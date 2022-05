Május 14.

Seregélyes, 9 órától Lovasnap és megyei kettesfogathajtó-bajnokság a lovaspályán. 10 óra: Pontszerző akadályhajtás, 1. forduló. 11.30 óra (tervezett időpont): Akadályhajtás, 2. forduló. 15 óra: Vadászhajtás. 17 óra: Eredményhirdetés, díjátadási ceremónia.

Emlékhelyek napja

PÁKOZD 10.00 órától kezdődik az Emlékhelyek Napja „Harctéri élet az első vonalban – 1942” címmel a Katonai Emlékparkban. Az 1942-ben a Donhoz kivonult Magyar Királyi 2. honvéd hadsereg háborús mindennapjainak, a katonák egyenruházatának, fegyverzetének, felszerelésének bemutatására kerül sor, korhű harctéri helyzetben. A szabadtéri tárlatvezetések 10, 12 és 14 órától indulnak. Hagyományőrző bemutatók 11, 13 és 15 órától.

JAM-BORY-VÁR

SZÉKESFEHÉRVÁR 16 órakor kezdődik a XXII. JAM-BORY-VÁR, mellyel indul a május 14-21-e között zajló 21. Kortárs Művészeti Fesztivál. Lesz mandalakészítő workshop, bábszínház, slam poetry, dj Tudósok, Grabovski, Aznap projekt és Zuboly-koncert, a Vagyóczky-teremben drMáriás kiállítása, este fényvetítés és tűzszínház várja a közönséget.

Székesfehérvár, 10–20.30 óra: Emlékhelyek napja. Helyszín: Szent István Király Múzeum – Középkori Romkert, Koronázó tér 1. 10 óra: Miről mesélnek a koronázótemplom romjai? – Biczó Piroska régész szakvezetése. 11 és 15 óra: Középkori élő sakk – II. András keresztes hadjárata. 13 és 16 óra: Deákok és lovagok – Musica Historica együttes. 14 és 16.30 óra: A Magyar Királyi Kardforgatók Rendjének bemutatója. 17 óra: „A halál árnyékának völgyében járok…” – Libor Csilla antropológus előadása. 18 óra: Magyar zenei emlékeink – Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttesének koncertje. 19.30 óra: Fényben rejlő történelmi csodák. Kísérőprogramok 10 és 18 óra között: Szent István és II. András óriásbábja. Történelmi öltöző. Kézműves-foglalkozások, játékok. Királyi és királynői medál készítése. Kódexkészítés inciáléfestéssel. Kié a korona? (interaktív idegenvezetés). Koronázási lakoma (interaktív játékos feladatok, rejtvények). Fabatkát ér (játékos kincskereső). Lovagitorna-pálya. Egész napos öltözet- és fegyverbemutató.

Akadályok nélkül szabadidős nap

SZÉKESFEHÉRVÁR Szombaton 10 órától rendezik meg a Milyen látás nélkül élni? - Akadályok nélkül szabadidős napot. A programot megnyitja Lengyel Zsófia látássérült sportoló, Székesfehérvár esélyegyenlőségi referense, az esemény házigazdája. A székesfehérvári Csónakázó-tó környékén egész nap izgalmas programokkal várják az érdeklődőket – ép látású embereket, családokat akár kisebb gyermekekkel is –, hogy megtapasztalják, hogyan lehet bekötött szemmel sportolni, számítógépet használni, hétköznapi életet élni. Az érzékenyítő programokra elsősorban ép látású embereket várnak, de kitüntetett figyelmet fordítanak a látássérült vagy más fogyatékossággal élő látogatókra is.

Jubileumi Kedvenc Kupa

SZÉKESFEHÉRVÁR A Rejtvényfejtők Országos Egyesülete és a Székesfehérvári Rejtvényfejtő Klub idén május 14–15-én rendezi meg országos keresztrejtvényfejtő versenyét, amelynek helyszíne ezúttal a Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar lesz. A jubileumi, XX. Kedvenc Kupa egyéni és csapatversenyében kezdő, haladó, mesterjelölt és mester szinteken mérkőznek meg egymással a rejtvényfejtők. A versenyen nincs nevezési díj, a résztvevők a helyszínen is regisztrálhatnak a versenyek előtt. A XX. Kedvenc Kupa egyéni versenyei május 14-én, szombaton 14 órakor kezdődnek, nevezni előzetesen online vagy 12 órától a helyszínen lehet. 16.30 órától Kádár Szabolcs János színművész retro zenés műsorát élvezhetik. A verseny legjobbjai a várhatóan 17.30 órakor kezdődő díjátadón vehetik át jutalmukat, emellett minden regisztrált résztvevő egy ajándékcsomaggal lesz gazdagabb. A vasárnap 10 órakor kezdődő csapatversenyre négyfős csapatok nevezhetnek online, vagy a verseny napján reggel 8 órától a helyszínen.

