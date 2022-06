Június 3.

Fehérvárcsurgó, Károlyi Kastély, 18. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok, 10 órától: az előadások 14:30-kor kezdődnek. 14:30, Igor Kyselka tájépítész, Területfejlesztési Intézet, Brno (Csehország): Hogyan kerülhetünk közelebb a természethez az esztétikai elvek tiszteletben tartása mellett? A biológiai sokféleséget növelő, megvalósult tájépítészeti projektek válogatott példái Csehországban. 15:00 Didier Wirth elnök, Európai Kertészeti és Tájépítészeti Intézet: A kertek ismerete és jövője Európában. 15:30 Herczeg Ágnes elnök, Magyar Kertörökség Alapítvány: „A Magyar Kertörökség jelene és jövője, a Magyar Kertörökség Alapítvány célkitűzései. 16:00 Diane Ortolani, Jardin Exotique de Monaco: A Monacói Egzotikus Kert története”

Kápolnásnyék, Halász Gedeon Eseményközpont, 14 óra: a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola kiemelt feladatának tekinti a fiatalok művészeti nevelését. Ennek jegyében a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola végzős tanulóinak munkáiból nyílik kiállítás. Köszöntőt mond: Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke. A kiállítást bemutatja és megnyitja: Pintér Balázs szobrászművész.

Kisláng, Vadócz Pál Művelődési Ház, 18 óra: Pünkösdi falunapok. A megnyitón köszöntőt mond Rumpler Tibor polgármester. Emlékérmek, kitüntetések átadása. A Balogh János-emlékkiállítás megnyitója. A Los Andinos együttes koncertje.

Június 4.

Fehérvárcsurgó, Károlyi Kastély, 18. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok, 9 órától: az előadások 14 órakor kezdődnek. 14:00 Emmanuel Ducamp: Az európai kertek Európán kívüli hatása: a tizennyolcadik századi Oroszország példája. 14 :30 Marie-Caroline Thuillier: A kertszínházak Európája: az eredetektől a modell elterjedéséig 15 :00 Laure Dreux: A Kertészeti Műszaki Intézet: működés, finanszírozás és projektek. 16:00 Orlóci László igazgató, ELTE Füvészkert: Az elmúlt évek időjárási anomáliái és a dísznövények fajtahasználat változása

Kisláng, Kossuth utca 68., 9 órától: Lángföldi „parasztudvar, kemencében sült disznótoros. Mini kézműves vásár. Ingyenes gyermekprogramok: kézműves foglalkozás, népi játszópark, állatsimogató.

Füle, Trianon-emlékmű, 10 óra: Ünnepi megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján.

Aba, Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola, 10 órától: a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett gálaműsor és családi nap, koncertekkel, táncházzal. Az esemény vendége az erdélyi testvértelepülésről, Szamosújvárról érkező Téka Alapítvány művészeti csoportjai. Délelőtt a művészeti iskola drámás csoportjainak tanszaki bemutatója és kézműves játszóház lesz a családoknak. A rendezvény a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola és a Sárvíz Térség Kultúrájáért Alapítvány közös programja. 19:30-kor tábortűz és a Sodorka zenekar koncertje zárja a napot.

Ercsi, Eötvös József Művelődési Ház, 10 óra: Trianon megemlékezés és koszorúzás a Nemzeti Összetartozás szellemében, Balázs Mária képviselő köszöntőjével, a Pesti Zenés Színpad előadásával.

Gárdony, Nemzedékek Háza, 15 óra: ’89 ’90 – 30 éve szabadon. Kiállítás a Nemzedékek Házában. Beszédet mond Tóth István polgármester, a kiállítást Balogh Gábor, a Terror Háza Múzeum történésze nyitja meg. Közreműködik Csépai Eszter színművésznő. A megnyitó után a Moszkva tér című filmet vetítik.

