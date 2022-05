Május 02.

Könyvtári programok

SZÉKESFEHÉRVÁR A Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum művésztanulóinak Best of Gorsium című kiállítását május 2-án, hétfőn 17 órakor zenés-táncos rendezvényen nyitják meg Székesfehérváron, a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasótermében (Oskola utca). A kiállítás május 29-éig látogatható.

Farkas László: Fába vésett magyar történelem – Sasvári László János fafaragó életpályája című kötetét május 2-án, hétfőn 17 órakor mutatják be a VMK Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Az alkotó művei közül megannyi megtalálható a megyeszékhelyen, köztük a palotavárosi Cserkész-emlékmű vagy az 1848-as dombormű.

Csóka Judit meseterapeuta Meseföldrajz című foglalkozásán az izraeli mesék világába kalauzolja el május 2-án, hétfőn 17 órától a VMK Széna téri Tagkönyvtárába látogatókat. A program felnőtteknek szól. Csóka Judit pszichológusként megszerezte a meseterapeuta címet is, mesélt már hajléktalanszállón, idős, beteg embereknek, és rendszeresen jár általános iskolás osztályokhoz meseórát tartani.

Május 04.

Kétszáz éves mindennapokról

SÁRBOGÁRD A mindennapok élete 1782 és 1829 között a református anyakönyvek tükrében című előadás-sorozat második alkalmára várják az érdeklődőket május 4-én 17 órára a könyvtárba. Plihál Katalin új előadásának címe: Keresztelői anyakönyv.

Május 05.

Felkai Miklós a Királykúton

SZÉKESFEHÉRVÁR Zenés beszélgetésre kerül sor a Királykút Emlékházban május 5-én, csütörtökön 18 órakor: Felkai Miklós rockzenészt, akinek májusban életműkoncertje lesz Fehérváron, az est házigazdája, Bakonyi István irodalomtörténész kérdezi életéről, zenekarairól. Az est szervezője a Vörösmarty Társaság és a Fejér Megyei Népzenei Műhely Egyesület.

Május 07.

Floralia

TÁC Újra megrendezi a Floraliát, tavaszköszöntő ünnepet a Szent István Király Múzeum a Gorsium Régészeti Parkban. A május 7-én és 8-án esedékes rendezvényre már kaphatóak a jegyek. Elővételben, online váltva kedvezményes áron.

Filmvetítés és közönségtalálkozó Kovács Ákossal

SZÉKESFEHÉRVÁR A Magunk maradtunk a Papp János által alakított taxisofőr monológja, amelyből saját maga és az ország több évtizedes története elevenedik meg. A taxis vezet, a taxis beszél: egy idősödő kisember próbálja értelmezni maga körül a világot, benne a maga helyét. Szövegeiben szokásos kocsmabölcsességek és személyes vallomások, valós és soha meg nem történt események, személyes és történelmi léptékű élmények keverednek. A főszereplő Papp János mellett a további szerepekben Piros Ildikó, Nagy Mari, ifj. Vidnyánszky Attila, Trill Zsolt, Pápai Erika, Sári Éva, Szász Júlia, Sára Bernadette, Cseke Péter, Vecsei H. Miklós, Eperjes Károly, Hábermann Lívia, Pindroch Csaba, Méhes László, Kubik Anna és Őri-Kovács Júlia látható. A film forgatókönyvét Kovács Ákos két saját novellájából írta: a két írás – A taxis és a Magunk maradtunk – a tavaly ősszel megjelent Ezt nem lehet megúszni című novelláskötetében szerepel. A filmet Juhász Viktor fényképezte. A kisjátékfilmet a Nemzeti Filmintézet támogatásával a Film-Art készítette; a producer Hábermann Jenő, a társproducer Romwalter Judit volt.

Május 14.

Az Emlékhelyek napja

SZÉKESFEHÉRVÁR Középkori élő sakk, hagyományőrzők bemutatója, játékos ismeretterjesztő és kézműves foglalkozások családoknak, gyerekeknek, szakmai előadások az egykori koronázótemplomról, a helyhez illő muzsika és különleges, fényjátékkal kísért vezetés a romok között – május 14-én, szombaton minden korosztály számára kínál érdekes programot a Nemzeti Emlékhely a belvárosban.

Május 19.

Ajándékműsor a szépkorúaknak

SZÉKESFEHÉRVÁR A járvány miatt többször is el kellett halasztani a város hagyományos, nyugdíjasoknak szóló ajándékműsorának megrendezését. A közkedvelt, sokéves múlttal rendelkező programot május 19-én, csütörtökön pótolják az Alba Regia Sportcsarnokban, 15 órai kezdettel. Cser-Palkovics András polgármester köszöntő szavai után Soltész Rezső lép az Alba Regia Sportcsarnok színpadára az „Akit szeretnek, annak az élet öröm” című műsorával. A belépés ingyenes.

Május 21.

Lélekemelő koncert

CSÁKVÁR Idén lesz 15 éve, hogy megalakult a Gyémánt Gospel kórus, s szeretnék egy időutazásra hívni az érdeklődőket, hogy felidézzék az elmúlt időt. Május 21-én 17 órától a Rátonyi Róbert Színházba. Helyszín: Floriana Könyvtár és Közösségi Ház. A belépés díjtalan. A koncert után közönségtalálkozóra is sor kerül.

Állandó programok, kiállítások

Székesfehérvár: Diák rajzpályázati tárlat a Deák Gyűjtemény Diák–Deák Galériájában. Anna Margit festőművész halálának 30. évfordulója tiszteletére a székesfehérvári iskolák 12–20 éves diákjai számára meghirdetett rajzpályázat legjobb pályaművei májusáig láthatók a Városi Képtárban.

Székesfehérvár: Királyok és szentek – Az Árpádok kora. Kiállítás a Szent István Király Múzeum felújított Fő utcai épületében. Az Árpád-ház program keretében megvalósuló, minden idők legnagyobb, Árpád-kori emlékeket felvonultató tárlata. A kiállítás június 15-éig, naponta 8 és 20 óra között látogatható.

Székesfehérvár: Diák rajzpályázati tárlat a Deák Gyűjtemény Diák–Deák Galériájában. Anna Margit festőművész halálának 30. évfordulója tiszteletére a székesfehérvári iskolák 12–20 éves diákjai számára meghirdetett rajzpályázat legjobb pályaművei májusig láthatók a Városi Képtárban.

Székesfehérvár: Aba-Novák Vilmos: Magyar–francia történelmi kapcsolatok című pannója május 15-éig újra látható a Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában.



“Lépten-nyomon NOWA program”

Három székesfehérvári helyszínen tart díjmentes nordic walking foglalkozást a FEMSZISZ. A helyszín a kiindulási és gyülekezési pont, ahonnan az 1 órás gyaloglás indul

1. Öreghegyi Közösségi Ház 04.04-06.27. között HÉTFŐNKÉNT 17-től 18 óráig

2. István Király Általános Iskola 04.04-06.29. között SZERDÁNKÉNT 14-től 15 óráig

3. Tóvárosi Általános Iskola 04.04-06.27 között HÉTFŐNKÉNT 14-től 15 óráig