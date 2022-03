Március 05.

Túrára hívnak a természetjárók

SZÉKESFEHÉRVÁR A MÁV Előre SC Természetjáró Szakosztály március 5-én, szombaton 10 órától könnyű, ingyenes gyalogtúrát szervez a Velencei-hegységben Török Ferenc túravezető irányítása mellett. A túra a sukorói sportpályától indul, és oda is érkeznek vissza a résztvevők. Jelentkezni a 06304524775-s telefonon lehet.

Történelem szobrokon keresztül

SZÉKESFEHÉRVÁR Szobrokon keresztül idézik meg Székesfehérvár történetét március 5-én, szombaton. A séta során alkotásokon keresztül elevenítik fel a város fordulatokban gazdag történetét. A résztvevők olyan felfedezéseket tehetnek, amelyek a hétköznapokban rejtve maradnak. A program 10 órakor az Oskola utca 2–4. szám alatti tourinformiroda elől indul. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a 06-22/537-261-es telefonszámon vagy az [email protected] e-mail-címen tehetnek meg az érdeklődők.

Agárd, 8–13 óra: Évindító termelői piac (Agárdi Almárium Termelői Piac, Bisztró és Kultúrpark). Termelői finomságok, ínycsiklandozó reggeli, kézműves portékák, kulturális programok. Karcagi birkapörkölt és házi rétes. Bábjáték kicsiknek és nagyoknak. Játszóház gyerekeknek az óriáspillangók alatt.

Agárd, 9 órától: Városi tízpróba a Csuka Csarnokban. Kísérőprogramok: Fit Kid bemutató, 4 Muskétás, Zichyújfalui Mazsorett Csoport. Egészségügyi állapotfelmérés.

Mezőszentgyörgy, 10 órától: Kolbásztöltő- és fánkfesztivál a művelődési háznál. 10–13 óra: Kolbásztöltés. Fánkverseny, nevezés egy tál szalagos fánkkal, leadás 13 óráig. FÁNKóstolda finom lekvárokkal. 13–14 óra: Ebéd. 14–16.30 óra: Zsűrizés, zenés mulatság, a gyerekeknek játszóház. 16.30–17 óra: Eredményhirdetés, és végül télűző kiszebábégetés.

Nadap: Meleg-hegyi gránitsziklák – a Duna–Ipoly Nemzeti Park túrája. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezés és részletes információ a [email protected] e.mail címen kérhető.

Nagyvenyim, 10–11 óra: Meseóra a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtárban. Mesél: Éva néni. A foglalkozáson több mese is elhangzik, sőt, a kicsik akár kiválaszthatják, hogy melyik mesét szeretnék hallani. Jelentkezés személyesen a könyvtárban, vagy a (06-25) 506-220 telefonszámon.

Székesfehérvár-Csala, 15 óra: Nyílnak a kerti virágok – ismeretterjesztő előadások a közösségi térben. Kovács Péter kertész: Tavaszi teendők a kertben. Kavecz Attila: Töktermesztés (igazi óriások, trükkök, praktikák, ötletek, tökmag). Beh Marianna: Bazsalikomos kert. Gyógyteák.

Székesfehérvár, 9–12 óra: Hóvirágbaba horgolása a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 10 óra: Szent liturgia a békéért a szerb ortodox templomban. Az istentiszteleten a békéért, az Ukrajna és Oroszország nemzetei közötti háborús konfliktus megszüntetéséért imádkoznak. Délelőtti és délutáni ima a hét minden napján 9 és 11, valamint 16 és 18 óra között.

Székesfehérvár, 10–14 óra: Gyermek alkotónap a Kézművesek Házában. A nap témája: a fonal. Ékszer és kulcstartó készítése többféle technikával.

Székesfehérvár, 10–12 óra: Készíts tavaszi kedvencet! Vezeti Vörösné Simon Nikolett varrónő. Helyszín: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár.

Székesfehérvár, 15 órától: Art Style. Stílus. Divat. Design. Nem csak nőknek. Helyszín: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ. 15 óra: Design vásár. Asbóth Réka, Asbóth Zsófia, Jeremcsik Edina és Tóth Helga ruhái, Kornacker-Kabo Blerta táskái. 17 óra: Divatbemutató a tervezők kollekcióiból. 19 óra: Perrin-koncert. Kísérőprogramok, 15–17 óra: Smink- és stílustanácsadás Seprényi Melindával és Szabó Olíviával. 15–19 óra: Borkóstoló Izmindi Rékával.