Vereb vitéz napja bemutatókkal

VEREB Lesz lovasíjász-bemutató, gyalogos és lovas felvonulás a honfoglalás kori sírhelyhez, valamint fellépők, táncház és barantabemutató is a XIII. Vereb vitéz napján, május 14-én. Az Égi Íj Völgye ad otthont az eseménynek, melyet a Verebért Egyesület, Vereb Község Önkormányzata és a Szivárvány Törzs Közhasznú Egyesület közösen szervez. Az apropót pedig egy jelentős régészeti lelet adja: 1853-ban tárták fel ugyanis Vereb vitéz lovas sírját. A sír honfoglalás kori leleteket rejtett. Rá emlékeznek, sírhelyét és tárgyait óvják. 2021-ben elkészült Vereb vitéz honfoglalás kori viseletének korhű másolata, mely megtekinthető a Verebi Közösségi Házban.

Május 15.

Pátka, 9.15–13 óra: Tavaszi virágok, gyógynövénygyűjtő túra Lencsés Rita gyógynövényszakértő vezetésével. Találkozás a pátkai elágazásnál lévő benzinkútnál. Mezei és vízparti gyógynövények (gólyaorrfű, pásztortáska, pemetefű, kakukkfű, csalán, útifű és társaik). (Előzetes bejelentkezés szükséges: 06-70- 338-6173, 06-30-296-6480.)

Május 18.

Csajos est a hobbikról

SZÉKESFEHÉRVÁR Hobbi az, amit azért csinálunk, mert nem kötelező, viszont kikapcsol, feltölt és jól érezzük magunkat tőle – egyszerűen szólva örömforrásnak is nevezhetjük, még sincs mindenkinek. Pedig lehet, hogy szükség lenne rá. A Barátság mozi Csajos estjén május 18-án, szerdán a hobbik mindennapokban betöltött szerepéről, fontosságáról Szűcs Izabella személyközpontú tanácsadó, neuropszichológiai szakpszichológus jelölt beszél. Az előadás után a Katonafeleségek című angol vígjátékot tekinthetik meg az estre jegyet váltó nézők.

Május 19.

Ajándékműsor a szépkorúaknak

SZÉKESFEHÉRVÁR A járvány miatt többször is el kellett halasztani a város hagyományos, nyugdíjasoknak szóló ajándékműsorának megrendezését. A közkedvelt, sokéves múlttal rendelkező programot május 19-én, csütörtökön pótolják az Alba Regia Sportcsarnokban, 15 órai kezdettel. Cser-Palkovics András polgármester köszöntő szavai után Soltész Rezső lép az Alba Regia Sportcsarnok színpadára az „Akit szeretnek, annak az élet öröm” című műsorával. A belépés ingyenes.

Május 21.

Lélekemelő koncert

CSÁKVÁR Idén lesz 15 éve, hogy megalakult a Gyémánt Gospel kórus, s szeretnék egy időutazásra hívni az érdeklődőket, hogy felidézzék az elmúlt időt. Május 21-én 17 órától a Rátonyi Róbert Színházba. Helyszín: Floriana Könyvtár és Közösségi Ház. A belépés díjtalan. A koncert után közönségtalálkozóra is sor kerül.

Gyermeknapi délután Csalán és Kisfaludon

CSALA, KISFALUD Ugrálóvár, arcfestés és csillámtetkó, óriásbuborék show, zenés színpadi műsor – csak néhány azok közül a programok közül, amelyek a kisfaludi és a csalai gyermeknapi délutánon kínálnak kikapcsolódást minden korosztálynak. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ május 21-én, szombaton a Kisfaludi Közösségi Házban és környékén, május 22-én, vasárnap Csalán várja a családokat. A közösségi ház, a játszótér és a sportpálya lesz a helyszíne a kisfaludi gyermeknapnak, amely vidám szórakozást ígér a kis vendégeknek. A három órakor kezdődő programban a szervezők többek között kézműves foglalkozásra hívják a gyerekeket, akik négy órától arcfestést is kérhetnek. A legifjabb korosztályt és szüleiket a közösségi házban várja Zsuzsa, akivel ölbéli játékokat játszhatnak. Hattól nyolcig tart az óriásbuborék show, amely mindenkinek jó szórakozást kínál. Zárásként 19 órától Gregus Anikó zenés műsorát élvezheti a közönség, amelyben Micimackó óriásbábja is megjelenik. Kicsik és nagyok is biztosan találnak a maguk számára megfelelő szórakoztató programot Csalán, ahol május 22-én, vasárnap gyermekmajálist és családi napot rendeznek. A megszokott helyszínen, a Török Ignác utcában délután három órakor kezdődik a rendezvény, amely este nyolc óráig tart. A délután folyamán végig „működik” a gyerekek kedvence, az ugrálóvár, a mobil játszóházban 8 éves korig játszhat az aprónép. Családi társasjátékokkal is készülnek a szervezők, lesz arcfestés és csillámtetoválás is, este hattól hétig pedig az óriásbuborék show-t élvezhetik a résztvevők. Az eseményen fellép a Főnix Rock & Roll Sporttánc Egyesület, és a közönség láthatja a mini jazz tánccsoport flashmob műsorát is. A Bogárháton című interaktív meseelőadásban a rovarvilággal ismerkedhetnek a gyerekek, a felnőtteket pedig az Operett Musical Voice művészei repítik vissza a táncdalok világába. A napot a Mephistó zenekar koncertje zárja.