Zámoly, Trianon emlékmű, 16 óra: megemlékezés és koszorúzás a a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. Sallai Mihály polgármester köszöntőjével, a Csanádi Imre Általános Iskola és az Őszidő Nyugdíjas Klub műsorával, valamint a Felvidéki Rockszínház „Egy vérből valók vagyunk” című műsorával várják az érdeklődőket.

Szabadbattyán, Csíkvár téri történelmi emlékmű, 16 óra: Trianon 102. „Ne félj, Isten vigyáz rád!” – a Kákics együttes műsora a református templomban. 17 óra: Megemlékezés és koszorúzás.

Mór, 16.30: Városi megemlékezés a Trianoni Tragédia 102. évfordulóján. A város I. Világháborús Emlékműjénél (Mór, Szent István tér 2.) lesz az esemény, a megemlékező beszédet Törő Gábor országgyűlési képviselő mondja, a megemlékezés műsorát a Móri Táncsics Mihály Gimnázium tanulói adják.

Székesfehérvár, Fő utca, Országalma 16.32: Trianoni harangszó, zászlókíséret. 17 órakor zászlószentelés az Országzászló téren.

Polgárdi, Trianon-emlékmű, 17 óra: városi megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján.

Lepsény, Trianon-emlékmű, 17 óra: megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából.

Alcsútdobozi arborétum, 10 órától: A 6. Vál-völgyi Zsúr kisszínpadán szombaton és vasárnap is 10 órakor kezdődnek a programok helyi előadók műsorával. Ezután olimpikonokkal találkozhat a közönség - június 4-én Risztov Éva, Bárdosi Sándor, Fodor Rajmund és Szécsi Zoltán, Mindkét napon látható lesz az exatlonisták sportbemutatója - lesz BMX, kickbox, karate és freestyle foci is, mindezt pedig közönségtalálkozó követi. Szintén a kisszínpadon szórakoztatja a közönséget a Valmar, Kis Grófo, a Fiestából is ismert Csordás Tibi, Nótár Mary, a Swing á la Django, Toldi Viktória és zenekara, továbbá a Melody Maker, valamint a V-Tech egykori énekese, Kefir. A nagyszínpadon igazi sztárparádé indul délután 5 órától. Szombaton zenél az Irigy Hónaljmirigy, Azahriah, a Follow the Flow, a napot pedig Demjén Ferenc fellépése zárja. Mindkét nap kézműves foglalkozások, népi fajátékok, lufihajtogatás, bohóc- és bűvészshow, mágneses horgászat és hennafestés várja a gyerekeket, akik meglátogathatják a Rippel Cirkuszi Kalandparkot is. A kisszínpadon szombaton a Kicsi Gesztenye Klub előadását élvezhetik. A kihívásokat kedvelő nagyobbak pedig kipróbálhatják a mobil mászófalat vagy a rekeszmászást is.

Június 5.

Piknik Börgöndpusztán

BÖRGÖNDPUSZTA Gyerekkoncert, ír népzene, kézműves foglalkozás, fajátékok – Börgöndpusztán a Szent Antal-kápolna melletti téren várják piknikhangulattal a családokat június 5-én, vasárnap. A program délután három órakor kezdődik a Bogár Muzsika gyermekzenekar koncertjével. A Maminbaba hordozós latin fitnesz bemutató után Franczia Dani érkezik, aki hangszersimogatóba hívja a gyerekeket, akik nemcsak megismerhetik, de akár ki is próbálhatják majd azokat. Este hatkor az ír zene világába kóstolhatnak bele a résztvevők a Holdkő népzenei együttes koncertjén. A délután folyamán kreatív kézműves foglalkozások, óriásbuborék játszó várja a gyerekeket, akik fajátékokkal is játszhatnak, és neves karkötőt is készíthetnek majd.

