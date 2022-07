A négy éve indult Segítő Fehérvár program keretében számos rendezvény valósult meg az elmúlt években, többek között kirándulások, közösségteremtő és -fejlesztő események, családok számára szervezett szórakoztató programok, ingyenes egészségügyi szűrések. Ez utóbbira van most ismét lehetőség egészen délig a szárazréti közösségi házban, ahol csontsűrűség, vérnyomás- és vércukorszint-méréssel, dietetikai tanácsadással várják az érdeklődőket, de a helyszínen igénybe lehet venni csontkovácsot és masszőrt is, és ki lehet próbálni a nyirokmasszázst és a japán arcmasszázst is. Ezen felül szenvedélybetegségekkel kapcsolatos szűrőtesztekkel is készültek a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia munkatársai.

Forrás: Nagy Norbert / FMH

A szűrőnappal párhuzamosan, 13 óráig tart a Mozdulj! elnevezésű program az extrém sportok jegyében. A legizgalmasabbnak talán az Exatlon pálya kipróbálása ígérkezik, ami nem más, mint egy hosszú, levegővel felfújt akadálypálya, amin végig kell futni. Aki ennél is többre vágyik, az – a szél aktuális erősségétől függően – a mászófalat is meghódíthatja. 11.30 órakor a Trial Sportegyesület bemutatóját élvezhetik, míg 12 órakor Szűcs Dorinával jógázhatnak a vállalkozó szelleműek.