Egészségünkért: szűrések mindenkinek

SZÉKESFEHÉRVÁR Az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ Segítő Fehérvár programja keretében egészségügyi szűrést szervez a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ a Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvarban május 21-én, szombaton 8.00 és 12.00 óra között. A program ingyenes. Az esemény látogatói részt vehetnek hallásvizsgálaton, szájüregi daganatszűrésen, lehetőség lesz vérnyomás-, vércukorszint-, magasság- és testsúlymérésre, valamint testzsírszázalék-mérésre is. A szakemberek segítenek kiszámolni az úgynevezett BMI, azaz testtömeg-indexet, amely az ideális testsúlyt mutatja meg, és ahhoz, hogy ezt elérhessék, dietetikai tanácsokkal is szolgálnak az érdeklődőknek. A hölgyeknek megtanítják az emlő önvizsgálatának helyes módját, egy teszt kitöltésével pedig arra is fény derülhet, hajlamosak vagyunk-e a depresszióra. Az esemény látogatói allergia- és homeopátia-tanácsadáson is részt vehetnek, valamint megkóstolhatnak különféle étrendkiegészítőket is. A szervezők gondoltak a gyerekekre is, nekik egy sarkot alakítanak ki, ahol érdekes foglalkozásokkal, játékokkal tölthetik el az időt, amíg szüleik végigjárják a kiválasztott szűréseket.

Motoros zarándoklat

BELOIANNISZ Május 21-én szombaton 11 órakor Főpapi liturgiát tartanak a templom ünnepe alkalmából, majd 13 órától a Szironta egyesület zenél. 15 órakor a a főtéren szentelik meg a motorosokat a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátusnak papjai, s útra kelnek a településen. A felvonulás végén piknik várja az érdeklődőket magyar és görög zenével, tánccal. A nap zárásaként 18 órától a P. Mobil koncertezik, és a koncertbevétellel a templomot kívánják segíteni.

Május 22.

Gyermeknapi délután Csalán

CSALA Kicsik és nagyok is biztosan találnak a maguk számára megfelelő szórakoztató programot Csalán, ahol május 22-én, vasárnap gyermekmajálist és családi napot rendeznek. A megszokott helyszínen, a Török Ignác utcában délután három órakor kezdődik a rendezvény, amely este nyolc óráig tart. A délután folyamán végig „működik” a gyerekek kedvence, az ugrálóvár, a mobil játszóházban 8 éves korig játszhat az aprónép. Családi társasjátékokkal is készülnek a szervezők, lesz arcfestés és csillámtetoválás is, este hattól hétig pedig az óriásbuborék show-t élvezhetik a résztvevők. Az eseményen fellép a Főnix Rock & Roll Sporttánc Egyesület, és a közönség láthatja a mini jazz tánccsoport flashmob műsorát is. A Bogárháton című interaktív meseelőadásban a rovarvilággal ismerkedhetnek a gyerekek, a felnőtteket pedig az Operett Musical Voice művészei repítik vissza a táncdalok világába. A napot a Mephistó zenekar koncertje zárja.

Május 26.

Nacsa Olivér mesél majd

GÁRDONY A Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület által szervezett „KultFészek” rendezvénysorozat utolsó tavaszi előadását szervezi május 26-án (csütörtökön) 19 órakor a gárdonyi Nemzedékek Házában. Ezúttal Nacsa Olivér előadóművész, producer lesz a vendég.

Május 28.