Károlyi Kastély, Fehérvárcsurgó, 18. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok, 9 órától: az előadások 14 órától kezdődnek. 14:00 Alessandro Reali, volt vatikáni kertész: A talaj élőlény. 14:30 Máté András Természetvédelmi biológus és kertész: Termesztésbe vont őshonos és díszítő értékű növényeink életközösségei. 15:00 Zólyomi Zsolt fitobiológus, parfümőr: Hogyan fejlődtek a természetes növényi illatanyagok az évszázadok során. 16:30 A „Legszebb stand” cím odaítélése

Kisláng, művelődési ház, 8 órától: Pünkösdi főzőverseny. Sztárzsűri R. Kárpáti Péter vezetésével. Erdélyi fatányérost készít Domokos Laci. A résztvevőknek a Marching Jazz Band játszik. 9 órától: Műfüves focikupa. 10 órától: Kislángi elszármazottak találkozója. Köszöntő. Balogh János- emlékkiállítás. Interaktív helytörténeti kiállítás. Közös ebéd. Komáromi Pál műsora. 13 óra: Faluebéd. Jó ebédhez szól a nóta, Horváth Elemér és zenekara. Mr. Piano guruló zongorája. 14 óra: Szatmári táncok – Köfém Nyugdíjasklub. 14 órától: Kézműves foglalkozás Vörösné Simon Nikolettel. 15 óra: Eredményhirdetések (főzőverseny, fánksütő verseny, focikupa). Tombolasorsolás. 16 órától: Slágermix: Lakatos Dóri, Magyar Viktória, Kohautek Csaba. 20.30 óra: Dudar Feri. 21.30 óra: Márió, a harmonikás. 22.30 óra: Falunapi bál, Horváth Gellért és zenekara. Egész nap: kézműves vásár, légvár, mobil játszóház, kisvonat.

Alcsútdobozi arborétum, 10 órától: A 6. Vál-völgyi Zsúr kisszínpadán vasárnap Storcz Botond és Cseh László olimpikon mesél a nézőknek. Vasárnap a látogatók megnézhetik a Rippel Brothers Show-t, színpadra lép majd a Ferinek nem mindegy, Pápai Joci és az Edda Művek is. A Zsúrt a Havasi Koncertshow zárja. A kisszínpadon vasárnap a Grimm-Busz Színház előadása is várja a gyerekeket. A rendezvény házigazdája Kiss Ramóna, a TV2, és Dénes Tamás, a Retro rádió műsorvezetője.

Mezőszentgyörgy, művelődési ház, 10 órától: A pünkösdi királyválasztási próbák és a főzőverseny kezdete. Keresik a legjobb gyümölcstortát készítő udvari cukrászt is. 12 óra: Jó ebédhez szól a nóta, Szigeti Fercsi. 13 óra: Lovagi torna. 14.30 óra: Varázsmuzsika, interaktív zenés műsor. 15.30 óra: Eredményhirdetések és koronázás. 16 órától: Sztárfellépők műsora: Jenny, Roberto, Bunyós Pityu, Dankó Szilvi. 20 óra: Retródiszkó. Egész nap: középkoripiac, kézműves foglalkozás, helyi termékek, népi játszóház, királyi szerencsejáték.

Gánt, polgármesteri hivatal, 17 óra: pünkösdi májfadöntő ünnepség, mely felvonulással kezdődik a meghívott csoportok részvételével. 17.15-kor fellép a Gánti Német Hagyományőrző Gyermek Tánccsoport, a Mányi Tánccsoport, a Gánti Német Nemzetiségi Népdalkör és a Gánti Német Hagyományőrző Ifjúsági Tánccsoport. A májfa döntés alatt a pusztavámi német nemzetiségi zenekar zenél. Az ünnepség bállal végződik a Vértes vendéglőben.

Június 6.

