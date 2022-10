A hűvösebb idő beköszöntével egyre nagyobb szükség van arra, hogy szervezetünket felkészítsük a betegségekkel szemben – ennek egyik módja lehet a mézfogyasztás is. Az Öreghegyi Közösségi Ház ismeretterjesztő programján nemcsak a méz áldásos hatásairól, de – fényképek és videók segítségével – a mézkészítés folyamatáról, a használt eszközökről is beszél Antal István méhész, aki a Fehérvár határában található apiterápiás ház tulajdonosa, az érdeklődők erről a témáról is kérdezhetik a szakembert. Az előadást követően mézkóstoló várja a résztvevőket. A belépés ingyenes.