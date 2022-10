November 3-án, csütörtökön 18 órától a téma legjobb hazai szakértője, Rambala Éva tart előadást a Királykút Emlékházban. Az erőszakmentes vagy együttműködő kommunikáció atyja Marshall Rosenberg amerikai pszichológus. Az általa kifejlesztett módszer célja, hogy az emberek nagyobb együttérzéssel és kevesebb félreértéssel legyenek képesek egymással kommunikálni. „Azt tanítom, amiben hiszek, és ami számomra a legtöbbet adta: úgy kiállni önmagamért, hogy közben senkit ne kritizáljak, és képes legyek empátiával meghallani a másik felet még akkor is, ha elsőre támadásnak hangzik, amit tőle hallok” – írja honlapján Rambala Éva, aki évekig dolgozott Marshall mellett. Több mint 40 országban, közel 3000 erőszakmentes kommunikációs képzést tartott a legkülönfélébb közösségeknek: az üzleti életben, iskolákban, az egészségügyben és börtönökben is. A november 3-i programon az elméleti kérdések mellett gyakorlati megoldásokról is hallhatnak majd a résztvevők, amelyek például a gyermeknevelésben, de a munkahelyi konfliktusok megoldásában is hasznosak lehetnek.