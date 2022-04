A Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület egyre nagyobb népszerűségnek örvendő rendezvénye a KultFészek, melyet Hornok Róbert elnök és Éger László közösen talált ki. Böjte Csaba ferences rendi szerzetes volt a legutóbbi vendégük, ezen apropóból kérdeztük az elnököt.

– Aktív lokálpatrióta szervezetről van szó, melyhez olyan embereket vonzottunk, akik ténylegesen tenni akarnak – nemcsak a sportért és a kultúráért, de a klasszikus értékek megóvásáért is – foglalta össze Róbert, aki adománygyűjtésekkel, rendezvényekkel, sportprogramokkal színesítette eddig az egyesület és a térség életét. Tavaly októberben indították el a KultFészek programsorozatát is, első vendégük Nógrádi György volt, majd a Védett Társadalomért Alapítvány házigazdái, s őket követte Rákay Philip és most Csaba testvér.

Április 23-án pedig érkezik Csókay András, nemzetközi hírű magyar idegsebész.