Augusztus 02.

Szabadegyetem indul

SZÉKESFEHÉRVÁR Három éve választották szét magyar orvosok a bangladesi sziámi ikreket, ebből az alkalomból szabadegyetem indul Csókay András idegsebész előadásával kedden, Székesfehérváron. A Fejér Szövetség égisze alatt Csókay András idegsebész, a bangladesi sziámi ikreket szétválasztó magyar orvoscsoport tagjának előadásával szabadegyetem indul az évforduló alkalmából Krisztus, a tudomány és művészet megváltója címmel. A Hétvezér estjen a beszélgetőtárs és társelőadó Kőrösi Mária filozófus, a Széchenyi Társaság elnökségi tagja lesz kedden 18 órától a Királykút Emlékházban.

Augusztus 5.

Alba Regia Feszt

SZÉKESFEHÉRVÁR Idén augusztus 5. és 7. között ismét megrendezik az Alba Regia Fesztet Székesfehérváron. Az ingyenes koncertsorozat péntektől vasárnapig tart. A 30. jubileumát ünneplő Fusio Group nyitja meg az eseményt péntek 18 órakor, őket a Szabó-Gyányi Kvintett követi Kovács Kornéllal kiegészülve, majd 21 órától az Oláh Dezső Trió és Vörös Janka adnak koncertet. Szombaton az ifj. Egri János kvartet, a Subtones és este a Stinky Bugs Koszi Jankával és Méhes Adriánnal lesznek a színpadon; vasárnap pedig a Coltrane Legacy, az Orbay Lilla quartet és a Vörös Tamás Project zenélnek. A koncertek átállási idejében a Kodolányi János Egyetem Modern Zenei Tanszékének legtehetségesebb hallgatói zenélnek.

Augusztus 6.

CityRocks

DUNAÚJVÁROS A Szalki-szigeten augusztus 6-7-én rendezik meg a 150 magyar és külföldi rockzenész/énekes mellett taiko dobosok és egy gyermekkórus részvételével a CityRocks-ot. A kétórás koncerten ismert nemzetközi zeneszámok mellett hazai zenekarok dalai is helyet kapnak. A program szombaton 15 órától – főpróba, 19.00 – The Best Of Mode (Depeche Mode tribute band), 20.30 – CITYROCKS (150 fős nagyzenekari koncert), 23.00 – Hollywood Rose (Guns N’ Roses tribute band). Vasárnap: 14 órától CITYROCKS ROCK TRUCK – Rock Kamion, kamionplatós koncertek Dunaújváros utcáin.

Isten éltesse a Boglárkákat! - Lepketúra Székesfehérváron

SZÉKESFEHÉRVÁR Augusztus 6-án szombaton 8:30-as kezdettel egy kellemes séta keretén belül ismerkedhet meg bárki a megyeszékhely megmaradt lápréteinek élővilágával. Különösen két védett hangyaboglárkafajjal kapcsolatban hallhatnak érdekességeket. A másfél órás séta kezdőpontja a Borszéki úti vasúti átjáró (a gólyafészeknél), ahol parkolási lehetőség is van. Minden Boglárka keresztnevű résztvevő ajándékot kap. A túrán ingyenes a részvétel. Információ: Kovács Gergely Károly ("VÖLGY-HÍD" Természetvédelmi Alapítvány) 30-598-6002

Augusztus 7.

Sportos családi nap

MEZŐFALVA Augusztus 7-én 13 órai kezdettel várják az egyesület tagjait, szüleiket egy jó hangulatú összejövetelre a mezőfalvi sportpályára – olvasható az invitálás a KK Grain Kft. - Mezőfalva SE hivatalos plakátján. A programban célbarúgó verseny, családi foci, anyukák-gyerekek mérkőzés szerepel. 17 órától a Fejér Megyei Kupa első fordulójában Mezőfalva és Előszállás összecsapást láthatják a résztvevők. 19 órától közös vacsorára hívnak a szervezők, ahol minden korosztályra számítanak.

Augusztus 8.

