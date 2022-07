Július 16.

Örökzöldek, szerelmes dallamok: zenés nyári esték az Öreghegyen

SZÉKESFEHÉRVÁR Szombaton Buch Tibor és Gergely Róbert lép a színpadra, hogy emlékezetes élménnyel ajándékozza meg a közönséget az Öreghegyi Közösség Ház színpadán – erre a műsorban hallható örökzöld dallamok, a megunhatatlan musical- és operettslágerek adnak garanciát. Az esten közreműködik Horváth Elemér „Emi” és testvére, Horváth Péter, ők kísérik hegedűn és zongorán a két népszerű énekest. Eisemann Mihály, Ábrahám Pál, Fényes Szabolcs – csak néhány szerző azok közül, akiknek a dalai elhangoznak az Öreghegyi Közösség Ház színpadán július 29-én, pénteken este. A szerelem nem szégyen című zenés színházi előadásban a múlt század harmincas-negyvenes éveinek muzsikáját élvezheti a hallgatóság. A korszakot Vörös Edit, Domoszlai Sándor és Heller Tamás érdemes művész idézi meg zenével, dalokkal, tánccal, humorral és romantikával. Az esten Gonda László vezetésével közreműködik a Palermo Band. A nyáresti produkciók este nyolc órakor kezdődnek.

Textil­udvar-Textilkert címmel szervez egész napos programot a Fehérvári Kézművesek Egyesülete július 16-án, szombaton a Kézművesek Házában és annak udvarán. Az esemény középpontjában a konyhában használatos textilek állnak, lesznek szakmai előadások, mesterségbemutatók, textiltermékek bemutatója és vására. A Textiludvar-Textilkert program megnyitója 10.00 órakor kezdődik, ezt követik a bemutatókkal egybekötött szakmai előadások. Szeretettel hívják és várják a szakma képviselőit és a kézművesség iránt érdeklődőket.

Éjszakai biciklitúra

VELENCE Éjszakai Velencei-tó-kerülő kerékpáros túrát rendeznek július 16-án, szombaton. Az indulási és célállomás Velence, a rajt 20 és 21 óra között lesz folyamatosan. A Tisza-tó Bringakör által szervezett programra július 14-én, csütörtökön reggel 8 óráig lehet regisztrálni. Velencén, az Enyedi utca végén található kerékpáros pihenőből indul, és ide érkezik vissza a tókerülő biciklitúra, a helyszínen parkolni is lehet. A szervezők közleményben hangsúlyozták, kötelező gondoskodni a kerékpár megfelelő világításáról és rovar elleni szemüvegről, illetve erősen ajánlott a bukósisak használata. A túra nem számít versenynek, mindenki saját felelősségére vesz részt. Minden célba érkező oklevelet és egyedi faérmet kap.

SZÉKESFEHÉRVÁR A városnéző kisvonattal is szerveznek kirándulást az érdeklődőknek: július 16-án, szombaton 10 órakor, valamint augusztus 20-án, szombaton 10 órakor a Bory-várba viszik a kirándulni vágyókat, s onnan vissza is viszik őket a belvárosba.

Székesfehérvár, 16.30 óra: Fanfár királyainkért. A Fejér Szövetség és az Alba Regia Civitas Rend történelmi kegyeleti szertartása Károly Róbert király elhalálozásának 680. évfordulós napján és Szapolyai (I.) János király elhalálozásának 644. évfordulós előnapján a hajdani Koronázó templom Romkertjében. 16.30 óráig: Gyülekező a nemzeti Sírkert és Emlékhely kapujában. 17 óráig: Megemlékezés a királyi csontosszáriumnál.

II. Szentgyörgyi Hacacáré

MEZŐSZENTGYÖRGY Július 16–17-én rendezik a II. Szentgyörgyi Hacacárét – Népi a javából címmel. Vasárnap az Eötvös Károly művelődési háznál 17 órai kezdettel a Kárpát- medencében megtalálható népzenék teljes palettáját felvonultató Dobroda zenekar muzsikál, majd 18.30-tól Ferenczi György és a Rackajam ontja a zenét rock and roll stílusban.

Dég, 7 órától: Fejér megyei kettesfogathajtó-bajnokság. Helyszín: kastélypark. 7 óra: Fogatok érkezése, nevezés. 7.45 óra: Pályabejárás. 9.15 óra: Technikai értekezlet. 10 óra: Akadályhajtás (1. forduló). 13 óra: Akadályhajtás (2. forduló). 16 óra: Összevetés. 16.30 óra: Vadászhajtás. 17.30 óra: Eredményhirdetés. (Rendező: Vihar Lovas Egyesület, Sárkeresztúr).