Szabad-Idő-Töltő program családoknak

SZÉKESFEHÉRVÁR Családi programra hív május 28-án, szombaton a Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar: többek között arcfestés, kézműves foglalkozások, csúszdás légvár, ugrálóvár, mesejáték és lézerharc is szórakoztatja a vendégeket az ingyenes rendezvényen. Az eseményre délelőtt, 9.00 és 13 óra között várják az érdeklődőket. A szabadtéri színpadon 11 órakor a Mesekocsi Színház Az állatok nyelvén tudó juhász című zenés, élőszereplős előadását tekintheti meg a közönség.

Május 29.

Motorosok a gyermekekért

SÁRBOGÁRD A sárbogárdi napok keretében 7:30-tól indul a gyülekező a székesfehérvári Auchan-parkolóban, majd együtt indul a menet Sárbogárdra. Itt 9-től indul a gyülekező, majd 10 órától indulnak a programok, motoroztatás. 13 órakor street fighter show indul, 14 órakor pedig felvonulás! A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ lakóinak gyűjtenek egészségügyi csomagokat a nap folyamán.

JÚNIUS

Június 11.

Készülnek már a nyári szezonra

KÁPOLNÁSNYÉK A Csajághy Laura Szabadtéri Színpad 3. nyári szezonját kezdi júniusban. A Csajághy nyári repertoárjában szerepel többek között a Magyar Rhapsody Projekt Levédia koncertje, a Legénybúcsú című komédia Szente Vajkkal és egy szuperkoncert az LGT sztárjaival is. A gyermekekre is gondoltak: július elején a Micimackó mesemusical lesz látható. A Csajághy Laura Szabadtéri Színpad első nyári előadása június 11-én lesz.

Állandó programok, kiállítások

Székesfehérvár: Diák rajzpályázati tárlat a Deák Gyűjtemény Diák–Deák Galériájában. Anna Margit festőművész halálának 30. évfordulója tiszteletére a székesfehérvári iskolák 12–20 éves diákjai számára meghirdetett rajzpályázat legjobb pályaművei májusáig láthatók a Városi Képtárban.

Székesfehérvár: Királyok és szentek – Az Árpádok kora. Kiállítás a Szent István Király Múzeum felújított Fő utcai épületében. Az Árpád-ház program keretében megvalósuló, minden idők legnagyobb, Árpád-kori emlékeket felvonultató tárlata. A kiállítás június 15-éig, naponta 8 és 20 óra között látogatható.

Székesfehérvár: Aba-Novák Vilmos: Magyar–francia történelmi kapcsolatok című pannója május 15-éig újra látható a Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában.

Kápolnásnyék: Világból világba. Péreli Zsuzsa, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy-díjas képzőművész, kárpitművész kis-életmű kiállítása a Halász-kastélyban. Megtekinthető július végéig a kastély nyitvatartási idejében (Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány).

Mór: Örömmel készült textilbe szőtt álmok – Sigmond Judit kiállítása május közepéig látható a Lamberg-kastélyban.

Mór: Mór, a múlt bölcsődéje – kiállítás a Nefelejcs Bölcsődében. Megtekinthető május 15-éig az intézmény nyitvatartási idejében.

Székesfehérvár: Unknown. Bereznai Tamás médiaművész és Deim Balázs fotóművész közös fotókiállítása a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban. Megtekinthető május 13-áig.

Székesfehérvár: Horgolt mesevilág. Bambi, Franklin, Vuk és barátaik. Tóthné Vendég Anikó amigurumi figurái az Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasótermében (Köfém lakótelep 1.). A kiállítás május 13-áig látható.

Székesfehérvár: M. Tóth 100 – kiállítás M. Tóth István (1922–2006) festőművész grafikáiból és vázlataiból a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. A kiállítás megtekinthető május 14-éig az intézmény nyitvatartási idejében.

Székesfehérvár: Levelek üzenete – Ne féljetek! M. Kiss Katalin aranydiplomás kerámiatervező művész kiállítása május 14-éig látható a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

Székesfehérvár: Kolonics Gábor-emlékkiállítás a Köfém Művelődési Házban. Dugattyú-emberek használt autó-motor alkatrészekből. A kiállítás megtekinthető visszavonásig hétfőtől péntekig 9 és 18 óra között, előre egyeztetett időpontban szombatonként is.



“Lépten-nyomon NOWA program”

Három székesfehérvári helyszínen tart díjmentes nordic walking foglalkozást a FEMSZISZ. A helyszín a kiindulási és gyülekezési pont, ahonnan az 1 órás gyaloglás indul

1. Öreghegyi Közösségi Ház 04.04-06.27. között HÉTFŐNKÉNT 17-től 18 óráig

2. István Király Általános Iskola 04.04-06.29. között SZERDÁNKÉNT 14-től 15 óráig

3. Tóvárosi Általános Iskola 04.04-06.27 között HÉTFŐNKÉNT 14-től 15 óráig