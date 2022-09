Csütörtök (szeptember 29.)

Mór, 14 óra: Móri bornapok. A gyermek- és ifjúsági rajzkiállítás megnyitója óvodások és középiskolások munkáiból (Perczel Mór középiskola). 15 óra: Bornapi váltófutás (Móri SE futópálya). Kiállítás-megnyitók: 16 óra: A Wekerle Sándor Egyesület 30 éve Mór városában. Alkalmi bélyegzés. Megtekinthető: csütörtök 16–18, péntek 13–18, szombat és vasárnap 10–18 óra között (Lamberg-kastély, 1-es terem). 16.30 óra: Színek és Fények – Balogh Lajos és Balogh Lizi (Apa–Lánya) fotókiállítása. Megtekinthető november 13-áig (Lamberg-kastély, folyosó). 17 óra: Éles Balázs: Fényfotók kamera nélkül. Megtekinthető november 13-áig (Lamberg-kastély, 12-es terem). 18 óra: Versek zeneszárnyon – Kautzky Armand & Farkas Izsák zenés irodalmi műsora (Erzsébet téri Művelődési Ház). 20 óra: Dumaszínház. Sör és uborka – Tóth Edu és Hajdú Balázs közös estje (régi mozi épülete).

Péntek (szeptember 30.)

Dinnyés, 17 óra: Gaal György népmeséi. Avagy mit tudunk az első magyar népmesegyűjtőről? Havay Viktória népdalénekes, etnográfus, a Népművészet Ifjú Mestere vetített képes előadása a Dinnyési Hagyományőrző Központban.

Enying, 14 óra: Idősek világnapja. Ünnepség a művelődési házban. Köszöntőt mond Viplak Tibor polgármester, közreműködnek a Batthyány Fülöp Általános Iskola diákjai.

Gárdony, 17.45 óra: Tai Chi nyílt edzés a Nemzedékek Házában.

Mór, 14 óra: Móri bornapok. Nagy futás – utcai futóverseny. Útvonal: Kapucinus téri nagyszínpad – Kossuth utca – Wekerle utca – polgármesteri hivatal. 14–18 óra: Művészbejáró – a MIKSZ (Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége) nyitott udvara (Táncsics Mihály utca 13., szombaton 10–18 óra között). 15 óra: A fesztivál ünnepi megnyitója (nagyszínpad). 18 óra: Abba & Queen Show Ress Hajnalka és a Móri Ifjúsági Fúvószenekar előadásában. 20.30 óra: Margaret Island-koncert. 22–04 óra: NeverSayNever Party Aréna (party sátor, szombaton is). 22.30–03 óra: Utcabál a Viking zenekarral.

Polgárdi, 9–16 óra: Mihály-napi vásár. Az Eszterlánc Óvoda hagyományos őszi vására a „nagy óvoda” udvarán.

Székesfehérvár, 10 óra: Dér Adrienn képzőművész, Péter Ágnes szobrászművész, Szabó Anikó textil designer és Végvári Beatrix grafikusművész csoportos tárlata a Pelikán Galériában. Október 7-én, pénteken 16 órakor Szabó Anikó tart tárlatvezetést. Megtekinthető október 14-éig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár, 10 óra: Inspiratio (Biblia illusztrációk) – Balás Benedek kiállítása a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent Korona Galériájában. Megtekinthető október 8-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: Fehérvár Szalon 2022 – 800 x 1050. Képző-, ipar- és fotóművészeti tárlat a Szent István Király Múzeumban (Országzászló tér 3.). Megtekinthető október 23-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: Párizs levegőjét hozta – Czóbel Béla festőművész munkái. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Városi Képtár – Deák Gyűjtemény. Megtekinthető december 4-éig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár, 10 órától: A népmese napja a Vörösmarty Mihály Könyvtár gyermekrészlegén. Kártyajátékok. Mesefelolvasások. A Mesefa illusztrálása.

Székesfehérvár, 15 óra: Czóbel-rajzpályázat – kiállításmegnyitó. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Városi Képtár – Deák Gyűjtemény Diák-Deák Galéria. A Párizs levegőjét hozta – Czóbel Béla festőművész munkái című kiállításhoz kapcsolódó városi rajzpályázatra érkező művekből rendezett tárlat díjkiosztóval egybekötött megnyitója. Megnyitja: Szűcs Erzsébet művészettörténész.

Székesfehérvár, 16 órától: Kutatók éjszakája az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán. Robotok és drónok világa. Pneumatikus játékterem. Kalóz kincskereső. Virtuális utazás a dínók földjén. Játék a mesterséges intelligenciával. Retró játékkuckó. LEGO-robotverseny. 3D modellek képekből. Kubatúra.

