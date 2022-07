JÚLIUS

Július 2.

Ismét sütik a kuglófot Jenőben

JENŐ Immár XII. alkalommal vajazzák ki a kuglóf formát a július 1-3 között tartandó fesztiválra. A három napos dínom-dánom tele lesz meglepetés vendégekkel és helyi fellépőkkel egyaránt. Szombaton az iskolások műsora mellett a Jenői Asszonykórus dalol és a Tűzrőlpattant Menyecskék ropják, de az Orfeum Operett műsora sem fog hiányozni a sorból. Aki az esti bálban sem fáradt el kellőképpen, az vasárnap a reggeli tornával kezdheti a napot. Gyerekeknek bábműsor, nagyoknak íjászbemutató. A fehérvári Tűzoltó Egyesület is előveszi a fecskendőt. A partihangulatért Csepregi Éva, Miller Zoltán és Kaczor Feri felelnek. És ne feledjük, vasárnap sülnek a kuglófok!

Királyi kézfogó a Városház téren

SZÉKESFEHÉRVÁR Július másodikán egy olyan óriásbábbal találkozhatnak a belvárosi járókelők, „aki” nem tagja az óriásbáb-családnak, csak ezen az eseményen látható, ahol már búcsúzik is a várostól – Barbarossa Frigyes német-római császár óriásbábja városunk ajándéka Schwäbisch Gmünd számára. Német testvérvárosunk 2022. július 8–10. között ünnepli testvérvárosi kapcsolatainak kerek évfordulóit, a koronavírus járvány miatt egy év csúszással. Schwäbisch Gmünd és Székesfehérvár 1991-ben kötötte meg a testvérvárosi szerződést. A jubileumi eseménysorozatban fellép az Alba Regia Táncegyüttes és fehérvári sportegyesületek fiataljai is összemérik erejüket a testvérvárosokból érkező fiatalokkal. Az idei ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye lesz a dinasztiát bemutató színházi produkció. Barbarossa Frigyes császár óriásbábja elkészült, és július 2-án, szombaton 17 órakor búcsút vesz városunktól a Városház téren. A császár mellett III. Béla király óriásbábja is megjelenik az Országalma mellett, sőt, a jelenlévők egy kézfogónak is tanúi lehetnek: Barbarossa Frigyes legidősebb fia, VI. Frigyes sváb gróf itt jegyzi el III. Béla lányát, Konstanciát, majd udvari zenészek, a Fiori Musicali Együttes tagjai adnak koncertet, a történeten a királyi kikiáltó, Szabó Miklós Bence vezeti végig a közönséget.

Egészségügyi szűrések és családi sportprogram Szárazréten

SZÉKESFEHÉRVÁR Egy helyszín, két program – július első szombatja az egészség és a sport jegyében telik a Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvarban. Reggel nyolctól délig egészségügyi szűréseken vehetnek részt az érdeklődők, 9 és 13 óra között pedig sportprogramok várják az érkezőket. Mindkét esemény ingyenes. A szombat délelőtti egészségügyi szűrés keretében a szakemberek a helyszínen elvégzik a vérnyomás- és a vércukorszint ellenőrzését. Lehetőség lesz magasság és testsúly mérésére, ezek birtokában meghatározható a BMI-index, amely megmutatja: kell-e diétázni. Ha igen, akkor akár azonnal dietetikai tanácsokat is kaphatnak a helyszínen. Csontsűrűség-mérésen is részt vehetnek, kipróbálhatják, milyen a nyirokmasszázs és a japán arcmasszázs, találkozhatnak egy csontkovács-sportmasszőrrel és kóstolhatnak vitamin étrendkiegészítőket is. Jelen lesznek a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia munkatársai, akik egyéni beszélgetésekre várják a látogatókat, de lehetőség lesz a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos tesztek kitöltésére, valamint a szerencsejáték-szimulátor kipróbálására is. A gyerekek a nekik kialakított gyereksarokban érezhetik jól magukat. Egy másik programot is kínál a ház, 9 órától végig lehet menni az Exatlon-pályán. Találkozhatnak Vértes Rebekával és Temesi Károllyal, freestyle focistákkal. A Trial egyesület tagjai időnként a fizikai törvényeivel ellentétes produkcióval ejtik majd ámulatba a közönséget. Egy sportnap persze nem lehet tényleges mozgás nélkül,Veszelszki-Cséza Ágnes aerobikozni, Szűcs Dorina pedig jógázni hív.

