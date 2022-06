Június 3-a, péntek

Fehérvárcsurgó, Károlyi Kastély, 18. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok, 10 órától: az előadások 14:30-kor kezdődnek.

14:30, Igor Kyselka tájépítész, Területfejlesztési Intézet, Brno (Csehország): Hogyan kerülhetünk közelebb a természethez az esztétikai elvek tiszteletben tartása mellett? A biológiai sokféleséget növelő, megvalósult tájépítészeti projektek válogatott példái Csehországban. 15:00 Didier Wirth elnök, Európai Kertészeti és Tájépítészeti Intézet: A kertek ismerete és jövője Európában. 15:30 Herczeg Ágnes elnök, Magyar Kertörökség Alapítvány: „A Magyar Kertörökség jelene és jövője, a Magyar Kertörökség Alapítvány célkitűzései. 16:00 Diane Ortolani, Jardin Exotique de Monaco: A Monacói Egzotikus Kert története”

Kápolnásnyék, Halász Gedeon Eseményközpont, 14 óra: a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola kiemelt feladatának tekinti a fiatalok művészeti nevelését. Ennek jegyében a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola végzős tanulóinak munkáiból nyílik kiállítás. Köszöntőt mond: Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke. A kiállítást bemutatja és megnyitja: Pintér Balázs szobrászművész.

Kisláng, Vadócz Pál Művelődési Ház, 18 óra: Pünkösdi falunapok. A megnyitón köszöntőt mond Rumpler Tibor polgármester. Emlékérmek, kitüntetések átadása. A Balogh János-emlékkiállítás megnyitója. A Los Andinos együttes koncertje.

Június 4-e, szombat

Fehérvárcsurgó, Károlyi Kastély, 18. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok, 9 órától: az előadások 14 órakor kezdődnek. 14:00 Emmanuel Ducamp: Az európai kertek Európán kívüli hatása: a tizennyolcadik századi Oroszország példája. 14 :30 Marie-Caroline Thuillier: A kertszínházak Európája: az eredetektől a modell elterjedéséig 15 :00 Laure Dreux: A Kertészeti Műszaki Intézet: működés, finanszírozás és projektek. 16:00 Orlóci László igazgató, ELTE Füvészkert: Az elmúlt évek időjárási anomáliái és a dísznövények fajtahasználat változása

Kisláng, Kossuth utca 68., 9 órától: Lángföldi „parasztudvar, kemencében sült disznótoros. Mini kézműves vásár. Ingyenes gyermekprogramok: kézműves foglalkozás, népi játszópark, állatsimogató.

Füle, Trianon-emlékmű, 10 óra: Ünnepi megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján.

Aba, Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola, 10 órától: a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett gálaműsor és családi nap, koncertekkel, táncházzal. Az esemény vendége az erdélyi testvértelepülésről, Szamosújvárról érkező Téka Alapítvány művészeti csoportjai. Délelőtt a művészeti iskola drámás csoportjainak tanszaki bemutatója és kézműves játszóház lesz a családoknak. A rendezvény a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola és a Sárvíz Térség Kultúrájáért Alapítvány közös programja. 19:30-kor tábortűz és a Sodorka zenekar koncertje zárja a napot.

Ercsi, Eötvös József Művelődési Ház, 10 óra: Trianon megemlékezés és koszorúzás a Nemzeti Összetartozás szellemében, Balázs Mária képviselő köszöntőjével, a Pesti Zenés Színpad előadásával.

Gárdony, Nemzedékek Háza, 15 óra: ’89 ’90 – 30 éve szabadon. Kiállítás a Nemzedékek Házában. Beszédet mond Tóth István polgármester, a kiállítást Balogh Gábor, a Terror Háza Múzeum történésze nyitja meg. Közreműködik Csépai Eszter színművésznő. A megnyitó után a Moszkva tér című filmet vetítik.

Zámoly, Trianon emlékmű, 16 óra: megemlékezés és koszorúzás a a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. Sallai Mihály polgármester köszöntőjével, a Csanádi Imre Általános Iskola és az Őszidő Nyugdíjas Klub műsorával, valamint a Felvidéki Rockszínház „Egy vérből valók vagyunk” című műsorával várják az érdeklődőket.

Szabadbattyán, Csíkvár téri történelmi emlékmű, 16 óra: Trianon 102. „Ne félj, Isten vigyáz rád!” – a Kákics együttes műsora a református templomban. 17 óra: Megemlékezés és koszorúzás.

Mór, 16.30: Városi megemlékezés a Trianoni Tragédia 102. évfordulóján. A város I. Világháborús Emlékműjénél (Mór, Szent István tér 2.) lesz az esemény, a megemlékező beszédet Törő Gábor országgyűlési képviselő mondja, a megemlékezés műsorát a Móri Táncsics Mihály Gimnázium tanulói adják.

Székesfehérvár, Fő utca, Országalma 16.32: Trianoni harangszó, zászlókíséret. 17 órakor zászlószentelés az Országzászló téren.

Polgárdi, Trianon-emlékmű, 17 óra: városi megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján.

Lepsény, Trianon-emlékmű, 17 óra: megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából.