TESZ futóverseny

SZÉKESFEHÉRVÁR Az idei évben 11. alkalommal rendezik meg a Tiszta, Egészséges Székesfehérvárért, azaz a TESZ futóversenyt. – Örülünk, hogy egy újabb fontos közösségi élmény sajtótájékoztatóját tarthatjuk meg. A TESZ túlmutat egy sportversenyen, hiszen ennél sokkal többről szól, közösséget épít, környezetvédelemre és az egészséges életmódra hívja fel a figyelmet. Fontos céllal valósul meg a futófesztivál, várunk mindenkit sok szeretettel – mondta Mészáros Attila alpolgármester. A futást június 6-án rendezik meg a Várkörúton, két távon, 4,8 és 11,2 kilométeren mérettethetik meg magukat az indulók egyénileg vagy háromfős váltókban. A start 17 órakor lesz, a nevezési határidő június 3-a, 12 óra. A TESZ után tartják meg a Depónia futást, amelynek a startja 18.30-kor lesz, erre a helyszínen délután négytől lehet majd jelentkezni egy laposra taposott PET palackkal. A táv 1,6 kilométer lesz, az első 1000 jelentkező ajándékba pólót kap majd. A futók a hagyományoknak megfelelően felajánlhatják a futásukat kedvenc fehérvári iskolájuknak, a nyolc legtöbb felajánlást kapó intézményt díjazzák majd a szervezők. A környezetvédelem jegyében arra kérik az indulókat, amennyiben lehetséges, ne egyszer használatos műanyagokból frissítsenek futás közben, hanem saját palackokat, kulacsokat használjanak.

Június 9.

Királykúti Társalgó

SZÉKESFEHÉRVÁR Apák napja előtt egy közismert, népszerű édesapa lesz a Királykúti Társalgó vendége: Süveges Gergő szerkesztő-műsorvezetővel találkozhatnak az érdeklődők június 9-én este hat órakor a Királykút Emlékházban. A szerző Apakulcs című könyvét mutatja be és a szorosabb apa-gyermek kapcsolódásról beszél az esten, amelyet nem csak édesapáknak ajánl. Jegyek online és személyesen is válthatók a programra.

Június 11.

Készülnek már a nyári szezonra

KÁPOLNÁSNYÉK A Csajághy Laura Szabadtéri Színpad 3. nyári szezonját kezdi júniusban. A Csajághy nyári repertoárjában szerepel többek között a Magyar Rhapsody Projekt Levédia koncertje, a Legénybúcsú című komédia Szente Vajkkal és egy szuperkoncert az LGT sztárjaival is. A gyermekekre is gondoltak: július elején a Micimackó mesemusical lesz látható. A Csajághy Laura Szabadtéri Színpad első nyári előadása június 11-én lesz.

Június 12.

Szedreskerti piknik

SZÉKESFEHÉRVÁR A Szedreskerti piknik helyszíne a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ környéke a Csónakázó-tó partján. Június 12-én, vasárnap 15 órakor kezdődik a program, amelynek során hat óráig kreatív kézműves foglalkozás várja a családokat: gipszfigurákat készíthetnek, de a gyöngyfűzést, a papírvirág- és fonalkép-készítést is kipróbálhatják a gyerekek, de barátságkarkötővel is megajándékozhatják egymást. Fél négytől zenés foglalkozás kezdődik gyerekeknek, 18 órakor pedig a Groovehouse veszi birtokba a színpadot.

Június 15.

Hűségről és hűtlenségről a Csajos esten

SZÉKESFEHÉRVÁR Meddig tart a hűség? Mi számít hűtlenségnek? Melyek a legveszélyeztettebb időszakok egy párkapcsolatban? Mit tegyünk, ha bekövetkezik a „robbanás”? – ilyen és ehhez hasonló kérdésekre igyekszik válaszokat adni június 15-én, 18 órától a Csajos est előadója, Petróczi Katalin párkapcsolati coach, házassági tanácsadó. Az előadást követően a Főzőtanfolyam (újra)kezdőknek című svéd romantikus filmet tekinthetik meg az estre jegyet váltó nézők.

Június 18.