Fehér virágok alkotótábor

DINNYÉS Kézműves alkotótábort szervez kezdőknek és haladóknak az M-ART Egyesület augusztus 8-12-e között. A Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központban naponta változó témával, kézműves mesterséggel várják az érdeklődőket. A Szépművestár oktatói vezetik a foglalkozásokat, a napokat úgy alakították ki, hogy kezdő és haladó egyaránt megtalálhassa a számára megfelelő programot. A résztvevők ötleteket, mintákat, a mintadarabok elkészítéséhez anyagismeretet kapnak. A tábor első napján övtáska készül Sajtos Szilvia nemezkészítő, népi iparművész vezetésével, míg kedden szappantartót vagy gyümölcsös tálat fonhatnak vesszőből Hajdú Marcsi kosárfonó szakmai útmutatója mentén. Szerdán Ticzer Bea bőrműves mutatja meg, hogyan készül toll- vagy kulcstartó bőrből, majd csütörtökön Kovács Kata csuhéfonó mutatja be, hogyan születik alátét és tálka csuhécsomózással. A hét zárónapján Dukát Judit gyöngyfűzővel pénztárca vagy szemüvegtok alkotható gyöngyhímzett díszítménnyel. A tábort a jelentkezés sorrendjében töltik fel. További információ kérhető a [email protected] e-mail címen.

Augusztus 12.

Királyi Napok augusztus 12-től 21-ig

A Székesfehérvári Királyi Napok programsorozata augusztus 12-én a Zichy színpadnál kezdődik „Az élet pecsétje” című megnyitóval, augusztus 12-e és 14-e között pedig a járásbíróság épületét világítják be egy háromdimenziós, architekturális, látványos vetítéssel életre kelteni. Ugyanezeken a napokon lesz az Országzászló téren a Fehérvári Mézünnep, 13-a és 17-e között a Királyi Napok Folkfesztivál, amely ugyan még nem nemzetközi idén, de remélhetőleg jövőre ismét az lesz. Augusztus 13-án családi piknik lesz a Zichy ligetben. Augusztus 14-én az egyházmegyének adják át a belvárost: a szent család ereklyéinek ünnepélyes átvitele lesz a Püspöki Palotából immáron a Szent István Bazilikába. Itt lesz 18 órától a fogadalmi szentmise is – kiemelte a szakmai vezető még 15-e és 16-a között a kertmozit, amely a Bartók Béla térre költözik idén. Augusztus 18-án 17 órakor új helyszínen, a Zichy színpadon lesz a Katonazenekari Fesztivál, majd 19.30-kor lép fel az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. Augusztus 19-e és 21-e között Koronázási Ünnepi Játékok jönnek, történelmi hangulatú programokkal, hagyományőrzőkkel, az Aranybulla-emlékév apropóján lesznek könyvkötők, könyvmerítők, nyomdászok is a belvárosban. Az óriásbáb család két taggal bővül idén – árulta el Benkő-Igaz Krisztina, de hogy kikkel, az még legyen meglepetés! Augusztus 19-e és 21-e között lesz fényutca is a belvárosban. Augusztus 20-án pedig népművészeti fesztivál is lesz a szokásos programok – például a királyok menete - között: közel száz népviseletes asszony perdül táncra ezen a napon a belvárosban. A szertartásjáték pedig az ünnepi programsorozat kiemelt része lesz idén is.

Augusztus 18.

Lendvától a Szlovén toszkánáig

A Gaja Egyesület négynapos kerékpártúrát szervez, érintik Szlovénia határ-menti településeit, és bepillanthatnak velük az Őrség legszebb tájaira. A túrákat felkészült, a térséget jól ismerő túravezetők vezetik, így a résztvevők a határmenti térségek kulturális, történelmi, építészeti és természeti értékeivel is megismerkedhetnek. Ha szeretsz bringázni, szereted a jó társaságot, a szép tájakat és finom ételeket, akkor ez a pár nap tartalmas időtöltést és kikapcsolódást fog nyújtani. A túra során lesznek majd komolyabb emelkedők és lejtők, ezért (is) légy felkészült, és a bringád is, különös tekintettel figyelj a fékekre. Részletek itt.

Augusztus 20.