Székesfehérvár, 15 órától: Fehérvári gasztro- és zeneünnep az Áron Nagy Lajos téren (Fehérvári Civil Központ). 15 óra: Gesztesi Alexandra / Birta Miklós Duó. 16.30 óra: Like A Bird. 18 óra: Horváth János Quintet. Történelmi gasztronómiai kalandozások. Kézműves és termelői vásár, játszóház és gyermekprogramok.

Úrhida, 10 órától: Langalló- és lángosfesztivál, II. Kolbásztöltő összeröffenés a tájháznál. Kenyérdagasztás, langalló- és lángoskészítés. A szervezők kérése: ha szereted a langallót, hozz rá valami finom feltétet! Ellesheted a kemencében sütés fortélyait. Az érdeklődőknek finom fánkkal kedveskednek, melyhez házi lekvárt szívesen fogadnak. A kolbásztöltéshez hozd magaddal az alapanyagokat (húst, fűszereket), illetve az elkészítéshez szükséges eszközöket, s ne felejtsd otthon a jókedvedet sem! Csapatok jelentkezését várják a [email protected] e-mail címen. Zárásképpen: télűző kiszebábégetés.

Március 06.

Nagyvenyim, 18 óra: „Kicsit (sem) szomorkás a hangulatom máma” – Kamarás Iván Jászai Mari-díjas színművész köszöntit a hölgyeket a nőnapon a közösségi ház nagytermében.

Székesfehérvár, 14 órától: Nőnap a szépség és az egészség jegyében. Helyszín: VOKE Művelődési Ház. 14 óra: Aromaterápia, természetes hormonegyensúly és biokertészet – Újvári Gyöngyi előadása. 16 óra: Önvédelmi fogások, japán kardvívás és dobolás – Alba Dojo. 17 óra: Gyógytorna-bemutató – Fejér Megyei Osteoporosis Klub. Kozmetikai és szépségtermék-tanácsadás. Selyemvirág-készítés. Egészségi-fittségi állapotfelmérés. Kézműves foglalkozás a gyerekeknek.

Székesfehérvár, 10 órától: Nyugdíjas Ki mit tud? Második előválogató a Táncházban.

Székesfehérvár, 11 óra: Az aranyszóló pintyőke. Az Ákom-Bákom Bábszínház előadása az Igézőben.

Székesfehérvár, 15 óra: Gyógynövények „nyakra, főre” – külsőleg alkalmazható gyógymódok. Lencsés Rita gyógynövény szakértő interaktív előadása, ahol a gyógynövények külsődleges használata kerül fókuszba. Helyszín: a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épülete.

Székesfehérvár, 19 óra: Mika Myllyaho – Nagy Judit: Pánik, avagy férfiak az idegösszeomlás szélén. Történik egy jelenkori nagyvárosban. A Szabad Színház előadása az Igézőben.

Március 15.

Ünnepi műsor

SZÉKESFEHÉRVÁR Fehérvári diákok részvételével készült mozgalmas, látványos utcaszínházi előadás eleveníti meg 1848. március 15. napját a nemzeti ünnepen a belvárosban. Az ünnepi program az „első felvonása” a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ által a Petőfi-bicentenárium jegyében szervezett eseményeknek. A forradalmi események a Városház tér négy pontján zajlanak majd, a történéseket a harang emlékmű közelében, az Országalmánál, a Püspöki Palota előtt és az épület erkélyén idézik meg a korhű ruhákba öltözött fiatalok. A Székesfehérvári SZC I. István Technikum diákjai mellett a Tilinkó zenekar muzsikusai repítik vissza az időben az ünneplőket. Az előadást kétszer, 10 és 15 órakor is bemutatják. A délelőtti műsort követően 10.30 órakor ünnepi beszédet mond Cser-Palkovics András polgármester és Molnár Krisztián, majd a Fekete Sas Szálló épületénél koszorúznak az emlékezők. A megemlékezés mellett családi és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. A Városház téren 10 órától három óráig huszártoborzó lesz, céllövölde, ahol mogyorópuskával lőhetnek a jelentkezők, és egy dobójátékban is kipróbálhatják magukat. A kézműves foglalkozásokon 10-16 óráig készülhetnek a reformkori kalapok, huszár- és tüzércsákók, filc- és virágkokárdák, huszártarsolyok, lófejes hűtőmágnesek, de lesz keszkenőnyomdázás, és 1848-as fotóanzikszokban is megörökíthetik magukat a résztvevők, akik a nap során a József-napi vásárban is nézelődhetnek. A Zichy ligetben 9 és 16 óra között hagyományőrző lovas huszárok és honvédtüzérek tartanak bemutatókat. A Fehérvári Huszárok Egyesülete lovaira – 9.00–10.30 óra között – akár fel is ülhetnek az ifjak. Az I. András Király Lovagrend tagjai a reformkorba kalauzolják az érdeklődőket: az egykori tüzérek egyenruháit, fegyvereit – például egy mozsárágyút és egy csappantyús pisztolyt – mutatják be, működés közben is. A ligetben népi ügyességi gyermekjátékok, kosaras körhinta és népi babakonyha is várja a legifjabb korosztály tagjait, akik a kukoricás játszóban a fosztástól a morzsolásig sokféle tevékenységet megismerhetnek és kipróbálhatnak.