Július 3.

Vígjáték után mesemusical

KÁPOLNÁSNYÉK A gyerekeknek készülnek zenész mesejátékkal: a Micimackót ezúttal musical formájában láthatja a közönség július 3-án, vasárnap 10 órakor.

Július 4.

Jáky Kaland - Nyári tábor

SZÉKESFEHÉRVÁR A Székesfehérvári Szakképzési Centrum szeretné, ha a gyermekek megismerkednének az intézményeiben oktatott szakmákkal. Ehhez kapcsolódva szervezi meg az idei évben első alkalommal a Jáky József Technikum is a Jáky Kalandot, melynek keretein belül a gyermekek betekintést kapnak a következő képzésekbe: földmérő, földügyi és térinformatikai technikus, informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus, közszolgálati technikus, útépítő, vasútépítő és –fenntartó technikus és magasépítő technikus. A tábor időpontja: július 04.-08. (hétfő-péntek), 8 és 16 óra között. A tábor helyszíne: Jáky József Technikum, Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 11. A táborba főként 5-7. évfolyamos tanulókat várunk! A tábor teljesen ingyenes! Jelentkezni lehet a következő e-mail címen: [email protected]

Július 8.

XI. Lyukas Fazék Fesztivál

LEPSÉNY Az elkészítendő étel nem más, mint a székelykáposzta. Július 8. péntek délig lehet leadni a nevezéseket. Idén díjtalan a részvétel, de a versenyzőknek maguknak kell gondoskodniuk minden alapanyagról és egyéb felszerelésről, mint például a sátorról és a padokról. Csapatonként 1 kg. kenyérről és műanyag tányérokról gondoskodnak a szervezők. Az elkészült ételeket szakértő zsűri bírálja majd el. Eredményhirdetés 15-kor várható a helyszínen. nevezni Borsos Györgynél a könyvtárban vagy Sütő Krisztinánál a művelődési házban lehet.

Július 14-17.

Bakafesztivál

CSÁKVÁR A településen megrendezendő feszt célja a bakákról való megemlékezés. A hagyományőrző és egyben veteránjármű találkozón minden érdeklődő jól érezheti magát. A háborús és veterán járművek mellett különleges motorkerékpárok is kiállításra kerülnek. A csákvári rendezvényen lesz hadijáték és harcászati bemutató, amely a kicsiknek is kellemes programot ígér. A környék ezen a napon a helyi eseményeket játssza újra, így az érkezők kicsit visszatekinthetnek a régmúlt időkbe, a bakák életébe. Érdemes az eseményre ellátogatni, hiszen számtalan egyéb a harcászattal kapcsolatos program is várható, amely szintén minden korosztálynak ajánlott. A helyszínen étel és ital is elérhető a helyi vendéglátó egységek segítségével. A hadtörténet kedvelőit várják a szervezők!

Július 16.

