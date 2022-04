Pénteki fehérvári koncertjük éppen e tételt erősíti, sőt, két határon túli magyar zenekarral és énekesekkel közösen lépnek fel, amivel eddig nem találkozhatott a közönség. Az Ismerős Arcok alapítójával, zenekarvezetőjével, Galambos Nándorral beszélgettünk a különleges koncertről.

– Két zenekart hívtunk meg közös fellépésre, az egyik az Erdélyben jól ismert TransylMania Barótról, a másik a KorZár zenekar a felvidéki Érsekújvárról, valamint Vadkerti Imre Felvidékről, akit nem hiszem, hogy be kell mutatni a Fejér megyeieknek, jelenleg a Kormorán énekese, de sok musicalben hallható jellegzetes hangja – mondta lapunknak Galambos Nándor. A tervek szerint két magyarországi és egy erdélyi koncertet tartanak közösen – ennek a turnénak a nyitó állomása lesz a székesfehérvári.

Bár a fehérvári koncert lemezbemutatónak is tekinthető, hiszen az Ismerős Arcok mellett a TransylMania is itt mutatja be új lemezét, Galambosék úgy szerkesztették meg a közös fellépést, hogy a három zenekar korábbi, ismert dalait közösen is előadják. Az aktív színpadi mozgás koreográfiája és a dalok sorrendje egyelőre meglepetés, azt csak a FEZEN Klubba látogatók tudhatják meg. Galambos Nándor elmondta a Fejér Megyei Hírlapnak, hogy a közös koncertezéseket úgy tekintik sokan, hogy valamelyik zenekar előzenekarként működik, de ezen a koncerten a három együttes zenei fúziójáról beszélhetünk, ezért is adták a koncert címének: Építsünk hidat!

– Ezen a koncerten a célunk az, hogy a közönséggel és a másik két zenekarral is egyek legyünk, de mivel ez teljesen új mindannyiunknak, így húsvét után úgy fogalmazok, hogy most is feszült várakozás van bennem izgalom helyett – avatott be minket Galambos Nándi.

A rendkívüli zenei csemegét április 22-én, pénteken 18 órakor kóstolhatja meg a közönség a FEZEN Klubban.