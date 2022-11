Csütörtök (november 10.)

Székesfehérvár, 17 óra: Wanted! Czóbel elveszett és megtalált művei. Barki Gergely művészettörténész előadása a Szent István Király Múzeum, Városi Képtár – Deák Gyűjteményben.

Székesfehérvár, 17 óra: Ida regénye – Kővári-Vágner Rudolf fotóművész kiállítása a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. A kiállítást megnyitja Körmendi Gitta költő. Megtekinthető december 16-áig.

Székesfehérvár, 18 óra: Az aranybullák és a zsidók. Szabadegyetemi ismeretterjesztő előadás a Székesfehérvári Hitközség épületében. A dokumentumok hátterét, vonatkozásait és következményeit Szántóné Balázs Edit ny. főiskolai docens, vezető kutató, rektori tanácsadó ismerteti. Aranybullának nevezünk minden arany pecséttel ellátott uralkodói oklevelet. De egy oklevelet írunk nagy kezdőbetűvel, tulajdonnévként a magyar történelemben, az 1222-ben II. András által kiadott törvényt. 1251-ben viszont IV. Béla kifejezetten a zsidók számára ad ki egy dekrétumot, amit az érintettek neveztek aranybullának.

Péntek (november 11.)

Enying, 8–16 óra: A városi könyvtár a fűtési szezon idejére átköltözött a Vas Gereben Művelődési Ház galériájára. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Telefonos elérhetőség: 06-30-216-1695.

Mór, 9 órától: Márton-napi múzeumpedagógiai foglalkozások az Erzsébet téri Művelődési Házban. A jeles naphoz kapcsolódó történetek, népszokások és hagyományok, valamint kézműves foglalkozás. Kezdési időpontok: 9, 11 és 13 óra.

Mór, 16.30 órától: Márton-nap. Zene, tánc, ének, népi játék, táncház, jókedv! 16.30 óra: Városi lampionos felvonulás a Szent István parkban a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. Zenél az Edelweiss zenekar. 17–19 óra: A Hársfa utcai pincészetekben forralt bor, meleg tea, sült tök, valamint számos családi rendezvény várja az érdeklődőket. Csetvei Pincészet terasza: családi kézműves foglalkozás. Eisenberger Pince: Frey Péter harmonikás (bemutató 17.45 óra). Spontán Pince: Ezerjó Nyugdíjas Egyesület Német Dalköre (18 óra). Paulus Borház: Wittner–Greskó Duó sváb parti (18.15 óra). Brigád Pince: Liederkreis Német Nemzetiségi Kamarakórus (18.30 óra). Lamberg Pince: Edelweiss Tánccsoport (18.45 óra). A Lamberg Pincében délelőtt és délután múzeumpedagógiai foglalkozások előzetes regisztráció alapján. Menetleveles pincejárás!

Polgárdi, 10 órától: Megváltozott a városi könyvtár nyitvatartása: szerda 10–18 óra, csütörtök és péntek 10–16 óra, szombat 9–13 óra.

Szabadbattyán, 17.30 óra: Zenés, táncos est a művelődési házban. Fellép az Így tedd rá! csoport és a szabadbattyáni Pengetős citerazenekar.

Székesfehérvár, 9.30 óra: Zenei nevelés a családban. A közös játék és éneklés élménye. Ringató foglalkozás Bravik Katalinnal a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban.

Székesfehérvár, 10 óra: Üvegfestett örökség – Kallós-Kókány Zsuzsanna üvegfestő kiállítása a Köfém Művelődési Házban. Megtekinthető november 14-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Minden, ami textil! – kiállítás a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Megtekinthető november 20-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: Nyári fények – Kiss Edith festménykiállítása a Vörösmarty Színház Galériában. Megtekinthető november 22-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Rétegzett álmok és valóságok – Zai Viktória fotókiállítása az Öreghegyi Közösségi Házban. Megtekinthető december elsejéig.

Székesfehérvár, 10 óra: Párizs levegőjét hozta – Czóbel Béla festőművész munkái. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Városi Képtár – Deák Gyűjtemény. Megtekinthető december 4-éig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár, 11 óra: 11-11-11-11. Emlékezzünk közös gyertyagyújtással a harctéren elesett katonáinkra! Nemzetközi gyertyagyújtás, flashmob akció. Helyszínek: Bazilika, „Fekvő katona”. Zichy liget, 17-esek emlékműve. Vörösmarty tér, 69-esek emlékműve. Városháza tér, 10-es huszárok és „Harang” emlékmű. Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház, Gyóni Géza-szobor. Palotai út, Hosszú temető, Pour Gyula síremléke. Palotai út, szerb temető és Rác utca emléktábla. Sárkeresztúri út, Szentlélek katonai temető. Gyergyó park (Géza utca és Király sor sarok). Ady Endre utca, „diákok” emlékmű. Ady Endre és Oskola utca sarok, „vitézek” emléktábla. Hunyadi Mátyás Szakgimnázium, Zsuzsanna-forrás. (Krajczáros Alapítvány.)