Sukoró, 19 óra: Sukorói zenei nyár – Hajas Szilárd fuvolaművész és Bábel Klára hárfaművész kamaraestje a református templomban. Műsoron: J. S. Bach: Esz-dúr szonáta (BWV 1031); G. F. Händel: B-dúr hárfaverseny op. 4 No. 6 (HWV 294) – 1. tétel; W. A. Mozart: C-dúr Andante (KV 315); C. Saint-Saëns: Fantázia (op. 124); C. Debussy: Syrinx; F. Doppler – A. Zamara: Casilda-fantázia.

Július 17.

Mezőszentgyörgy, 15 órától: Szentgyörgyi hacacáré – Népi a javából! Helyszín: a művelődési ház. 15 óra: Guliba Társulat: „Csípd meg, fogd meg, eredj utána!” 16 óra: Kákics zenekar – moldvai táncház. 17 óra: Dobroda zenekar. 18.30 óra: Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák.

Július 22.

Társasjáték-nap

SZÉKESFEHÉRVÁR A Széna téri tagkönyvtárban társasjáték-napot tartanak július 22-én.

Július 23.

Anna-bál

SZÉKESFEHÉRVÁR A Felsővárosi Közösségi Házban július 23-án Anna-bál lesz.

Sörest a tájházban

VÉRTESBOGLÁR Július 23-án 17 órától sörest lesz a tájház udvarán. 17.30 órakor a Mi, svábok mindig jó magyarok voltunk című dokumentumfilmet vetítik, majd a tánccsoportok bemutatója következik. A bál 19 órakor kezdődik.

Július 27-30. FEZEN

Július 29.

Örökzöldek, szerelmes dallamok: zenés nyári est az Öreghegyen

Kortárs tánc két napon át

KÁPOLNÁSNYÉK Café de la Danse kortárstánc fesztivál címmel érkezik a Halász Gedeon Eseményközpontba július 29-30-án a Frenák Pál Társulat. A rendezvény keretében július 29-én 17 órakor a program kezdőknek szóló tánc workshoppal kezdődik, melyet Keresztes Patrik, a FrenÁk Társulat szakembere vezet. Ezt követően balett kurzust tartanak a tapasztalattal rendelkezők számára, melyben a Székesfehérvári Balett Színház művészei veszek részt. Ezt követően pedig 18.30-kor Góbi Rita Tátikák című előadása látható. Majd pedig este 20 órakor jön a lényeg, ekkor kezdődik ugyanis a FrenÁk Társulat fellépése, Secret Off_Man címmel, melyet közönségtalálkozó követ. Másnap, július 30-án, szombaton 17 órakor kezdődnek az újabb foglalkozások. Elsőként a Társulat Trace című előadása lesz, melyet beszélgetés követ. A délután folyamán további tánc workshopok lesznek kezdőknek és haladóknak egyaránt, melyeket követően izgalmas interaktív előadást tart Vasas Erika, a Társulat szakembere, "Amit a kortárs táncról tudni lehet" címmel. A szombat estét 20 órakor a Székesfehérvári Balett Színház Percről-percre című darabja, majd pedig annak közönségtalálkozója zárja.

Július 30.

Vár a X. Jubileumi Ercsi Autó Motor és 12. Suzuki Találkozó az ercsi Dunaparton

ERCSI Július 30-án, szombaton várják az autók szerelmeseit Ercsiben. Az alábbi programokkal várják az érdeklődőket: Patricar kipufogó- és hangnyomás-verseny, autós ügyességi verseny, felni-kitartás (női és férfi), hengerfej-dobás, autóhúzás, autós limbó, a Zeley Alapítvány bemutatója, Zeley Zsuzsanna akrobatikus táncbemutató, a Tadzs Mahal csillagai tánccsoport és a Mákvirágok Tánccsoport bemutatója, és az elmaradhatatlan tombola. 17:15-től Szombat esti láz, Pál Éva Neoton Nosztalgia.

DSC OFF BMW Találkozó

DUNAÚJVÁROS Ezúttal a BMW-k rajongóit kényeztetik a szervezők a DSC OFF BMW Találkozón, de természetesen minden érdeklődőt szeretettel várnak Fejér Megyei Bömbisek és az EVILS Egyesület tagjai. A kétnapos rendezvényen, július 30-31-én, szombaton és vasárnap, két helyszínen, a Vásártéren és a Vasműtér parkolójában hódolhatnak szenvedélyük tárgyának a BMW-k rajongói. A két helyszínen két szektorban várják az érdeklődőket. A Vásártér területén BMW kiállítás, szépségverseny, ügyességi versenyek, szolgáltatási expo várja a vendégeket, a másik, Vasműtéri helyszínen pedig a drift aréna és az ügyességi versenyek, mint az autólimbó, az autó toló verseny és a hangnyomás mérés kaptak helyet. A találkozó során STUNT RIDER motoros bemutatóval is készülnek a szervezők, valamint további meglepetésekkel is várják a helyszínre látogatókat! A nem BMW-vel érkezők részére is őrzött vendégparkolót biztosítanak a szervezők a rendezvény teljes időtartama alatt. Belépő 2000 Ft/fő, 16 év alatt vendégek részére ingyenes.