Nőnapi-farsangi mulatság

DUNAÚJVÁROS A Zenés-Táncos Barátok Klubja az MMK-ban tartja nőnapi-farsangi mulatságát március 15-én, délután 15 órától este 21 óráig. Élőzene, szendvics, tombola, jó hangulat! Részvételi díj: tagoknak 1500 Ft, vendégeknek 2000 Ft. Jelentkezni lehet a 06/70/5664486 telefonszámon Papikné Horváth Teréziánál!

Máricus 30.

Díjnyertes rövidfilmek a Barátságban

SZÉKESFEHÉRVÁR Malter filmest címmel mutatja be a 8. Malter Filmfesztiválon díjazott rövidfilmeket a székesfehérvári Barátság mozi március 30-án, szerdán 18 órakor. A négy filmet felvonultató esten a város művészmozijának vendége lesz Török Levente, Az én történetem című díjnyertes rövidfilm rendezője. M, mint Mozi és Magyar. Alter, mint alternatív mozgóképes leképezése a valóságnak, és Alter, mint alternatív vetítési helyszínek. A Malter Filmfesztivál minden évben bejárja Magyarországot, és évről évre egyre több nézőhöz juttatja el a legjobb kisfilmeket – amatőr független filmektől a profi, stúdióban készült alkotásokig helyet biztosít azoknak a finom, harsány és szikrázó árnyalatoknak is, amelyeket nem lehet mindenhol megtalálni. A fesztiválon az első helyet Török Levente Az én történetem című alkotása nyerte el, a második díjat Nagy Borbála Pannónia dicsérete című filmje szerezte meg, harmadik legjobb filmnek a Beleznai Márk rendezésében készült Agapé című rövidfilmet választotta a zsűri, az Apolló Mozi díját és a közönségdíjat pedig Nagy Kálmán Olyan dolgok című alkotása kapta. A fehérvári közönség ezt a négy díjazott filmet láthatja március 30-án, szerdán 18 órakor.

Március 31.

Böjte Csaba a Kultfészek vendége lesz

GÁRDONY Böjte Csaba csütörtökön, a Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület által indított KultFészek rendezvénysorozat vendége lesz.

Nincsenek kész receptek

SZÉKESFEHÉRVÁR Miért rosszalkodik a gyerek? Miért nem hallgat ránk? – többek között ezekre, a szülőknek sok fejfájást okozó kérdésekre is keresi a választ a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ új sorozatának következő programja. A Királykúti Társalgóban Vida Ágnes pszichológus a pozitív nevelésről, az erőszakmentes, önbizalmat támogató módszerekről tart előadást március 31-én, csütörtökön 17 órától a Királykút Emlékházban. Jegyek elővételben és a helyszínen is kaphatók.

Állandó programok, kiállítások

Székesfehérvár: „Egy élet e tánc, melyben lélek a dal” – Pesovár Ferenc (1930–1983) emlékezete. Kiállítás a legendás népzene- és néptánckutató tiszteletére a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében. A kiállítás április 30-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható.

Székesfehérvár: Diák rajzpályázati tárlat a Deák Gyűjtemény Diák–Deák Galériájában. Anna Margit festőművész halálának 30. évfordulója tiszteletére a székesfehérvári iskolák 12–20 éves diákjai számára meghirdetett rajzpályázat legjobb pályaművei májusáig láthatók a Városi Képtárban.

Mór: A Lamberg-kastély Művelődési Központ kiállítótermében Barta János amatőr természetfotós kiállítása látható. Az Együtt a természettel című tárlat április 10-ig látogatható.