Székesfehérvár, 16–18 óra: Fazekas szakkör 6–14 év közötti gyerekeknek a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. Szakmai vezető: Frankné Pék Viktória népi fazekas.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba fitnesz Zsuzsival! Helyszín: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár.

Székesfehérvár, 18 óra: Szombatfogadás a Székesfehérvári Hitközség imatermében. Vayera hetiszakasz – Lót és családja története. (Szombaton 9.30 órakor.)

Székesfehérvár, 18 óra: Hello design! A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ évzáró kiállításán öt ismert és elismert tervező – Cserba Anna, Józsa István, Kele Sára, Leits Miklós és Mázsi Boglárka – mutatja be munkáit. A megnyitón exkluzív tárlatvezetést tart Vitáris Iván, az Ivan & The

Parazol énekese. A kiállítás december 4-éig megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében.

Székesfehérvár, 19 óra: Mika Myllyaho – Nagy Judit: Pánik, avagy férfiak az idegösszeomlás szélén. A Szabad Színház előadása az Igézőben. Történik egy jelenkori nagyvárosban. Székesfehérvár-Csala, 17–18.30 óra: Márton-napi ludasságok. Ludas lámpások készítése – kézműves délután a Csalai Közösségi Térben.

Székesfehérvár, Tác, 8 órától: A Szent István Király Múzeum nyitvatartása novembertől. Hetedhét Játékmúzeum: keddtől péntekig 8–16 óra, szombat és vasárnap 10–18 óra. Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert (előzetes bejelentkezés alapján látogatható): hétfőtől vasárnapig 8–16 óra. Városi Képtár – Deák Gyűjtemény: december 4-éig keddtől vasárnapig 10–18 óra, december 5-étől zárva. Tác, Gorsium Régészeti Park, külterületi rész: hétfőtől vasárnapig 8–16 óra. Zárva tartó kiállítóhelyek: Budenz-ház, Országzászló téri kiállítóhely, Csók István Képtár, Pelikán Galéria, Fekete Sas Patikamúzeum, Palotavárosi kiállítóhely, Rendház, Új Magyar Képtár.

Velence, 10 órától: Disznótoros és toroskáposzta napok a Velence Korzón. (Szombaton és vasárnap is.)

Szombat (november 12.)

Enying, 14 óra: Az Öreghegyi Borbarát Klub Márton-napi borszentelője és újbor mustrája a szőlőhegyen (Zsargó Gábor pincéje). Folytatás Moharos József és Nagy Zoltán pincéjénél. Kacsasültvacsora.

Mór, 20 óra: Márton-napi bál az Erzsébet téri Művelődési Házban. Zenél a Szomorer Jungs. (A Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.)

Székesfehérvár, 9–14 óra: Tanulni jó! Szakmai konferencia pedagógusok és közművelődési szakemberek részére a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. Drámapedagógia – játék és gyakorlat. Előadó: Göbölös Gábor néptáncpedagógus, tréner, facilitátor.

Székesfehérvár, 9.30 órától: Kalandozások a textilek világában – a Fehérvári Kézművesek Egyesületének szakmai napja a Rác utca 27. szám alatt. 10 óra: Foltvarrás Magyarországon – Nyiredy Judit iparművész előadása. 11 óra: Művészi csipkék a régi korok ruháin – Erdei Lilla etnográfus, muzeológus előadása. 13–15 óra: Apró tárgyak készítése – a foltvarrás kezdetei Nyiredy Judittal. A magyar népviselet történeti szempontból – workshop Erdei Lilla vezetésével.

Székesfehérvár, 10–12 óra: Kreatív szombat Buzásy Zsókával az Aranybulla Könyvtár Alapítvány termében (Köfém ltp. 1.). Keresztszemes könyvjelző készítése.

