Augusztus 5-én, pénteken, 20 órától kezdődő augusztálison a Rockbox-koncerten hangolódhatunk a másnapi, szombati programkavalkádra. Augusztus 6-án, szombaton, 8 órától indul a halászléfőző verseny. 9 órától Dunaegyháza–Kisapostag-sárkányhajó-verseny veszi kezdetét, majd 10 órától rajtol a XIII. snecifogó verseny egészen 11 óráig. Ezután sárkányhajós evezés és a halászléfőzők zsűrizése tölti ki az időt. 13.30-tól eredményhirdetés, majd 18 órától ismét a zene és a koncertek kedvelőinek áll a bál. A színpadon 18 órától Liszkai Lukács „Öcsi”, 20 órától pedig a Nadene zenél a rajongóknak. A rendezvény helyszíne a Dunai Gyöngy Yachtkikötő és Bárka Vendéglő melletti partszakasz. A kisgyerekes családoknak is érdemes kilátogatni, hiszen a kulináris, sport- és egyéb zenei élvezetek mellett arcfestés, kézműves foglalkozás is várja az érdeklődőket. A sárkányhajó-versenyre tizenhat fős csapatok jelentkezését várják. A fenti programok közül a halászléfőző versenyt az idén is különösen nagy érdeklődés övezi, a Dunaújvárosi Acélbikák sztárokkal megerősített csapata is rajthoz áll.