Veterán autós és motoros találkozót tartanak Kőszárhegyen július 30-án, 14:30-tól felvonulással, miközben a falunapi rendezvények is javában folynak majd. Az elmaradhatatlan főzőverseny után a kilátogatókat ebédre is vendégül látják. A színpadon amatőr helyi előadók mellett Forgács Gábor humorista is fellép és operett-előadás is lesz. A kicsik kipróbálhatják az összes játékot, amivel csak az ő kedvüket keresik majd a szervezők: játszóház, népi játékok, vízen járó labda, de lesz arcfestés, csillámtetkó és Andi bohóc is. A kitartó nagykorúak este nyolctól kipróbálhatják magukat a sörivó versenyen, majd kitombolhatják magukból a bubikat az utcabálon és Varga Miklós koncertjén.