Borsófesztivál

SZÉKESFEHÉRVÁR A Székesfehérvári Kertbarát Egyesület és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ ebben az évben is megrendezi a hetedik Borsófesztivált. A helyszín a Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar. A szervezők gyerekprogrammal és szórakoztató műsorral is készülnek a 10 órakor kezdődő eseményre. A rendezvény helyszínén a szervezők biztosítják a zöldborsót, a főzőhelyet, a tűzifát, a sörpadot és az asztalt (szükség esetén a bográcsot is). Minden egyebet, ami a főzéshez kell – fűszereket, a tálaláshoz tálat, a kóstoláshoz tányért, evőeszközt, poharakat stb. – a főzőknek kell magukkal hozniuk. A háromtagú zsűri az első három helyezettet jutalmazza egy-egy serleggel, különdíjat kap a legszebben tálalt, és a közönség által legfinomabbnak ítélt étel készítője is. A gyerekek számára kézműves foglalkozást, játékokat és ügyességi versenyt is kínálnak a szervezők. A Damniczki Cukrászda gyümölcsfagyit kínál, Unyi József hangulatos aláfestő zenét szolgáltat, a Marcali 3 Tenor 13.30-tól lép a közönség elé. Nevezési díj nincs, jelentkezni Szöllősi Istvánnénál lehet a +3620/321-8998-as telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen, június 15., szerdáig.

Maroshegyi piknik

SZÉKESFEHÉRVÁR A Maroshegyi pikniket június 18-án, szombaton a Gárdonyi Géza Művelődési Ház előtti füves területen rendezi az SZKKK. Szórakoztató családi programok, kézműves foglalkozás várja a vendégeket, az eseményen 17 órakor a Kokopelli Jazz Matiné interaktív zenés műsorának lehetnek részesei az érdeklődők.

Június 26.

Rácalmási szigetfutás

RÁCALMÁS Idén már negyedik alkalommal rendezik meg június 26-án, vasárnap a rác­almási szigetfutás családi sportnapot. Minden korosztályú és edzettségű sportoló megtalálhatja a neki megfelelő mozgásformát. A cél az egészséges életmód és Rácalmás különleges adottságainak bemutatása egy családias rendezvény keretén belül. A mozogni vágyók választhatnak 3, 5, 11 vagy 22 km-es futótávok közül, a gyaloglást kedvelők egy 11 km-es kört tehetnek meg a szigeten, a kerékpár szerelmesei pedig 22 km-t tekerhetnek a változatos terepen. Minden induló kap befutóérmet, ajándékcsomagot, csipes időmérést, ebédet, frissítést, részvételt a tombolasorsolásra. A szervezők készülnek ingyenes szűrővizsgálatokkal, kerékpárszervizzel, játszótérrel, izomlazító eszközökkel, közös zenés bemelegítéssel Dóczi Zsuzsival, társasjátékokkal és még sok meglepetéssel. A résztvevők válogathatnak izotóniás ital- és étrend-kiegészítőkből, lesz büfé, kürtőskalács, fagyi, méz, gyümölcssajt és egyéb egészséges és finom enni- és innivaló. A rajt-cél helyszíne a rácalmási Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ. A futáshoz szükséges regisztráció a www.racalmasisziget­futas.hu.

Június 28.

Jazz a színházban

SZÉKESFEHÉRVÁR Új zenei színfoltnak lehet szem- és fültanúja, aki június 28-án, azaz szombaton 16:30 órakor ellátogat a Gramofon Band ingyenes koncertjére a Hermann László Zeneiskola dísztermébe. Az ezerkilencszázas évek elején íródott kabarédalok felelevenítésével készül a székesfehérvári és környékbeli tagokból álló zenekar – árulta el Rezsnyák Róbert, a zenekar énekese, alapítója, egyébként pedig Velencei-tó környéki operaénekes. A műsorban felcsendülnek Zerkovitz Béla dalai, mint például a ’Lehoznám néked a csillagokat is’ vagy a ’Látta-e már Budapestet éjjel’. Kifejezetten ajánlott a finomabb, jazz felé hajó muzsikát kedvelőknek, tette hozzá az énekes.