SZÉKESFEHÉRVÁR A városnéző kisvonattal is szerveznek kirándulást az érdeklődőknek: augusztus 20-án, szombaton 10 órakor a Bory-várba viszik a kirándulni vágyókat, s onnan vissza is viszik őket a belvárosba.

Augusztus 26.

DUNAÚJVÁROS Örömlányok végnapjai - Augusztus 26-án a Munkásművelődési Központ szabadtéri színpadán mutatja be Örömlányok végnapjai című darabját a Moravetz Produkció. Főbb szerepekben többek között Fodor Zsókát, Szőke Zoltánt, Fábián Anitát és Dévényi Ildikót láthatja majd a közönség.

Szeptember

Szeptember 24.

XVII. Fehérvári Lecsófőző Vigasság

SZÉKESFEHÉRVÁR Megkezdődött a jelentkezés a szeptember 24-i XVII. Fehérvári Lecsófőző Vigasságra. Két év kényszerű szünet után néhány héttel ezelőtt óriási örömet szerzett a Fehérvári Lecsófőző Vigasság rajongóinak a bejelentés: szeptember 24-én megtartják a programot. A magánszemélyek, cégek, civil és egyéb szervezetek, pártok több mint két hónapon át, június 20. és augusztus 28. között foglalhatnak főzőhelyet az eseményre. A regisztrációt követően 5 munkanapon belül be kell fizetni a részvételi díjat – a helyfoglalás kizárólag a befizetés után válik véglegessé. A főzők a bográcsokat a már ismert helyszíneken, a Dózsa György úton, a Móri úton és a Zichy liget körül állíthatják fel. A részvételi díjért cserébe a szervezők tűzifát, tűztálcát, sörpadgarnitúrát, kenyeret és főzőkötényt biztosítanak a résztvevőknek, a lecsó nyersanyagairól a csapatoknak maguknak kell gondoskodniuk.

Állandó programok, kiállítások

Székesfehérvár: Királyok és szentek – Az Árpádok kora. Kiállítás a Szent István Király Múzeum felújított Fő utcai épületében. Az Árpád-ház program keretében megvalósuló, minden idők legnagyobb, Árpád-kori emlékeket felvonultató tárlata. A kiállítás augusztus végéig, naponta 8 és 20 óra között látogatható.

Székesfehérvár: Kolonics Gábor-emlékkiállítás a Köfém Művelődési Házban. Dugattyú-emberek használt autó-motor alkatrészekből. A kiállítás megtekinthető visszavonásig hétfőtől péntekig 9 és 18 óra között, előre egyeztetett időpontban szombatonként is.

Székesfehérvár: Community – Building / Közösség – Építés. A top_OS csop_Ort kiállítása a városról, a helyről és az időről a Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában. A csoport tagjai: Katja Pratschke és Hámos Gusztáv konceptuális fotó- és videóművészek (Berlin); Asztalos Zsolt képzőművész; Csizik Balázs képzőművész, egyetemi oktató; Szabó Kristóf (KristofLab) médiaművész; Kulcsár Géza kutató, művészeti író. Megtekinthető szeptember 25-éig.

Székesfehérvár: Volt egyszer egy településfényképezés (Fejér megye 1984–1985-ben). Időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárában. Megtekinthető szeptember 17-éig.

Sárbogárd: „Megy a gőzös…” – vándor vasúttörténeti kiállítás a művelődési központban. 125 éves a Börgönd–Sárbogárd-vasútvonal. Megtekinthető hétköznap 13 és 17 óra között vagy előzetes bejelentkezéssel.

“Lépten-nyomon NOWA program”

Három székesfehérvári helyszínen tart díjmentes nordic walking foglalkozást a FEMSZISZ. A helyszín a kiindulási és gyülekezési pont, ahonnan az 1 órás gyaloglás indul

1. Öreghegyi Közösségi Ház 04.04-06.27. között HÉTFŐNKÉNT 17-től 18 óráig

2. István Király Általános Iskola 04.04-06.29. között SZERDÁNKÉNT 14-től 15 óráig

3. Tóvárosi Általános Iskola 04.04-06.27 között HÉTFŐNKÉNT 14-től 15 óráig