– Az egykori döntés jubileuma is inspirált minket, amikor elhatároztuk, hogy országos kamarafesztivált szervezünk itt. Bartók Béla progresszív etűdjeinek kifejezését kölcsön véve „színházi mikrokozmoszt” formálunk egy hét alatt. Először rendezzük meg a Mikro Fesztivált, és reméljük, hagyomány lehet belőle. Sokszínű a program, mert sokszínű a színház. A kamarajellegű előadások pedig még közelebb hozzák a nézőkhöz a színészt. A velünk élő színházat – mondta el a Mikro színházi fesztivál alapgondolatáról Őze Áron, az intézmény igazgatója. A fesztiválszervezők egy, az országos viszonylatban is erős, nívósnak számító kínálattal várják a dunaújvárosi közönséget június 5. és 12. között. A Mikro fővédnökségét Keleti Éva Kossuth-díjas fotográfus vállalta, akinek a fesztivál idején kiállítása is nyílik a Bartók-aulagalériában.

Pontosabban június 5-én, vasárnap 17 órakor mutatkozik be a nagyközönségnek Keleti Éva kamarakiállítása a Bartók-aulagalériájában, majd 17.45-kor ünnepélyes keretek között átadják a teátrum új játszóterét, a Szobaszínpadot a Bartók B épületében. Este hét órakor pedig indul a Mikro: az Örkény István saját szavaiból összeállított „Azt meséld el, Pista!” című elő­adással, amelyet Mácsai Pál színész, rendező huszonöt éve töretlen sikerrel játszik.