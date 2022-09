Remek programmal várta hétvégén az érdeklődőket a Klausz Gábor Könyvtár és Kulturális Központ Gárdonyban: kultúrpiacot nyitottak a teraszon, ahol régi köteteket, bakelit lemezeket vásárolhatott a látogató. A bevétellel pedig a könyvtárat támogatták. A kultúrpiacon mindenféle könyv helyet kapott a gyerekeknek szánt meséktől kezdve a művészeti témájú alkotásokon keresztül a szótárakig, regényekig. A könyvtárasok segítségével könyvjelzőt, Sara Berti művésznő segítségével pedig kézműves alkotásokat készíthettek az érdeklődők.

Hamarosan újabb hasonló rendezvénnyel készül a város: október 1-jén a polgármesteri hivatal előtti tér ad otthont az Őszi Teríts-meríts Fesztiválnak. Lesz főzőverseny, mézeskalács készítés, játszóház, kukoricamorzsolás- és fosztás, valamint kemencés finomság is. Ez az esemény ad alkalmat arra is, hogy az idősek világnapja alkalmából felköszöntsék a város szépkorú lakóit is.