Székesfehérvár, 19 óra: „Az igazat mondd, ne csak a valódit” – Eperjes Károly estje a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban. Közreműködik Négyessy Katalin gordonkaművész. (Az estre minden jegy elkelt!)

Székesfehérvár, 19 óra: Mika Myllyaho – Nagy Judit: Pánik, avagy férfiak az idegösszeomlás szélén. A Szabad Színház előadása az Igézőben.





Szombat (október 1.)

Börgöndpuszta, 15–18 óra: Őszi kézműves családi délután (Tó söröző, Tó sor). Gyöngyfűzés, gyümölcsök és termések varrása, fa kulcstartó festése a Fehérvári Kézművesek Egyesülete közreműködésével.

Gárdony, 9 órától: Októberi Teríts-Meríts Fesztivál. Helyszín: a városház előtti tér. 9 óra: Főzőverseny. Tűzgyújtás a bográcsok alatt. Közben muzsika és kívánságműsor. 11 óra: Idősek világnapja. Köszöntő. 11.10 órától: Szőlővirág Népdalkör (Szőgyén). Iglice Népdalkör (Dinnyés). Mudrony Alojzia. Posta utcai Óvoda. 11.45 óra: Tóth István polgármester ünnepi beszéde. 12 óra: Ebéd. Muzsikál a Sugar Band. 13 óra: A főzőverseny eredményhirdetése. 13.10 óra: Táncparádé. 14.30 óra: Meedleys-koncert. 16–18 óra: Utcabál a Boka Boogie Band-del. Egész nap: Kiállítók. Kézművesek. M-Art játszókert.

Gárdony, 18 óra: Az Alborada Kórus és a The Celebration Orchestra jubileumi koncertje a Csuka Csarnokban. Vezényel: Oláh-Nagy Éva és Camp Kirkland. Vendég zongoraművész: Alex-Zsolt (USA).

Kajászó, 13 órától: Szüreti felvonulás. Gyülekező a Hidegvölgyben. Útvonal: Bocskai út – Köztársaság út – Kápolna-kereszteződés – Táncsics utca – A virágbolt melletti parkoló – Óvodaudvar – Az önkormányzat udvara – S-kanyar – Rákóczi utca 177. – Művelődési ház. 20 óra: Szüreti bál a művelődési házban. 21 óra: Nyitótánc. Zene, tánc, büfé, tombola.

Mór, 9 órától: Móri bornapok. 9–19 óra: Népművészeti kirakodóvásár és bemutató (Lamberg-kastély díszudvara, vasárnap is). 9 óra: Díszmadár-kiállítás. Kísérő program: kaktuszkiállítás (Radnóti iskola, szombaton 9–18, vasárnap 9–15 óra között). 9 órától: Aranyhordó sakkverseny – Móricz Ákos-emlékverseny (Zimmermann iskola). Bornapi teniszkupa – Nagy István-emlékverseny (Wekerle szabadidőközpont, vasárnap is). Tollaslabda-verseny (Petőfi iskola). Bornapi minősítő lövészverseny (lőtér). 10 órától: Csilletoló verseny (SZTK előtti parkoló). Bornapi kispályás labdarúgó gála (Móri SE sporttelep). 10–16 óra: Benzines távirányítású autók országos bajnoksága (Ezerjó Ring, Lakatos út). 10–18 óra: Nyitott műhelyek, műhelybemutatók, képző- és iparművészeti

kirakodóvásár, éremverés (Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány, vasárnap is). 11 órától: Fúvószenekari fesztivál (nagyszínpad). 14.30–17 óra: Folkudvar a Forgatós Néptáncegyüttes közreműködésével (Lamberg-kastély, Kisudvar). 16 óra: A Szent Kereszt-templom bemutatása. 16 óra: A Borutca borversenyének eredményhirdetése (nagyszínpad). 18 óra: 4S Street-koncert. 21 óra: Magna Cum Laude-koncert. 23–03 óra: Utcabál a Tutti zenekarral.

Sárkeresztúr, 6.30 órától: C kategóriás kettesfogathajtó országos bajnoki döntő. Egyéni verseny és csapatverseny. Helyszín: a lovaspálya. 7 óra: Technikai értekezlet. Pályabemutató. 8.30 óra: Akadályhajtás, 1. forduló. 13 óra: Akadályhajtás, 2. forduló. 17 óra: Összevetés. 18 óra: Ünnepélyes eredményhirdetés. (Rendező: a Vihar Lovas Egyesület.)

