A Fehérvári Kézművesek Egyesülete április 23-án, szombaton 10–14 óra között Kézművesség – átörökítés címmel szervez ingyenes programot az Aranybulla-emlékév apropóján. A Rác utcai Kézművesek Házában foglalkozások és ügyességi játékok lesznek. A kis „hercegkisasszonyok” fejdíszt, játékbabát is készíthetnek, a kis „lovagok” pedig egyebek mellett fakardot, lovacskát alkothatnak. Papírmerítési és kovácsolási bemutató is kerekedik, az ügyességi játékokban résztvevők pedig akár nyerhetnek is. Az eredményhirdetés 13 órakor lesz, ezután lakoma, zene, tánc következik.