Alcsútdobozi arborétum, 10 órától: A 6. Vál-völgyi Zsúr kisszínpadán szombaton és vasárnap is 10 órakor kezdődnek a programok helyi előadók műsorával. Ezután olimpikonokkal találkozhat a közönség - június 4-én Risztov Éva, Bárdosi Sándor, Fodor Rajmund és Szécsi Zoltán, Mindkét napon látható lesz az exatlonisták sportbemutatója - lesz BMX, kickbox, karate és freestyle foci is, mindezt pedig közönségtalálkozó követi. Szintén a kisszínpadon szórakoztatja a közönséget a Valmar, Kis Grófo, a Fiestából is ismert Csordás Tibi, Nótár Mary, a Swing á la Django, Toldi Viktória és zenekara, továbbá a Melody Maker, valamint a V-Tech egykori énekese, Kefir. A nagyszínpadon igazi sztárparádé indul délután 5 órától. Szombaton zenél az Irigy Hónaljmirigy, Azahriah, a Follow the Flow, a napot pedig Demjén Ferenc fellépése zárja. Mindkét nap kézműves foglalkozások, népi fajátékok, lufihajtogatás, bohóc- és bűvészshow, mágneses horgászat és hennafestés várja a gyerekeket, akik meglátogathatják a Rippel Cirkuszi Kalandparkot is. A kisszínpadon szombaton a Kicsi Gesztenye Klub előadását élvezhetik. A kihívásokat kedvelő nagyobbak pedig kipróbálhatják a mobil mászófalat vagy a rekeszmászást is.

Június 5-e, vasárnap

Károlyi Kastély, Fehérvárcsurgó, 18. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok, 9 órától: az előadások 14 órától kezdődnek. 14:00 Alessandro Reali, volt vatikáni kertész: A talaj élőlény. 14:30 Máté András Természetvédelmi biológus és kertész: Termesztésbe vont őshonos és díszítő értékű növényeink életközösségei. 15:00 Zólyomi Zsolt fitobiológus, parfümőr: Hogyan fejlődtek a természetes növényi illatanyagok az évszázadok során. 16:30 A „Legszebb stand” cím odaítélése

Kisláng, művelődési ház, 8 órától: Pünkösdi főzőverseny. Sztárzsűri R. Kárpáti Péter vezetésével. Erdélyi fatányérost készít Domokos Laci. A résztvevőknek a Marching Jazz Band játszik. 9 órától: Műfüves focikupa. 10 órától: Kislángi elszármazottak találkozója. Köszöntő. Balogh János- emlékkiállítás. Interaktív helytörténeti kiállítás. Közös ebéd. Komáromi Pál műsora. 13 óra: Faluebéd. Jó ebédhez szól a nóta, Horváth Elemér és zenekara. Mr. Piano guruló zongorája. 14 óra: Szatmári táncok – Köfém Nyugdíjasklub. 14 órától: Kézműves foglalkozás Vörösné Simon Nikolettel. 15 óra: Eredményhirdetések (főzőverseny, fánksütő verseny, focikupa). Tombolasorsolás. 16 órától: Slágermix: Lakatos Dóri, Magyar Viktória, Kohautek Csaba. 20.30 óra: Dudar Feri. 21.30 óra: Márió, a harmonikás. 22.30 óra: Falunapi bál, Horváth Gellért és zenekara. Egész nap: kézműves vásár, légvár, mobil játszóház, kisvonat.

Alcsútdobozi arborétum, 10 órától: A 6. Vál-völgyi Zsúr kisszínpadán vasárnap Storcz Botond és Cseh László olimpikon mesél a nézőknek. Vasárnap a látogatók megnézhetik a Rippel Brothers Show-t, színpadra lép majd a Ferinek nem mindegy, Pápai Joci és az Edda Művek is. A Zsúrt a Havasi Koncertshow zárja. A kisszínpadon vasárnap a Grimm-Busz Színház előadása is várja a gyerekeket. A rendezvény házigazdája Kiss Ramóna, a TV2, és Dénes Tamás, a Retro rádió műsorvezetője.

Mezőszentgyörgy, művelődési ház, 10 órától: A pünkösdi királyválasztási próbák és a főzőverseny kezdete. Keresik a legjobb gyümölcstortát készítő udvari cukrászt is. 12 óra: Jó ebédhez szól a nóta, Szigeti Fercsi. 13 óra: Lovagi torna. 14.30 óra: Varázsmuzsika, interaktív zenés műsor. 15.30 óra: Eredményhirdetések és koronázás. 16 órától: Sztárfellépők műsora: Jenny, Roberto, Bunyós Pityu, Dankó Szilvi. 20 óra: Retródiszkó. Egész nap: középkoripiac, kézműves foglalkozás, helyi termékek, népi játszóház, királyi szerencsejáték.

Gánt, polgármesteri hivatal, 17 óra: pünkösdi májfadöntő ünnepség, mely felvonulással kezdődik a meghívott csoportok részvételével. 17.15-kor fellép a Gánti Német Hagyományőrző Gyermek Tánccsoport, a Mányi Tánccsoport, a Gánti Német Nemzetiségi Népdalkör és a Gánti Német Hagyományőrző Ifjúsági Tánccsoport. A májfa döntés alatt a pusztavámi német nemzetiségi zenekar zenél. Az ünnepség bállal végződik a Vértes vendéglőben.