Állandó programok, kiállítások

Székesfehérvár: Királyok és szentek – Az Árpádok kora. Kiállítás a Szent István Király Múzeum felújított Fő utcai épületében. Az Árpád-ház program keretében megvalósuló, minden idők legnagyobb, Árpád-kori emlékeket felvonultató tárlata. A kiállítás június 15-éig, naponta 8 és 20 óra között látogatható.

Mór, 16.30 óra: Az én Petőfim képekben című rajzkiállítás megnyitója a Lamberg-kastélyban. Köszöntőt mond Fenyves Péter polgármester. Megtekinthető június 12-éig.

Mór, 17 óra: Játékkatonák – Kiricsi József magángyűjtő kiállítása a Lamberg-kastélyban. Köszöntőt mond Arany Tamás önkormányzati képviselő, bizottsági elnök. A kiállítást megnyitja Kiricsi József. Megtekinthető június 12-éig.

Szabadbattyán, 17 óra: Igaz Gyöngyi örömfestő kiállítása a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárban. Megtekinthető június 10-éig.

Székesfehérvár, 15 óra: Gyermekrajz-kiállítás az Igazgyöngy Alapítvány diákjainak képeiből az Európa Klubban (Fő utca 3., Márvány udvar). Megnyitja Léczfalvy Lilla kortárs művészeti menedzser és Marosváry Dorottya kommunikációs munkatárs. Közreműködik Bakay Richárd. Nyitva: keddtől péntekig 10 és 14 óra, szombaton, vasárnap és pünkösdhétfőn 10 és 18 óra között.

Kápolnásnyék: Világból világba. Péreli Zsuzsa, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy-díjas képzőművész, kárpitművész kis-életmű kiállítása a Halász-kastélyban. Megtekinthető július végéig a kastély nyitvatartási idejében (Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány).

Székesfehérvár: Kolonics Gábor-emlékkiállítás a Köfém Művelődési Házban. Dugattyú-emberek használt autó-motor alkatrészekből. A kiállítás megtekinthető visszavonásig hétfőtől péntekig 9 és 18 óra között, előre egyeztetett időpontban szombatonként is.

Szabadbattyán: Soproni Kiss Sándor festőművész, művésztanár kiállítása a Batthyány Lajos Általános Iskola galériájában. Megtekinthető június közepéig (Iskolagaléria, 21. évad).

Székesfehérvár: Fény és Árnyék – csoportos tárlat a Pelikán Galériában a Székesfehérvári Művészek Társasága és a Szent István Király Múzeum közös szervezésében. Megtekinthető június 17-éig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között. Kapcsolódó rendezvény május 21-éig: Kortárs Liget 2022, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ melletti téren.

Székesfehérvár: Aranybullácska. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ által meghirdetett kreatív pályázatra beérkezett alkotásokból június elsejéig látható kiállítás az intézmény Fürdő sori épületének aulájában.

Székesfehérvár: Szirmok és szárnyak. A Székesfehérvári Fotóklub kiállítása június 17-éig látható az Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasótermében (Köfém lakótelep 1.).

Székesfehérvár: Slow fashion 4.0 – Szerencsés Gabó divattervező kiállítása június 18-áig látható a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban (Fürdő sor 3.).

Székesfehérvár: Ásványok, bányavirágok, bányák. A Székesfehérvári Ásványbarátok Köre kiállítása június 18-áig látható a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban.

Székesfehérvár: Volt egyszer egy településfényképezés (Fejér megye 1984–1985-ben). Időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárában. Megtekinthető szeptember 17-éig.



“Lépten-nyomon NOWA program”

Három székesfehérvári helyszínen tart díjmentes nordic walking foglalkozást a FEMSZISZ. A helyszín a kiindulási és gyülekezési pont, ahonnan az 1 órás gyaloglás indul

1. Öreghegyi Közösségi Ház 04.04-06.27. között HÉTFŐNKÉNT 17-től 18 óráig

2. István Király Általános Iskola 04.04-06.29. között SZERDÁNKÉNT 14-től 15 óráig

3. Tóvárosi Általános Iskola 04.04-06.27 között HÉTFŐNKÉNT 14-től 15 óráig