Japán-napra várják az ország és annak művészete, kultúrája iránt érdeklődőket május 21-én 10 és 17 óra között a Fehérvári Civil Központban.

– Az esemény azért jött létre, hogy a távol-keleti, szűkebben a japán kultúra szerelmeseit kiszolgáljuk. A programból is látszik, hogy ez nem egy harcművészeti bemutató, nem is kifejezetten művészeti rendezvény, hanem teljes mértékben vegyes, ezért a pici gyerekektől az idősebb korúakig egyaránt minden érdeklődőt szeretettel várunk. A gyerekeknek külön foglalkoztatóval is készülünk. – beszélt az eseményről a szervező Rétlaki Gábor, az Alba Dojo vezetője.

A nap során Szabó Balázs, az ELTE Japán tanszékének adjunktusa tart előadást a japán művészetekről, valamint a Kincsesbányán élő Kovács András is jelen lesz, aki auten- tikus módon készített japán kardjait mutatja be az érdeklődőknek. Az eseményen bemutatkozik Kiss Emőke, aki kokeshi babák készítésével foglalkozik, míg Takaku Keijiro a fúvós hangszerek világába enged betekintést.

A színes programpaletta egyebek mellett önvédelmi bemutatót, kimonobemutatót, bonsaikiállítást és kenjutsubemutatót is kínál az érdeklődőknek.