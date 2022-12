Péntek (december 16.)

Dinnyés, 16 óra: Dinnyési falukarácsony a hagyományőrző központban. Közös gyertyagyújtás. Közreműködnek a Csicsergő Óvoda óvodásai és az Iglice Népdalkör. Forralt bor, tea.

Enying, 13.30 óra: Nyugdíjas karácsony, vendéglátással a művelődési házban. Köszöntőt mond Viplak Tibor polgármester. Műsort adnak a Batthyány Fülöp Általános Iskola diákjai.

Kőszárhegy, 17 óra: Karácsonyi ünnepi műsor a Csemetekert Óvoda és a Tavaszi Hérics kórus közreműködésével a művelődési házban. Utána közös beszélgetés, ünnepre hangolódás. Zsíros kenyér, tea.

Mór, 18 óra: A Móri Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi hangversenye a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban. A zenekar alapításának 40 éves jubileumát ünnepli! Vezényel: Acsai Sándor. Közreműködik az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület, a Rozmaring Móri Német Nemzetiségi Egyesület, a Radnóti Miklós Általános Iskola kórusa, a Móri Mazsorett- és Moderntánccsoport.

Sárbogárd, 14 órától: Adventi forgatag a Hősök terén. Iskolások ünnepi műsora. 17 óra: Mészöly-gála a művelődési központban. 18–20 óra: Télapó a téren. 19 óra: Jimmy és Nika akusztik.

Székesfehérvár, 9 órától: Fehérvári advent. Az ünnepi díszbe öltözött belvárosban adventi, karácsonyi hangulatú programok szórakoztatják a járókelőket. Adventi vásár (szombaton és vasárnap is). 9, 9.30, 10, 10.30 és 11 óra: Gyermekműsorok a színpadon. A műsorok ideje alatt mesebeli gőzös a város karácsonyfája alatt (továbbá hétköznapokon 16–19 óra, szombaton és vasárnap 16–20 óra között). 13 órától: Betlehemi szép csillag – adventi kézműves kiállítás a Szent István és Hitoktatási Házban. A tárlat december 20-áig látogatható, hétfőtől szombatig 13–18 óra, vasárnap 15–18 óra között. 17–21 óra: Falvay András interaktív játékos vetítése a Varkocs-szobornál (szombaton és vasárnap is). 17.30 óra: Élő adventi naptár (szombaton és vasárnap is, Városház tér).

Székesfehérvár, 10 óra: A Csipkebokor Alkotókör kiállítása az Aranybulla Könyvtár Alapítványnál. Megtekinthető 2023. január 13-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: Amit meguntunk, másnak kincs lehet – kiállítás újrahasznosított textilből készült alkotásokból a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető 2023. január 27-éig.

Székesfehérvár, 15 és 18 óra: Diótörő – családi mesebalett két felvonásban a Székesfehérvári Balett Színház előadásában (Vörösmarty Színház).

Székesfehérvár, 17–20 óra: Kreatív péntek a Lehetőségek Házában (Nyárfa utca 14.). Ajándékkészítés. Társasozás. Mézeskalács. Adventi dekoráció.

Úrhida, 17 óra: Falukarácsony a katolikus templomban. Gráczer-Bíró Krisztina műsora. Közös éneklés az adventi időszak fellépőivel.

Szombat (december 17.)

Agárd, 14 órától: Karácsonyváró ünnep a Csuka csarnok parkolójában. Játékpark, süteményvásár, Kemencés Teki, Casa Culinaria, jótékonysági gyűjtés, textilékszerek, könyvvásár. 14 óra: Nagyapám betleheme – a Kákics zenekar műsora. 15 órától: A Parkerdei Óvoda Maci csoportjának műsora. Iglice Népdalkör (Dinnyés). Bodorka Néptáncegyüttes (Agárd). 15.30 óra: Kiss G. László (bass) és Dobai István (gitár) Duo. 16 óra: Swing karácsony – Horváth Márk (gitár) és Jász András (szaxofon). 17 óra: Az Alborada Vegyes Kar koncertje a Kaptár épületénél, a kávézó mellett. 17.20 óra: A Gárdony ma című fotókiállítást Tóth István, a város polgármestere nyitja meg (Kaptár, földszint).