Örökzöldek, szerelmes dallamok: zenés nyári esték az Öreghegyen

SZÉKESFEHÉRVÁR Két hangulatos zenés programra hívja a közönséget júliusban a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ az Öreghegyi Közösségi Házba. Július 16-án, szombaton Buch Tibor és Gergely Róbert lép a színpadra, hogy emlékezetes élménnyel ajándékozza meg a közönséget – erre a műsorban hallható örökzöld dallamok, a megunhatatlan musical- és operettslágerek adnak garanciát. Az esten közreműködik Horváth Elemér „Emi” és testvére, Horváth Péter, ők kísérik hegedűn és zongorán a két népszerű énekest. Eisemann Mihály, Ábrahám Pál, Fényes Szabolcs – csak néhány szerző azok közül, akiknek a dalai elhangoznak az Öreghegyi Közösség Ház színpadán július 29-én, pénteken este. A szerelem nem szégyen című zenés színházi előadásban a múlt század harmincas-negyvenes éveinek muzsikáját élvezheti a hallgatóság. A korszakot Vörös Edit, Domoszlai Sándor és Heller Tamás érdemes művész idézi meg zenével, dalokkal, tánccal, humorral és romantikával. Az esten Gonda László vezetésével közreműködik a Palermo Band. A nyáresti produkciók este nyolc órakor kezdődnek.

II. Szentgyörgyi Hacacáré

MEZŐSZENTGYÖRGY Július 16–17-én rendezik a II. Szentgyörgyi Hacacárét – Népi a javából címmel. Vasárnap az Eötvös Károly művelődési háznál 17 órai kezdettel a Kárpát- medencében megtalálható népzenék teljes palettáját felvonultató Dobroda zenekar muzsikál, majd 18.30-tól Ferenczi György és a Rackajam ontja a zenét rock and roll stílusban.

Július 29.

Örökzöldek, szerelmes dallamok: zenés nyári est az Öreghegyen

SZÉKESFEHÉRVÁR Hangulatos zenés programra hívja a közönséget júliusban a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ az Öreghegyi Közösségi Házba. Az előadás 20 órakor kezdődik. Az Öreghegyi Közösségi Ház hagyományos rendezvénye, a Nyáresti vigadalom hosszú évek óta elmaradhatatlan „tartozéka” a fehérvári nyári programoknak. Eisemann Mihály, Ábrahám Pál, Fényes Szabolcs – csak néhány szerző azok közül, akiknek a dalai elhangoznak az Öreghegyi Közösség Ház színpadán július 29-én, pénteken este. A szerelem nem szégyen című zenés színházi előadásban a múlt század harmincas-negyvenes éveinek muzsikáját élvezheti a hallgatóság. A korszakot Vörös Edit, Domoszlai Sándor és Heller Tamás idézi meg zenével, dalokkal, tánccal, humorral és romantikával. Az esten Gonda László vezetésével közreműködik a Palermo Band.

Július 30.

Vár a X. Jubileumi Ercsi Autó Motor és 12. Suzuki Találkozó az ercsi Dunaparton

ERCSI Július 30-án, szombaton várják az autók szerelmeseit Ercsiben. Az alábbi programokkal várják az érdeklődőket: Patricar kipufogó- és hangnyomás-verseny, autós ügyességi verseny, felni-kitartás (női és férfi), hengerfej-dobás, autóhúzás, autós limbó, a Zeley Alapítvány bemutatója, Zeley Zsuzsanna akrobatikus táncbemutató, a Tadzs Mahal csillagai tánccsoport és a Mákvirágok Tánccsoport bemutatója, és az elmaradhatatlan tombola. 17:15-től Szombat esti láz, Pál Éva Neoton Nosztalgia.

Augusztus

Augusztus 18.

Lendvától a Szlovén toszkánáig

A Gaja Egyesület négynapos kerékpártúrát szervez, érintik Szlovénia határ-menti településeit, és bepillanthatnak velük az Őrség legszebb tájaira. A túrákat felkészült, a térséget jól ismerő túravezetők vezetik, így a résztvevők a határmenti térségek kulturális, történelmi, építészeti és természeti értékeivel is megismerkedhetnek. Ha szeretsz bringázni, szereted a jó társaságot, a szép tájakat és finom ételeket, akkor ez a pár nap tartalmas időtöltést és kikapcsolódást fog nyújtani. A túra során lesznek majd komolyabb emelkedők és lejtők, ezért (is) légy felkészült, és a bringád is, különös tekintettel figyelj a fékekre. Részletek itt.

