: Via Lucis. A feltámadás, az öröm és a világosság útja. Párkányi Raab Péter Kossuth-díjas szobrászművész és Sárba Katalin fotográfus fotókiállítása (Vörösmarty Színház, emeleti galéria). Megtekinthető december 31-éig.

Székesfehérvár, 15 óra: Ingyenes adventi gála a Fehérvári Civil Központban. Fellép: Buch Tibor, Horváth Péter és Horváth Elemér „Emi”. Köszöntőt mond Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője. 16.30 óra: Mikulás party. Fellépnek a Felicita KTSE növendékei. Arcfestés, homokkép-készítés, zsíros kenyér, szörp. (Szegényeket Támogató Alapítvány.)

Velence, 15 óra: Advent a Szent Erzsébet téren. Mikulásváró. 15.30 óra: Érkezik a Mikulás! 16 óra: A Local Vocal Kamarakórus műsora. 16.35 óra: Gyertyagyújtás – Vadon Sándor baptista lelkipásztor köszöntőjével.