Agárd és Gárdony, 16 és 18 óra: Az Alborada Vegyes Kar adventi koncertje 16 órakor az agárdi, 18 órakor a gárdonyi katolikus templomban. Vezényel: Oláh-Nagy Éva. Szavalattal közreműködik Süle Gabriella, zongorán Molnár Réka.

Kőszárhegy, 10–12 óra: Adventi, karácsonyi vásár a piacon. Kézműves termékek, ünnepi díszek.

Lepsény, 17 óra: A negyedik adventi gyertya meggyújtása, adventi gondolatok. Betlehemi játék és karácsonyi műsor. Helyszín: a művelődési ház.

Martonvásár, 7–12 óra: Termelői piac. 9 órától: Karácsonyi készülődő (kézműves foglalkozás). 10 óra: A Martonvásári Kiskamarakórus koncertje.

Martonvásár, 10.30 órától: Családi hétvége az Agroverzumban. Téli kincskereső játék az Agroverzumban, a Beethoven Emlékmúzeumban és a Brunszvik-kastély parkjában (vasárnap is). 10.30 óra: Havas úton fut a szán. Interaktív zenés gyermekfoglalkozás Hegedűsné Tóth Zsuzsannával. 17 óra: Beethoven 252 – A Mester köszöntése. Kamarakoncert a Budapesti Filharmóniai Társaság közreműködésével.

Martonvásár, 16–18 óra: A Martonvásári Művészeti iskola karácsonyi koncertje a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban.

Mór, 18 óra: Karácsonyi kóruskoncert az Erzsébet téri Művelődési Házban. Fellép: a Bice-Bóca Egyesület, a Móri Ezerjó Nyugdíjasklub Énekkara, a Liederkreis Német Nemzetiségi Kamarakórus, a Magnificat Kórus. (Lamberg-kastély Művelődési Központ és Muzeális Kiállítóhely.)

Sárbogárd, 10 óra: Adventi forgatag. Karácsonyi könyvkuckó (városi könyvtár). 14 óra: Kézműves kuckó Szloboda Marianna vezetésével (művelődési központ). 16 óra: Bíró Kriszta gyermekműsora. 18–20 óra: Télapó a téren. 20 óra: Retró diszkó dj. Tihamérral (Hősök tere).

Soponya, 17 óra: Adventi gyertyagyújtás a közösségi háznál felállított betlehemi jászolnál. A negyedik gyertyát Kovács Csiba Krisztina református lelkész gyújtja meg. Közreműködik: Szecsődi Rita, a Délibáb Népdalkör és a Templom Hangjai (a református gyülekezet ifjúsági csoportja).

Székesfehérvár, 7.15 órától: Napfelkelte túra. Helyszín: Sóstó Látogatóközpont.

Székesfehérvár, 9 órától: Fehérvári advent. 10–18 óra: Advent a Rác utcában. 10–19 óra: Jótékonysági és kézműves vásár (vasárnap is, Püspöki palota, Adventi udvar). 14.30–16 óra: Karácsonyi asztaldísz és képeslap készítése Tóth Eszter vezetésével (Egyházmegyei Látogatóközpont). 15 óra: Mesenép – társas-tánc-játék az Alba Regia Táncegyüttessel (Táncház). 15–17 óra: Advent a PARTon. Mesevilág: zenés gyermekműsor Disney-dalokkal, musicalrészletek, karácsonyi dalok és kézműves foglalkozás családoknak (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ). 16.30 óra: Adventi gyertyagyújtás Spányi Antal megyés püspök ünnepi gondolataival a Püspöki palota udvarán. A Székesfehérvári Egyházmegye katolikus iskolásainak műsora. 19 óra: Advent a PARTon. Gyertyafényes Noémo-koncert.

Székesfehérvár, 10 óra: Kerekítő. Mondókás móka a karácsony jegyében a VMK Budai úti Tagkönyvtárában. Vezeti: Nagyné Váti Zsuzsanna.

Vasárnap (december 18.)

Csákvár, 15 óra: Nagyapán betleheme. A Kákics zenekar adventi koncertje a Szabadság téren.

Enying, 16 óra: Adventi gyertyagyújtás. A Szirombontogató Óvoda, a Batthyány Fülöp Általános Iskola és a Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola műsora a művelődési ház előtti téren. Kézműves vásár. Zsíros kenyér, tea.

