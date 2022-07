Rendezvény

Péntek (július 15.)

Székesfehérvár, 17 óra: Árpád-kori esték. Miért működött két országos hatáskörű hiteleshely a középkori Székesfehérváron? – Ribi András tudományos munkatárs előadása a Szent István Király Múzeum Rendházában. A hiteleshelyek a mai közjegyzői intézmény elődeinek tekinthetők. A középkori Székesfehérváron két ilyen intézmény is létezett, amelyek területi hatáskörüket tekintve nemcsak lokális, hanem országos jelentőségűek is voltak. Az előadásból megtudhatjuk, miért volt Fehérváron két ilyen nagy jelentőségű hiteleshely, és hogy létük hogyan helyezi el a középkori települést a korabeli magyar jogéletben és jogi írásbeliségben.

Szombat (július 16.)

Dég, 7 órától: Fejér megyei kettesfogathajtó-bajnokság. Helyszín: kastélypark. 7 óra: Fogatok érkezése, nevezés. 7.45 óra: Pályabejárás. 9.15 óra: Technikai értekezlet. 10 óra: Akadályhajtás (1. forduló). 13 óra: Akadályhajtás (2. forduló). 16 óra: Összevetés. 16.30 óra: Vadászhajtás. 17.30 óra: Eredményhirdetés. (Rendező: Vihar Lovas Egyesület, Sárkeresztúr).

Mezőszentgyörgy, 16 órától: Szentgyörgyi hacacáré – Népi a javából! Helyszín: a tájház. 16 óra: Navratil Andrea és a Kobzos együttes: „Égből szállott dali madár…” 17 óra: Kézműves foglalkozás. Népi játszótér. Fotókiállítás régi szentgyörgyi képekből. Téma: Így mulattunk mi! 18 óra: Szedtevette zenekar – játékos táncház. 19 óra: Fodor „Neti” Sándor – dokumentumfilm-vetítés a híres kalotaszegi prímásról.

Sukoró, 19 óra: Sukorói zenei nyár – Hajas Szilárd fuvolaművész és Bábel Klára hárfaművész kamaraestje a református templomban. Műsoron: J. S. Bach: Esz-dúr szonáta (BWV 1031); G. F. Händel: B-dúr hárfaverseny op. 4 No. 6 (HWV 294) – 1. tétel; W. A. Mozart: C-dúr Andante (KV 315); C. Saint-Saëns: Fantázia (op. 124); C. Debussy: Syrinx; F. Doppler – A. Zamara: Casilda-fantázia.

Székesfehérvár, 16.30 óra: Fanfár királyainkért. A Fejér Szövetség és az Alba Regia Civitas Rend történelmi kegyeleti szertartása Károly Róbert király elhalálozásának 680. évfordulós napján és Szapolyai (I.) János király elhalálozásának 644. évfordulós előnapján a hajdani Koronázó templom Romkertjében. 16.30 óráig: Gyülekező a nemzeti Sírkert és Emlékhely kapujában. 17 óráig: Megemlékezés a királyi csontosszáriumnál.

Vasárnap (július 17.)

Mezőszentgyörgy, 15 órától: Szentgyörgyi hacacáré – Népi a javából! Helyszín: a művelődési ház. 15 óra: Guliba Társulat: „Csípd meg, fogd meg, eredj utána!” 16 óra: Kákics zenekar – moldvai táncház. 17 óra: Dobroda zenekar. 18.30 óra: Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák.

Kiállítás

Péntek (július 15.)

Kápolnásnyék: Világból világba. Péreli Zsuzsa, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy-díjas képzőművész, kárpitművész kis-életmű kiállítása a Halász-kastélyban. Megtekinthető július végéig a kastély nyitvatartási idejében.

Sárbogárd: „Megy a gőzös…” – vándor vasúttörténeti kiállítás a művelődési központban. 125 éves a Börgönd–Sárbogárd vasútvonal. Megtekinthető hétköznap 13 és 17 óra között vagy előzetes bejelentkezéssel.

Székesfehérvár: Tábori Csaba festőművész Cím nélkül című tárlata a Szent István Király Múzeum Pelikán Galériájában. A kiállítás megtekinthető július 22-éig.

Székesfehérvár: Volt egyszer egy településfényképezés (Fejér megye 1984–1985-ben). Időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárában. Megtekinthető szeptember 17-éig.

Székesfehérvár: Community – Building / Közösség – Építés. A top_OS csop_Ort kiállítása a városról, a helyről és az időről a Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában. Megtekinthető szeptember 25-éig.