Hangszerkészítő interaktív program

SZÉKESFEHÉRVÁR Alsóvárosi Közösségi Házban július 30-án, szombaton hangszerkészítő interaktív szórakoztató programra várják az érdeklődőket.

Augusztus

Augusztus 5.

Alba Regia Feszt

SZÉKESFEHÉRVÁR Idén augusztus 5. és 7. között ismét megrendezik az Alba Regia Fesztet Székesfehérváron. Az ingyenes koncertsorozat péntektől vasárnapig nemcsak a fesztivál látogatóinak, hanem a belvárosban sétálóknak is feledhetetlen zenei élményt fog nyújtani. Idén is a hazai jazz, fusion és funk-soul szcéna legnépszerűbb együttesei, előadói adnak koncerteket. A 30. jubileumát ünneplő Fusio Group nyitja meg az eseményt péntek 18 órakor, őket a Szabó-Gyányi Kvintett követi Kovács Kornéllal kiegészülve, majd 21 órától az Oláh Dezső Trió és Vörös Janka adnak koncertet. Szombaton az ifj. Egri János kvartet, a Subtones és este a Stinky Bugs Koszi Jankával és Méhes Adriánnal lesznek a színpadon; vasárnap pedig a Coltrane Legacy, az Orbay Lilla quartet és a Vörös Tamás Project zenélnek. Az 1967-ben alapított jazzfesztivál újjászületése óta már 9. alkalommal varázsolja három napra az igényes hazai zene fellegvárává Székesfehérvárt. Az ismert zenészek felvonultatása mellett a fesztivál szervezői fellépési lehetőséget adnak a fiatal tehetségek számára. A koncertek átállási idejében a Kodolányi János Egyetem Modern Zenei Tanszékének legtehetségesebb hallgatói zenélnek a gyülekező tömegnek és az arra sétálóknak.

Augusztus 12.

Királyi Napok augusztus 12-től 21-ig

A Székesfehérvári Királyi Napok programsorozata augusztus 12-én a Zichy színpadnál kezdődik „Az élet pecsétje” című megnyitóval, augusztus 12-e és 14-e között pedig a járásbíróság épületét világítják be egy háromdimenziós, architekturális, látványos vetítéssel életre kelteni. Ugyanezeken a napokon lesz az Országzászló téren a Fehérvári Mézünnep, 13-a és 17-e között a Királyi Napok Folkfesztivál, amely ugyan még nem nemzetközi idén, de remélhetőleg jövőre ismét az lesz. Augusztus 13-án családi piknik lesz a Zichy ligetben. Augusztus 14-én az egyházmegyének adják át a belvárost: a szent család ereklyéinek ünnepélyes átvitele lesz a Püspöki Palotából immáron a Szent István Bazilikába. Itt lesz 18 órától a fogadalmi szentmise is – kiemelte a szakmai vezető még 15-e és 16-a között a kertmozit, amely a Bartók Béla térre költözik idén. Augusztus 18-án 17 órakor új helyszínen, a Zichy színpadon lesz a Katonazenekari Fesztivál, majd 19.30-kor lép fel az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. Augusztus 19-e és 21-e között Koronázási Ünnepi Játékok jönnek, történelmi hangulatú programokkal, hagyományőrzőkkel, az Aranybulla-emlékév apropóján lesznek könyvkötők, könyvmerítők, nyomdászok is a belvárosban. Az óriásbáb család két taggal bővül idén – árulta el Benkő-Igaz Krisztina, de hogy kikkel, az még legyen meglepetés! Augusztus 19-e és 21-e között lesz fényutca is a belvárosban. Augusztus 20-án pedig népművészeti fesztivál is lesz a szokásos programok – például a királyok menete - között: közel száz népviseletes asszony perdül táncra ezen a napon a belvárosban. A szertartásjáték pedig az ünnepi programsorozat kiemelt része lesz idén is.

Augusztus 18.

Lendvától a Szlovén toszkánáig

A Gaja Egyesület négynapos kerékpártúrát szervez, érintik Szlovénia határ-menti településeit, és bepillanthatnak velük az Őrség legszebb tájaira. A túrákat felkészült, a térséget jól ismerő túravezetők vezetik, így a résztvevők a határmenti térségek kulturális, történelmi, építészeti és természeti értékeivel is megismerkedhetnek. Ha szeretsz bringázni, szereted a jó társaságot, a szép tájakat és finom ételeket, akkor ez a pár nap tartalmas időtöltést és kikapcsolódást fog nyújtani. A túra során lesznek majd komolyabb emelkedők és lejtők, ezért (is) légy felkészült, és a bringád is, különös tekintettel figyelj a fékekre. Részletek itt.