Székesfehérvár, 13 óra: Alkotmányjogi konferencia. Helyszín: Öreghegyi Művelődési Ház. 13.10 óra: Bene Gábor közjogász összefoglalója. 13.40 óra: Varga Tibor jogtörténész előadása. 14.10 óra: Horváth Attila alkotmánybíró előadása. 15 óra: Nagy Gábor előadása (Szkíta önkormányzat, Veszprém).

15.30 óra: Fáy Árpád előadása (Alkotmányossági Műhely). 16 óra: Szász Péter történész előadása. 16.30 óra: Diviki-Nagy Attila igazságügyi szakértő előadása. 17.15 óra: Hozzászólások. 17.30 óra: Az előadók kerekasztal-beszélgetése. (Fejér Szövetség.)

Székesfehérvár, 15–19 óra: Játssz ajándékba! Ha még nem tudod, milyen társasjátékot vegyél karácsonyra, gyere és próbáld ki az idei év legjobb játékait a Királykút Emlékházban!

Székesfehérvár, 16–21 óra: Mars a tópartra! – Utazás a csillagok világába. Helyszín: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ, Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló. 16–19 óra: Űrjátékok (űrtotó, égi puzzle, kártyajáték, kirakó, színező). 16–19 óra: Utazó Planetárium – Mesél az ég – Karnyújtásra az Univerzum! 16 óra: Bolygóutazás – A Naprendszer felfedezése (8 éves kortól). 16.45 óra: Utazás a bolygók csodálatos világába (8 éves kortól). 17.30 óra: Irány a Mars! – Látványosan a Marskutatásról (12 éves kortól). Ég veled, Cassini! – A Szaturnusz megismerése és a Cassini űrszonda története (8 éves kortól). 18.15 óra: Utazás távoli világok felé: bolygóközi Odüsszeia (7 éves kortól). 19 óra: A Földtől az Univerzum határáig (8 éves kortól). (A planetárium előadásaira minden hely elkelt!) 16–19 óra: Téridő-trambulin – játékos, interaktív foglalkozás a téridőről és a gravitációról Boldog Ádám csillagásszal. A foglalkozások félóránként kezdődnek, legfeljebb 25 fős csoportokban. 17–21 óra: Az égbolt képeskönyve – csoportos szakvezetés a 4. emeleti Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálóban előzetes jelentkezés alapján, legfeljebb 20 fős, félóránként induló csoportokban. A résztvevők a csillagvizsgáló nagy távcsövével nézhetik meg a Holdat, a Marsot, a Szaturnuszt és a Jupitert. 19 óra: Sokszínű exobolygók. Galaxisunk különös világai – Boldog Ádám csillagász, exobolygó-kutató előadása. 20 óra: Hogyan térítsünk el egy aszteroidát? – Kötél László csillagász előadása. Egész délután: a Méhkas Dia Project fényfestése az épületben.

Székesfehérvár, 19 óra: Inkább élnék Árkádiában. A Szabad Színház előadása az Igézőben. Írta és rendezte: Torma András. Hogyan hatnak személyiségünkre a feldolgozatlan, hordozott traumák? Hogyan lehet művészi szintre vinni az önsorsrontást? Székesfehérvár, 17 óra: Márton-napi táncház a Malom utcai Táncházban az Alba Regia Táncegyesület szervezésében. Kézműves foglalkozás, népi gyermekjátszó, tánctanítás és táncházi mulatság a Galiba zenekar muzsikájára.

Vasárnap (november 13.)

Szabadbattyán, 8–12 óra: Baba- és gyermekruha börze a művelődési házban. Asztalfoglalás: Dérné Kovács Ibolya (06-30-504-7184).

Székesfehérvár, 10 óra: Üvegékszer készítő műhely (apró fenyődíszek és készíthetők) a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében (Rác utca 27.). Műhelyvezető: Dobrovitz Klára.

Székesfehérvár, 11 óra: Brumi maci születésnapja. A Meseerdő Bábszínház bábelőadása az Igézőben. Előadja: Papp Ágnes és Lindner László.

Székesfehérvár, 14 óra: Alkotó nap gyerekeknek a Kézművesek Házában (Rác utca 27.). Foglalkozásvezetők: Bálint Zsuzsa és Telbiszné Heckenast Csilla.

Székesfehérvár-Kisfalud, 10 órától: Kóta – Aranypáva. Térségi és országos népzenei minősítő a Kisfaludi Közösségi Házban. Szervezők: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ, Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (Kóta), Fejér Megyei Népzenei Műhely.

Székesfehérvár-Kisfalud, 16 óra: Márton-napi vigasságok a közösségi házban. A Netz Produkció mesés, táncos interaktív előadása.