Ercsi: „Komoly az élet, derűs a művészet…” A Képzőművészek Érdi Közösségének festmény- és kerámiakiállítása március 21-éig tekinthető meg az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtárban.

Mór: Együtt a természettel. Barta János amatőr természetfotós kiállítása a hétfői napok kivételével április 10-éig látogatható a Lamberg-kastélyban.

Székesfehérvár: Nyugdíjas Ki mit tud? A kiállítás március 7-éig látható a Táncházban.

Székesfehérvár: „Tanulni kell magyarul és világul…” – ablakkiállítás március 13-áig Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója alkalmából a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtárában.

Székesfehérvár, 17 óra: Múltidéző. Horváth Hella origami és paverpol munkáinak kiállítása az Onyx étteremben. A kiállítás március 13-áig tekinthető meg.

Székesfehérvár: Kirakat tárlat. Dobos Beáta ínycsiklandó ételfotói március 13-áig láthatók a Köfém Művelődési Központ ablakfelületein.

Székesfehérvár: Kőváros – Berkes Tamás kőfaragó kiállítása meghosszabbítva, március 31-éig látható a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában.

Székesfehérvár: Mesék gyermekkoromból. Szatzkerné Piroska festmény- és kerámiakiállítása március végéig megtekinthető az Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasótermében (Köfém lakótelep 1.).

Székesfehérvár, 18 óra: Schäffer Móric fotókiállítása április 10-éig látogatható a Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvarban.

Székesfehérvár: Iskolai bélyegbemutatók. A Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör vándorkiállítása április 15-éig látható a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézményében.

Székesfehérvár: „Egy élet e tánc, melyben lélek a dal” – Pesovár Ferenc (1930–1983) emlékezete. Kiállítás a legendás népzene- és néptánckutató tiszteletére a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében. Megtekinthető április 30-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár: Diák rajzpályázati tárlat a Deák Gyűjtemény Diák–Deák Galériájában. Anna Margit festőművész halálának 30. évfordulója tiszteletére a székesfehérvári iskolák 12–20 éves diákjai számára meghirdetett rajzpályázat legjobb pályaművei májusig láthatók a Városi Képtárban.

Székesfehérvár: Aba-Novák Vilmos: Magyar–francia történelmi kapcsolatok című pannója május 15-éig újra látható a Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában.

Székesfehérvár: Kolonics Gábor-emlékkiállítás a Köfém Művelődési Házban. Dugattyú-emberek használt autó-motor alkatrészekből. A kiállítás megtekinthető visszavonásig hétfőtől péntekig 9 és 18 óra között, előre egyeztetett időpontban szombatonként is.

Székesfehérvár, 18 óra: Profundum. Burián Norbert, Csizik Balázs, Deák Balázs, Haraszti Zsolt ás Pácser László (a Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak) csoportos tárlata a Szent István Király Múzeum Pelikán Galériájában. Megtekinthető április elsejéig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között. A Pelikán Fészek – Padlás Galériában további alkotások láthatók a színházi előadások ideje alatt.

Díjmentes nordic walking és gyalogló foglalkozások

SZÉKESFEHÉRVÁR Vauver Antal nordic walking tréner emlékére díjmentes nordic walking és gyalogló foglalkozásokat tart a Palotavárosban a Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség egészen december végéig. A szervezők 15-20 fős csoportokban, csoportonként kb. 1 órás időtartamban, minden érdeklődő részére, szervezett formában bonyolítják le a foglalkozást, 1–2 fő oktató vezetésével. Oktatók: Velancsics Katalin és Csog Imre. A résztvevőknek ajánlott a 3 méteres távolságtartás és a maszk használata is! A gyalogláshoz botokat díjmentesen biztosítanak. A helyszín: István Király Általános Iskolától indulva a Palotavárosi horgásztavak körüli füves területen. (viharos idő vagy eső esetén elmarad!) Öltözet: Kényelmes sportruházat, időjárásnak megfelelő réteges öltözködés és megfelelő cipő, és fél liter ivóvíz. Gyülekezés: István Király Általános Iskola Főbejárata előtt (Kelemen Béla utca 30/a) az indulási idő előtt 10 perccel. Jelentkezés és a csoport indulási ideje: SZERDAI napokon a kezdési idő előtt 10 perccel a helyszínen. Vezeti és szakmai felelős: Velancsics Katalin 06/50/108-8354 Nordic Walking kiképzett oktató