Augusztus 20.

SZÉKESFEHÉRVÁR A városnéző kisvonattal is szerveznek kirándulást az érdeklődőknek: augusztus 20-án, szombaton 10 órakor a Bory-várba viszik a kirándulni vágyókat, s onnan vissza is viszik őket a belvárosba.

Szeptember

Szeptember 24.

XVII. Fehérvári Lecsófőző Vigasság

SZÉKESFEHÉRVÁR Megkezdődött a jelentkezés a szeptember 24-i XVII. Fehérvári Lecsófőző Vigasságra. Két év kényszerű szünet után néhány héttel ezelőtt óriási örömet szerzett a Fehérvári Lecsófőző Vigasság rajongóinak a bejelentés: szeptember 24-én megtartják a programot. A magánszemélyek, cégek, civil és egyéb szervezetek, pártok több mint két hónapon át, június 20. és augusztus 28. között foglalhatnak főzőhelyet az eseményre. A regisztrációt követően 5 munkanapon belül be kell fizetni a részvételi díjat – a helyfoglalás kizárólag a befizetés után válik véglegessé. A főzők a bográcsokat a már ismert helyszíneken, a Dózsa György úton, a Móri úton és a Zichy liget körül állíthatják fel. A részvételi díjért cserébe a szervezők tűzifát, tűztálcát, sörpadgarnitúrát, kenyeret és főzőkötényt biztosítanak a résztvevőknek, a lecsó nyersanyagairól a csapatoknak maguknak kell gondoskodniuk.

Állandó programok, kiállítások

Székesfehérvár: Királyok és szentek – Az Árpádok kora. Kiállítás a Szent István Király Múzeum felújított Fő utcai épületében. Az Árpád-ház program keretében megvalósuló, minden idők legnagyobb, Árpád-kori emlékeket felvonultató tárlata. A kiállítás augusztus végéig, naponta 8 és 20 óra között látogatható.

Kápolnásnyék: Világból világba. Péreli Zsuzsa, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy-díjas képzőművész, kárpitművész kis-életmű kiállítása a Halász-kastélyban. Megtekinthető július végéig a kastély nyitvatartási idejében (Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány).

Székesfehérvár: Kolonics Gábor-emlékkiállítás a Köfém Művelődési Házban. Dugattyú-emberek használt autó-motor alkatrészekből. A kiállítás megtekinthető visszavonásig hétfőtől péntekig 9 és 18 óra között, előre egyeztetett időpontban szombatonként is.

Székesfehérvár: Community – Building / Közösség – Építés. A top_OS csop_Ort kiállítása a városról, a helyről és az időről a Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában. A csoport tagjai: Katja Pratschke és Hámos Gusztáv konceptuális fotó- és videóművészek (Berlin); Asztalos Zsolt képzőművész; Csizik Balázs képzőművész, egyetemi oktató; Szabó Kristóf (KristofLab) médiaművész; Kulcsár Géza kutató, művészeti író. Megtekinthető szeptember 25-éig.

Székesfehérvár: Tábori Csaba festőművész Cím nélkül című tárlatának megnyitója. A kiállítást megnyitja: Aknai Péter író. Közreműködik: Bolha Gábor és kisegyüttese (Madeira). Helyszín: Szent István Király Múzeum – Pelikán Galéria. A kiállítás megtekinthető július 22-éig.

Székesfehérvár: Volt egyszer egy településfényképezés (Fejér megye 1984–1985-ben). Időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárában. Megtekinthető szeptember 17-éig.

Sárbogárd: „Megy a gőzös…” – vándor vasúttörténeti kiállítás a művelődési központban. 125 éves a Börgönd–Sárbogárd-vasútvonal. Megtekinthető hétköznap 13 és 17 óra között vagy előzetes bejelentkezéssel.

“Lépten-nyomon NOWA program”

Három székesfehérvári helyszínen tart díjmentes nordic walking foglalkozást a FEMSZISZ. A helyszín a kiindulási és gyülekezési pont, ahonnan az 1 órás gyaloglás indul

1. Öreghegyi Közösségi Ház 04.04-06.27. között HÉTFŐNKÉNT 17-től 18 óráig

2. István Király Általános Iskola 04.04-06.29. között SZERDÁNKÉNT 14-től 15 óráig

3. Tóvárosi Általános Iskola 04.04-06.27 között HÉTFŐNKÉNT 14-től 15 óráig