Jenő, 18 óra: Adventi köszöntő a katolikus templomban. Orgonán játszik Bakos Gábor kántor. Verset mond Körmendi Gitta költő. Iskolások betlehemi játéka. A Nádasdladányi Nyugdíjasklub műsora. A Jenői Alkotói Társulás kézműves kiállítása. Közös gyertyagyújtás, ének, szeretetvendégség.

Martonvásár, 16.30 óra: A negyedik adventi gyertya meggyújtása az Óvoda Múzeum előtt. 17 óra: Karácsonyi koncert a Szent Anna-templomban. Fellép a Martonvásári Kismamakórus és énekes barátaik. Vezényel: Zámolyi Eszter.

Mezőszentgyörgy, 16 óra: A negyedik adventi gyertya meggyújtása a művelődési házban. Néptáncosok karácsonyi műsora. Forralt bor, tea. 18 óra: A falu karácsonyfájának kivilágítása.

Mór, 15 órától: Adventi vásár a Szent István téren. 16.30 óra: A negyedik adventi gyertya meggyújtása. Adventi köszöntőt mond Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője. Áldást mondanak a történelmi egyházak képviselői. Műsort adnak a Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola pedagógusai és tanulói, valamint a Magnificat Kórus.

Nagyvenyim, 16 óra: Karácsonyi koncert, közös gyertyagyújtás a művelődési házban.

Polgárdi, 15 óra: Polgárdi advent. A Clara Voce Vegyes Kar karácsonyi koncertje a katolikus templomban.

Sárbogárd, 14 órától: Adventi forgatag. 14–20 óra: Kézműves vásár (művelődési ház). 16 óra: Ünnepi gyertyagyújtás a városháza előtti téren Sárbogárd Város Önkormányzata és a Sárszentmiklósi Református Egyházközség szervezésében. 16.30 óra: A Petőfi Sándor Gimnázium ünnepi műsora (Hősök tere). 18–20 óra: Télapó a téren.

Szabadbattyán, 15 órától: Falukarácsony a Csíkvár téri rendezvénysátorban. A negyedik adventi gyertyát Szabó Ildikó polgármester gyújtja meg. A mézeskalács házikó pályázat és a mézes süteménysütő verseny eredményhirdetése. A művelődési ház csoportjainak műsora: Sárrét Néptáncegyüttes, Csíkvár Nyugdíjasklub, Pengetős Citeraegyüttes. Hókirálynő – zenés interaktív mesejáték. 16 óra: Dallamokon át – karácsonyi műsor Sihell Ferryvel és barátaival. (Adománygyűjtés a Jövőnk a falu Alapítvány javára.) Karácsonyi fényfestés a „régi takarék” épületén. Lángos. Zsíros kenyér, forralt bor, tea. (Az óvoda Süni csoportjának jótékonysági süteményvására.)

Székesfehérvár, 9 órától: Fehérvári advent. 11 óra: Pettson karácsonya – mesejáték az Igézőben. 14–17 óra: Advent a Rác utcában. 16.30, 17.20 és 18 óra: Adventi fényvonat. 17.35 óra: Mits Márton (szaxofon) és Horváth Dávid (gitár) karácsonyi műsora (Városház tér, Adventi színpad). 18 óra: A város adventi koszorúján Cser-Palkovics András polgármester és Spányi Antal megyés püspök gyújtja meg a negyedik gyertyát. A gyertya a Betlehemi születés, bazilikában őrzött örökmécses lángjából meggyújtott lámpás tüzéből lobban fel, melyet a fehérvári cserkészek visznek el a helyszínre. 18.10 óra: Fool Moon-koncert.

Székesfehérvár, 16 óra: Nyiss kaput, angyal! Bábelőadás a Bábakalács Bábszínház előadásában. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Hetedhét Játékmúzeum.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Közönségtalálkozó az Adáshiba alkotóival a Színház Kávézóban. Lőkös Ildikó dramaturg vendége Szakonyi Károly, a darab írója és Bagó Bertalan, a darab rendezője.

Velence, 15 óra: Advent a Szent Erzsébet téren. 15.15 óra: Süni és a kislány (a Nefelejcs Bábszínház előadása). 16 óra: A Vízer Trió koncertje karácsonyi slágerekkel. 16.15 óra: Gyertyagyújtás – Gerhard Ákos polgármester köszöntőjével. Játszósátor, forralt bor és tea, árusok.