Rendezvény

Péntek (július 29.)

Agárd, 18 óra: Péntek esti hangtárlat a Velencei-tavi Galériában (Sigray utca 1.). „Derék gyerek a prücsök” – a Kákics zenekar koncertje a magyarság népzenéjéből. Közreműködik: Györei Kata és Ruzsics László (néptánc).

Székesfehérvár, 17 óra: Árpád-kori esték a Szent István Király Múzeum Rendházában. Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója és Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatója Művészet kontra tudomány – életre kel az Aranybulla címmel tart előadást, melyben az Aranybulla művészi megjelenítései, megformálásai és tudományos aspektusai kerülnek fókuszba.

Szombat (július 30.)

Kőszárhegy, 8 órától: Falunap a sportpályánál. Főzőverseny. 10 óra: Játszóház. Andi bohóc. Dudo mobil játszóház. Népi játékok. Vízen járó labda. Eurojumping. Mobil kalandpark. Arcfestés és csillámtetoválás. 13 óra: Ebéd. 13.30 óra: A főzőverseny eredményhirdetése. 14 óra: Helyi amatőr előadók bemutatkozása. 14.30 óra: Veterán motoros és autós találkozó. Felvonulás a faluban. 15 óra: Meseszínház. 16.30 óra: StarVoice Band. 18 óra: Forgács Gábor színművész, humorista. 19 óra: Operettműsor. 20 óra: Tombola. 21 óra: Sörivó verseny. 21.30 óra: Utcabál. 23 óra: Varga Miklós műsora. 3 óra: Kapuzárás.

Sukoró, 19 óra: Sukorói zenei nyár. Balog Zsolt zongoraművész szólóestje a református templomban. Műsorán: J. S. Bach: Das Wohltemperierte Klavier II. kötet / C-dúr és c-moll prelúdium és fúga (BWV 870–871); J. B. Bach: Ciacona in G (BWV. Anh. 84); C. P. E. Bach: a-moll szonáta (W 50/3, H 138); J. C. F. Bach: A-dúr szonáta (1. Allegretto, 2. Larghetto, 3. Rondo – Allegretto); J. C. Bach: G-dúr szonáta op. 17 No. 1 (1. Allegro, 2. Minuetto con Variatione); W. F. Bach: e-moll fantázia (Falck 21).

Székesfehérvár, 15–17 óra: Alsóvárosi családi délután a közösségi háznál (Szárcsa utca 37.). Zenebatyu élményprogram – interaktív előadás és öko hangszerek készítése.

Székesfehérvár, 17.30 órától: Királyok a Belvárosban. Ezúttal II. András és gyermekei, IV. Béla és Szent Erzsébet „fogadják” az alattvalókat. A felvonulást a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület tagjai kísérik a Fő utcán, és bemutatót is tartanak a Városház téren. A menet 17 órakor indul a Vörösmarty Színháztól, a bemutatók a Mátyás király-emlékműnél és az Országalmánál lesznek. Az aláfestő zenét a Tabulatúra Régizenei Egyesület szolgáltatja, az óriásbábokat Cservenka Ferenc mutatja be a közönségnek. 18 órától: Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar fafúvós kvintettjének kiskoncertje a Zichy ligetben. Közreműködik: Hámori Zsófia (fuvola), Fóris István (oboa), Dávid József (klarinét), Tóth Sára Rebeka (fagott), Balogh Bottyán (kürt). Műsoron: Mozart: Fafúvós kvartett; B. Krol: Laudatio; Haydn: London Trio No. 1., C-dúr, 1. tétel; Stravinsky: Three Pieces for solo clarine; Ibert: Trois piéce bréves.

Vasárnap (július 31.)

Nadap, 9 órától: Mezők patikája – gyógynövénygyűjtő túra Lencsés Rita gyógynövény szakértő vezetésével. (Apróbojtorján, cickafark, ligeti zsálya, orbáncfű, csalán, fehér üröm, galajfélék, ökörfarkkóró, kígyószisz és vadszeder. Előzetes bejelentkezés szükséges: [email protected], 06-70-338-6173; [email protected], 06-30-296-6480.

Kiállítás

Péntek (július 22.)

Kápolnásnyék: Világból világba. Péreli Zsuzsa, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy-díjas képzőművész, kárpitművész kis-életmű kiállítása a Halász-kastélyban. Megtekinthető július végéig a kastély nyitvatartási idejében.

Sárbogárd: „Megy a gőzös…” – vándor vasúttörténeti kiállítás a művelődési központban. 125 éves a Börgönd–Sárbogárd vasútvonal. Megtekinthető hétköznap 13 és 17 óra között vagy előzetes bejelentkezéssel.

Székesfehérvár: Királyok és szentek – Az Árpádok kora. A kiállítás augusztus végéig látogatható a Szent István Király Múzeum Fő utcai Rendházában.

Székesfehérvár: Volt egyszer egy településfényképezés (Fejér megye 1984–1985-ben). Időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárában. Megtekinthető szeptember 17-éig.

Székesfehérvár: Community – Building / Közösség – Építés. A top_OS csop_Ort kiállítása a városról, a helyről és az időről a Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában. Megtekinthető szeptember 25-éig.