Szeptember

Szeptember 24.

XVII. Fehérvári Lecsófőző Vigasság

SZÉKESFEHÉRVÁR Megkezdődött a jelentkezés a szeptember 24-i XVII. Fehérvári Lecsófőző Vigasságra. Két év kényszerű szünet után néhány héttel ezelőtt óriási örömet szerzett a Fehérvári Lecsófőző Vigasság rajongóinak a bejelentés: szeptember 24-én megtartják a programot. A magánszemélyek, cégek, civil és egyéb szervezetek (intézmények, egyesületek, alapítványok), pártok több mint két hónapon át, június 20. és augusztus 28. között foglalhatnak főzőhelyet az eseményre. Fontos tudnivaló a jelentkezők számára, hogy a regisztrációt követően 5 munkanapon belül be kell fizetni a részvételi díjat – a helyfoglalás kizárólag a befizetés után válik véglegessé. A cégek átutalással, a magánszemélyek, a civil és egyéb szervezetek képviselői pedig személyesen készpénzben vagy bankkártyával teljesíthetik a befizetést Székesfehérváron, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdő sor 3. alatti központjának pénztárában. A főzők a bográcsokat a már ismert helyszíneken, a Dózsa György úton, a Móri úton és a Zichy liget körül állíthatják fel. A részvételi díjért cserébe a szervezők tűzifát, tűztálcát, sörpadgarnitúrát, kenyeret és főzőkötényt biztosítanak a résztvevőknek, a lecsó nyersanyagairól a csapatoknak maguknak kell gondoskodniuk. A rendezvénnyel kapcsolatos minden információ a www.fehervariprogram.hu/lecso honlapon olvasható.

Állandó programok, kiállítások

Székesfehérvár: Királyok és szentek – Az Árpádok kora. Kiállítás a Szent István Király Múzeum felújított Fő utcai épületében. Az Árpád-ház program keretében megvalósuló, minden idők legnagyobb, Árpád-kori emlékeket felvonultató tárlata. A kiállítás augusztus végéig, naponta 8 és 20 óra között látogatható.

Kápolnásnyék: Világból világba. Péreli Zsuzsa, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy-díjas képzőművész, kárpitművész kis-életmű kiállítása a Halász-kastélyban. Megtekinthető július végéig a kastély nyitvatartási idejében (Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány).

Székesfehérvár: Kolonics Gábor-emlékkiállítás a Köfém Művelődési Házban. Dugattyú-emberek használt autó-motor alkatrészekből. A kiállítás megtekinthető visszavonásig hétfőtől péntekig 9 és 18 óra között, előre egyeztetett időpontban szombatonként is.

Székesfehérvár: Volt egyszer egy településfényképezés (Fejér megye 1984–1985-ben). Időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárában. Megtekinthető szeptember 17-éig.

Sárbogárd: „Megy a gőzös…” – vándor vasúttörténeti kiállítás a művelődési központban. 125 éves a Börgönd–Sárbogárd-vasútvonal. Megtekinthető hétköznap 13 és 17 óra között vagy előzetes bejelentkezéssel.

“Lépten-nyomon NOWA program”

Három székesfehérvári helyszínen tart díjmentes nordic walking foglalkozást a FEMSZISZ. A helyszín a kiindulási és gyülekezési pont, ahonnan az 1 órás gyaloglás indul

1. Öreghegyi Közösségi Ház 04.04-06.27. között HÉTFŐNKÉNT 17-től 18 óráig

2. István Király Általános Iskola 04.04-06.29. között SZERDÁNKÉNT 14-től 15 óráig

3. Tóvárosi Általános Iskola 04.04-06.27 között HÉTFŐNKÉNT 14-től 15 óráig