Évadnyitó

Péntek (május 6.)

Kápolnásnyék, 10 órától: Velencei-tavi turisztikai évadnyitó és a Velencei-tóért díj ünnepélyes átadása a Halász-kastélyban. Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő köszöntője. A Velencei-tavi turisztikai évadot megnyitja Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. 10.15 óra: A Velencei-tó és vízgyűjtőjének vízrajza és vízminősége – Csonki István, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatójának előadása. 10.30 óra: A Velencei-tó természetközeli vízszintszabályozása – Reich Gyula okleveles vízmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara vízgazdálkodási és vízépítései tagozata alelnökének előadása. 10.45 óra: L. Simon László miniszteri biztos zárszava. 11 óra: A Velencei-tóért díj ünnepélyes átadása.

Floralia

Szombat–vasárnap (május 7–8.)

Tác-Gorsium, 9–18 óra: Floralia tavaszköszöntő ünnep. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Gorsium Régészeti Park, Tác. A római kor egyik kedvelt ünnepe, a Floralia elevenedik meg Gorsiumban. A látogatókat az ókort idéző életmód- és kézműves- bemutatók várják, betekintést nyerhetnek a gladiátorok, a római katonák életébe, és izgalmas harci bemutatón, rabszolgavásáron vehetnek részt. A rendezvény keretein belül május 7-én, szombaton 15 órakor lesz a Zichy-pince – Fejér megyei római kori kőtár megnyitója.

Kiállítás

Péntek (május 6.)

Szabadbattyán, 12 óra: Soproni Kiss Sándor festőművész, művésztanár kiállításának megnyitója a Batthyány Lajos Általános Iskola galériájában. Megtekinthető június közepéig (Iskolagaléria, 21. évad).

Rendezvény

Péntek (május 6.)

Bicske, 17 óra: Kreatív hobbi klub a Petőfi Művelődési Központban. Képkeret és cérnaképek készítése.

Székesfehérvár, 17 óra: John Kander – Fred Ebb: Cabaret (musical). A Bohém Színjátszó vizsgaelőadása a Fehérvári Civil Központban. Rendező: H. Varga Tamás.

Székesfehérvár, 17 óra: Robert Heinrich Oehninger: A koronahercegnő fátyla – Árpád- házi Boldog Erzsébet legendája című könyvét bemutatja Michel Bakocs és Verebes Csaba. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház, Fő u. 6.

Szombat (május 7.)

Csókakő, 9 óra: Színes programok várják a családokat a Jordán parkerdőben, a Csókakői Majálison. 9:00 órakor kezdetét veszi a főzőverseny, 10:00 és 18:00 óra között vetélkedők és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. 13:00 órakor kezdődik a sakkszimultán, 14:00-kor a Csókakői Nyugdíjas Klub lép színpadra, majd 15:00 órakor a Csókakői Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatóját láthatják. 16:00 órakor a Mesevár Óvoda, 16:30-kor pedig az iskolások adnak műsort, 17:00 órakor fellép a Barkócaberkenye Néptánccsoport, akik táncházat is tartanak. 18:00 órakor 11-es rúgó versenyen mérhetik össze tudásukat, 19:00 órától a Viking Együttes ad koncertet. 21:00 órakor vízijáték-bemutatóval koronázzák meg a programot. A rendezvény alatt kirakodóvásár is lesz.

Gánt, 16 óra: A Művelődési házban kezdetét veszi a VII. Gánti Dalostalálkozó. A valaha Gánton működő dalárdák tiszteletére rendezett eseményen fellép a Soroksári Hagyományőrző Dalkör, Városlődről érkezik a Heimatklang aus Waschludt Német Nemzetiségi Dalkör, és a házigazda Gánti Német Nemzetiségi Dalkör is színpadra lép.

Mór, 7:30 óra: 7:30 és 9:00 óra között három távon indulhatnak el a résztvevők a Sok ezer lépés… elnevezésű vértesi teljesítménytúrán. Online regisztrációra, valamint a 7,15 és 28 kilométeres túraútvonalak részletes információinak megismerésére a www.vertes- tabor.hu oldalon van lehetőség. Mindhárom útvonal a Vértes Tábor területéről indul.

Szabadbattyán, 11 óra: Zarándoklat, Emma-napi meg- emlékezés a Szent Vendel-kápolnánál (Emmaróza szőlőhegy, Kápolna dűlő). Ökumenikus megemlékezés (Mayer László helyettes esperes, katolikus plébános és Szűcs Sándor református lelkipásztor).

Székesfehérvár, 10 órától: Sportolj, Palotaváros! Szervező: Szeta Szegényeket Támogató Alapítvány. A rendezvény védnöke: Viza Attila, Palotaváros önkormányzati képviselője. Helyszín: a Csapó utcai játszótér. 10 óra: Felnőtt kispályás focibajnokság. 13 órától: Családi programok. Népi játszóház. Vízen járó labdák. Euro jumping. Mobil játszóház. Arcfestés, csillámtetoválás. Minifoci és egyéb ügyességi játékok a Mol Fehérvár FC kreatív csapatával. Székesfehérvár, 19 óra: Őszi szonáta – a Prospero Színkör előadása az Igézőben.

Úrhida, 8 órától: Családi nap az Arany János utcai szabadidőparkban. 8 óra: Településfásítás. 9–14 óra: Falusi olimpia. Megnyitó zenés bemelegítéssel, majd a versenyszámok lebonyolítása. 4. Sárrét mezei futóverseny. Gyermekprogramok (kézműves sarok, palacsintaevő verseny, légvár, lovagoltatás). Eredményhirdetés. 10 óra: A Könyves busz- megálló átadása a Zöldellő Sárrét Egyesület szervezésében (Kossuth utca 66.). Zoknigyűjtés.

Vasárnap (május 8.)

Székesfehérvár, 11 óra: Mágikus és mulatságos. EduShow – Zsiga Edwárd bűvész interaktív gyermekműsora az Igézőben.

Félmaraton

Vasárnap (május 8.) 9:00

Versenyközpont: Székesfehérvár, Bregyó Sportcentrum bejárata előtti parkoló. Pálya: 7 kilométeres körpálya (sík, utcai), mely a Bregyó Sportközpontból indul, és áthalad Székesfehérvár történelmi belvárosán. Versenyszámok: Cerbona félmaraton, Vinkboys 14k, Hydro 7k, Életmódkontroll 3x7k váltó.