Székesfehérvár, 10 óra: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Kárpát-medencei engesztelő zarándoklata a hazáért és a békéért. A szentmisét Spányi Antal megyés püspök celebrálja a Prohászka Ottokár-emléktemplomban. 11.30 óra: Imádságos menet a Nemzeti Emlékhelyre. 12.30 óra: Cser-Palkovics András polgármester köszöntője, majd a megújult Szent István-székesegyház megtekintése. 15.30 óra: Aranybulla 800. Emlékezés az Aranybulla-emlékműnél. Beszédet mond Zachar Péter Krisztián, a KÉSZ társelnöke.

Székesfehérvár, 10 óra: Séta a mellrák ellen. A közös séta az Országalmától indul, és oda érkezik vissza. Gyülekező 9 órától. A rendezvény háziasszonya: Závodszky Noémi színművész. Rózsaszín léggömb. Tanácsadás. „Sétáljon velünk Ön is!”

Székesfehérvár, 10 óra: Népmese a VMK Budai úti Tagkönyvtárában. Diafilmvetítés. Papírszínházi előadás. Népdaléneklés. Kézműves foglalkozás.

Székesfehérvár, 14 óra: Idősek világnapja. A város önkormányzatának hagyományos zenés gálaműsora (filmzenék, örökzöldek, operettslágerek, táncdalok). Helyszín: Alba Regia Sportcsarnok. Fellépők: Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar, Váradi Eszter Sára, Keller János, Kovács Áron.

Székesfehérvár, 14 órától: Szent Mihály-napi piknik a Közösségi Központ – Feketehegy-Sárazréti Kultúrudvarban. 14 óra: A Felsővárosi Óvoda Szárazréti Tagóvodájának műsora. 14.15 óra: A varázskút; A dadogó királyfi – a Hímzett Igricek mesélnek a gyerekeknek. 15–18 óra: Gyermekprogramok: kézműves foglalkozások, játékok. 18 óra: Kovács Áron-koncert. 19 óra: The Big Rock Band – Wolf Kati és a Budapest Jazz Orchestra.

Székesfehérvár, 15 órától: „Nem csak a 20 éveseké a világ!” Szüreti bál a Felsővárosi Közösségi Házban. Zenés-táncos nosztalgia délután.

Székesfehérvár, 17 órától: Sírkerti séta a Szentháromság temetőben (Hosszú temető). Találkozás a kápolnánál.

Székesfehérvár, 19 óra: III. Székesfehérvári Zsidó Kulturális Napok. Janklovics Péter stand-up estje a Hiemer-házban.

Újbarok, 16 óra: Szüreti felvonulás. Útvonal: Kultúrház – Place – Vajda János utca – Barok utca – Barok köz. A legjobb szüreti dekorációk díjazásban részesülnek! 19–24 óra: Szüreti batyubál. Zenél a Saarer Drei. (A Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.)

Vértesacsa, 13 óra: Szent Mihály-nap. Helyszín: az iskola udvara. Népi fajátékok, gumicselló-hajítás, műanyag motoros verseny, kézműves foglalkozás, íjászat. 13 óra: Kaczor Feri. 14 óra: Faluebéd. 14.30 óra: Tomalik Rock Band.

Vasárnap (október 2.)

Csala, 9–13 óra: Herbarius gyógynövénygyűjtő túra. Ássunk le a gyökerekig! Gyógynövénygyűjtő túra Lencsés Rita gyógynövényszakértő vezetésével.

Dinnyés, 9–16 óra: Madárkavalkád a Dinnyési Hagyományőrző Központban.

Mór, 9 órától: Móri bornapok. 9 óra: Nyitott élménylövészet (lőtér). 10 óra:

Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncertje (régi mozi épülete). 10 óra: Koccintás a Borbarát Hölgyekkel a Teremtés-kútjánál. Ezerjó-fiú avatás (Lamberg-kastély parkja). 11 óra: Borlovag avatás (nagyszínpad). 13 óra: Moderntánc és sportbemutatók. 15 óra: Szüreti felvonulás. Útvonal: Rákóczi utca – Wekerle utca – Szent István tér – Gesztenye sor – Kapucinus tér. 16 óra: Gálaműsor. Fellépők: Móri Forgatós Néptáncegyüttes, Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyüttes, Rozmaring Móri Kistérségi Nemzetiségi Táncegyüttes. 18 óra: Cimbaliband-koncert. 20.30 óra: A Neoton Família sztárjai. 22.30–02 óra: Utcabál a Happening Band-del.

Székesfehérvár, 11 óra: Mágikus és mulatságos. Edu-show, bűvészműsor az Igézőben.

Székesfehérvár, 18 óra: Forever Boogie. A Dr. Jazz Duo (Tóth Gábor zongora, Bágyi Balázs dob) koncertje a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 19 óra: III. Székesfehérvári Zsidó Kulturális Napok. Korcsolán Orsolya hegedűművész koncertje a Hiemer-házban.